Sau nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái mất tích sau khi gửi lời kêu cứu đến chị gái.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho biết Công an huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé gái mất tích 4 ngày trước.

Bé gái mất tích sau khi đi ăn bánh tráng trộn cùng bạn đã tử vong - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là em Đ.T.K.H (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Trước đó, ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha của bé H.) có trình báo với cơ quan chức năng rằng, tối 17/6, bé H. được một bạn gái ở xã An Ninh Tây rủ đi ăn bánh tráng trộn nhưng đến nửa đêm vẫn chưa về.

Đến khoảng 23 giờ 46 phút cùng ngày, chị gái của H. nhận được cuộc gọi qua số máy của H. Trong điện thoại, người chị chỉ nghe tiếng H. la “chị ơi, cứu em” rồi cúp máy. Sau đó, người nhà gọi lại nhiều lần nhưng không ai bắt máy.

Người dân tập trung rất đông tại khu vực tìm thấy thi thể của bé H. - Ảnh: Internet

Sau đó, gia đình đã tìm đến nhóm bạn đi cùng H. để hỏi thăm thì những người bạn này khẳng định H. đã về nhà từ sớm. Khi về, H. không đi cùng mọi người mà chỉ đi một mình.

Nhiều ngày qua, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến rạng sáng nay (21/6), cơ quan chức năng tìm thấy thi thể em H. ở gần các quán ăn bên cầu An Hải, thuộc xã An Hải, huyện Tuy An.

