Tất tần tật thông tin về Lâm nhất - Chàng soái ca bước ra từ phim ngôn tình

Năm 2015 anh ký kết hợp đồng với công ty giải trí. Tuy nhiên phải đến năm 2017 Lâm Nhất mới chính thức bén duyên với nghiệp diễn với bộ phim Đảo Hy Vọng và đảm nhận vai phụ cho một số bộ phim truyền hình khác.

Mãi đến năm 2019 thì tên tuổi của anh chàng mới được biết đến với bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta trong vai Cố Vị Dịch. Khi vừa mới ra mắt, bộ phim đã thu hút được đông đảo khán giả và có mức rating cao khiến tên tuổi của Lâm Nhất được biết đến nhiều hơn.

Vốn sở hữu một ngoại hình rất nổi bật cùng chiều cao vượt trội, nên khi Lâm Nhất đang học năm nhất đại học, anh được người quản lý phát hiện và giới thiệu với các công ty giải trí

Với ngoại hình xuất chúng cùng với lối diễn xuất tự nhiên, Lâm Nhất thành công trong việc khắc họa hình ảnh một nhân vật có bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng ấm áp. Đối với các fan nguyên tác thì cả ngoại hình và khí chất của Lâm Nhất đều cực kỳ phù hợp với nhân vật Cố Vị Dịch và anh cũng được người hâm mộ khen ngợi là một “soái ca bước ra đời thực từ ngôn tình”.

2.2. Lâm Nhất - Tài năng trẻ của nền giải trí Cbiz

Từ sau khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim chiếu mạng Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Lâm Nhất trở nên nổi bật hơn và được nhiều khán giả biết đến hình ảnh cũng như khả năng diễn xuất của bản thân. Anh trở thành một gương mặt quen thuộc đối với khán giả qua màn ảnh. Anh cũng liên tiếp nhận được các dự án có quy mô lớn.

Những năm tiếp đó, Lâm Nhất xuất hiện ở trong các dự án phim như Thời gian Lương Thần Mỹ Cảnh và Hãy Ước Một Điều Ước Đi hay là Đại Hỷ. Đây đều là những vai diễn nhận được nhiều lời khen từ công chúng của Lâm Nhất.

Cũng như bao ngôi sao Cbiz khác. Ngoài thời gian mà anh tập trung dành cho việc đóng phim ra, thì Lâm Nhất cũng thường xuyên tham gia vào 1 số chương trình truyền hình như: Handsome Youth Society và chương trình Crazy Wardrobe. Bên cạnh đó anh cũng tham gia các buổi sự kiện, hay là tham dự các show diễn thời trang như là Seoul Fashion Week.

Với lợi thế là chiều cao vượt trội cùng với gương mặt đẹp không hề thua kém bất kỳ một người mẫu nào. Lâm Nhất luôn nhận được lời mời chụp mẫu cho các tạp chí thời trang và hiện anh chàng cũng đang là gương mặt đại diện thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng,…

Mỗi khi xuất hiện thì Lâm Nhất luôn được đông đảo người hâm mộ vây kín. Anh cũng luôn rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác bởi gu ăn mặc thời trang mang đậm nét cá tính của mình. Trong tương lai, anh chàng Lâm Nhất đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra được nhiều kỳ tích ở trong làng giải trí Hoa Ngữ.

III. 4 bộ phim hay nhất của “soái ca ngôn tình” Lâm Nhất

3.1. Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta – Put Your Head on My Shoulder (2019)

Đây là bộ phim truyền hình chiếu mạng. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Triệu Kiền Kiền. Các diễn viên tham gia gồm Hình Phi, Lâm Nhất, Đường Hiểu Thiên, Trịnh Anh Thần…

Đây chính là bộ phim đưa Lâm Nhất đến với hàng triệu khán giả khắp châu Á. Không chỉ đẹp trai, diễn xuất đến thần thái của Lâm Nhất đều rất phù hợp với nhân vật. Chính vì thế anh được các khán giả trẻ ưu ái gọi là “soái ca ngôn tình”

Tư Đồ Mạt (Hình Phi đóng) sắp tốt nghiệp đại học, từ nhỏ đã quen làm theo sắp đặt sẵn nên luôn thấy hoang mang mơ hồ với tương lai, luôn không có dũng khí đưa ra lựa chọn.

