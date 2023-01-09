Án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang khiến 3 người trong một gia đình thương vong

Tin nóng 09/01/2023 09:01

Sau khi gây án, Hưởng bị nhân dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng Công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin từ Vietnamplus, ngày 8/1, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã thông tin về vụ xô xát làm một người chết và hai người bị thương xảy ra tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn.

Cụ thể, vào hồi 13 giờ ngày 8/1, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại gia đình anh Phạm Văn Thế (sinh năm 1979, ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Đặng Văn Hưởng (sinh năm 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1979, vợ anh Thế), anh Phạm Văn Lợi (sinh năm 1985, em trai anh Thế) và chị Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985, vợ của anh Lợi). 

Hậu quả chị Thủy, anh Lợi, chị Nguyệt bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó chị Nguyệt tử vong.

Án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang khiến 3 người trong một gia đình thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, sau khi gây án, Hưởng bị nhân dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng Công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Được biết, Hưởng làm thuê lái máy xúc cho gia đình anh Thế.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. Đối tượng Hưởng bị quần chúng nhân dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng Công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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Do mâu thuẫn, Đặng Văn Hưởng dùng dao chém tử vong chị T. và chém 2 người khác trọng thương.

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