Vì sửa chữa khuôn viên mới và cũ, nghiên cứu sinh khoa vật lý Cố Vị Dịch (Lâm Nhất đóng) xen vào cuộc sống của Tư Đồ Mạt, cuộc sống vốn tầm thường vô vị bỗng trở nên dở khóc dở cười. Năm lần bảy lượt giao chiến khiến đôi oan gia Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch dần dần phải lòng nhau, ngày càng xóa bỏ hiểu lầm mà trở thành bạn thuê chung phòng.

Trong quá trình chung sống, hai người đã dần buông bỏ định kiến, tìm được hướng đi mới cho cuộc sống và sự nghiệp nhờ vào sự cổ vũ và giúp đỡ của đối phương, cũng từ đó mà có được tình yêu. Hai người cùng nhau tốt nghiệp, tìm việc làm mới nhận ra rằng, hóa ra khoảnh khắc ấm áp nhất chính là đi đúng đường, làm đúng việc với đúng người. Bộ phim này cải biên dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Triệu Kiền Kiền.

Đây chính là bộ phim đưa Lâm Nhất đến với hàng triệu khán giả khắp châu Á. Không chỉ đẹp trai, diễn xuất đến thần thái của Lâm Nhất đều rất phù hợp với nhân vật. Chính vì thế anh được các khán giả trẻ ưu ái gọi là “soái ca ngôn tình”.

Lâm nhất cũng đã giành được giải thưởng Nghệ sĩ có xu hướng trẻ hàng năm của Star Awards và giải Diễn viên mới nổi hàng năm của Liên hoan phim và truyền hình Golden Bone cho vai diễn trong phim.

3.2. Linh Lung – The Blessed Girl (2021)

Sau thành công của phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta – Put Your Head on My Shoulder (2019) Lâm Nhất tiếp tục thủ vai nam chính trong bộ phim Linh Lung – The Blessed Girl (2021). Đây là phim cổ trang huyền huyễn, có sự tham gia của Lâm Nhất, Tăng Lê, Thái Văn Tịnh, Triệu Kim Mạch, Triệu Thiên Vũ, Viên Hoằng.

Linh Lung kể về một vùng đất bí ẩn tên Tú Xuyên đã có rất nhiều truyền thuyết tốt đẹp từ thời tiền cổ. Những biến cố đã xảy ra với Tú Xuyên khi có sự hỗn loạn từ các vị thần, vùng đất này bắt đầu bước vào những ngày tháng đen tối, nguy hiểm và khó khăn.

Sau đó, Nguyên Nhất kế thừa ngôi vị trở thành quốc vương trẻ tuổi, thấy những khó khăn mà vùng đất thơ mộng đang phải gánh chịu Nguyên Nhất đã thề sẽ chấm dứt ngày tháng đen tối này. Nguyên Nhất đến một làng quê nơi đó có Linh Lung - một cô gái có nắm giữ sức mạnh của các vị thần.

Tuy nhiên, ở vai nam chính trong bộ phim Linh Lung nam nghệ sĩ trực thuộc công ty truyền thông Đường Nhân không nhận về nhiều lời bình tích cực về tạo hình cổ trang.

3.3. Thời gian lương thần mỹ cảnh – Love Scenery (2021)

Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh kể về Lương Thần, Lục Cảnh và những người khác đang tỏa sáng trên lĩnh vực của mình, dùng tinh thần chuyên nghiệp của mình để cổ vũ và chỉ dẫn người mình yêu. Lương Thần dùng âm nhạc để thể hiện ra "chân, thiện, mỹ", dùng sức để mang những tác phẩm âm nhạc hay đến cho mọi người.

Lục Cảnh đam mê nghiên cứu số liệu và công nghệ thông tin, thông qua nghiên cứu các loại hành vi phức tạp, tin tức tâm lý cùng số lượng lớn thông tin của loài người, có được công nhận cao của giới thông tin.

Lục Cảnh dùng chuyên nghiệp của mình dần dần tích lũy năng lượng tích cực ảnh hưởng đến các bạn học xung quanh, vì giới số liệu máy tính nghiên cứu ra cống hiến. Hai người vốn xa lại bởi vì số liệu mà gặp nhau, trên quá trình theo đuổi ước mơ không ngừng tin tưởng đối phương, cùng nhận được thời quang tốt đẹp của riêng mình.

Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh kể về Lương Thần, Lục Cảnh và những người khác đang tỏa sáng trên lĩnh vực của mình, dùng tinh thần chuyên nghiệp của mình để cổ vũ và chỉ dẫn người mình yêu

Mặc dù Từ Lộ lớn tuổi hơn Lâm Nhất, song cả hai phối hợp rất tốt. Hai diễn viên đã thành công truyền tải được cảm xúc của bộ phim đến với khán giả. Họ tạo nên một cặp đôi thanh xuân với những khoảnh khắc tình yêu lãng mạn, ngọt ngào.

3.4. Xưa kia có ngói lưu ly – Memory of Encaustic Tile (2022)

Chuyện phim Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly bắt đầu từ Trường Kỳ với thiên phú toán học nên đã sớm đi du học, đêm trước ngày đi du học, anh lựa chọn che giấu tình cảm với Thiệu Tuyết.

Thiệu Tuyết bị ảnh hưởng bởi mẹ của Tố Niên, không muốn tình yêu mà từ bỏ cơ hội lập nghiệp của mình nên quyết định lựa chọn con đường tha hương. Cả 3 đều là con của những nghệ nhân tu sửa các văn vật của Cố Cung, 3 người cùng nhau trải qua thời kỳ dịch Sars Covid, trưởng bối qua đời, phố cổ bị phá dỡ, lớn lên trong con ngõ cũ kỹ ở Bắc Kinh. Đó cũng là ý nghĩa của tựa phim Xưa Kia có Ngói Lưu Ly.

Ba đứa trẻ thanh mai trúc mã, cũng bởi vì cá tính khác biệt mà lựa chọn con đường hoàn toàn khác nhau. Trong đó, mỗi Tố Niên lựa chọn kế thừa chí nguyện của mẹ mình, tiếp quản sang sửa văn vật, cảm nhận thời gian từ các văn vật bất tử, như được tiếp thêm sức mạnh.

Thiệu Tuyết và Trịnh Tố Niên đã xác nhận tâm ý của nhau, nhưng cả hai lại chia tay lúc Thế Vận Hội Olympic đang diễn ra. Trải qua nhiều năm sau, lúc quay về thì tất cả mọi người dường như đều có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Đây là bộ phim mới nhất mà Lâm Nhất tham gia. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự chuyển mình dữ dội của điện ảnh Trung Quốc. Bởi từ lâu, trên màn ảnh Trung Quốc không có sự xuất hiện của các cảnh nóng. Nhưng đến với Xưa kia có ngói lưu ly thì ngay trong tập đầu tiên, hai diễn viên chính trong phim là Trần Ngọc Kỳ và Lâm Nhất đã cho khán giả thấy một cảnh giường chiếu vô cùng ngọt ngào và dữ dội. Hơn nữa, “chemistry” của Lâm Nhất và Trần Ngọc Kỳ cực tốt. Điều này tạo nên sức hút vô cùng to lớn cho bộ phim.

IV. Những dự án Phim trong năm 2022 của Lâm Nhất.

Ngoài 4 bộ phim đã phát sóng ở trên, Lâm Nhất còn có một phim điện ảnh và một phim truyền hình dự kiến sẽ công chiếu trong năm 2022 này. Hy vọng rằng đây sẽ là những tác phẩm hay góp phần vào gia tài phim ảnh nổi bật của Lâm Nhất.

4.1. Ngõ nhỏ – Hu Tong (dự kiến phát sóng năm 2022)

Bộ phim đã được giới thiệu trong Triển lãm Phim ảnh Giao Xuân vào tháng 4-2021. Dự án quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi tiếng như Lâm Nhất, Lưu Hoan, Ngô Lỗi, Quan Hiểu Đồng, Thái Văn Tĩnh.

Nội dung phim cũng xoay quanh quá trình thay đổi của con phố nhỏ theo dòng lịch sử, cũng như sự trưởng thành của người dân ở đây

Ngõ nhỏ là Phim mới của Lâm Nhất. Phim lấy bối cảnh về một con phố thân thuộc ở Bắc Kinh cùng gia đình gồm ba thế hệ phụ nữ. Họ luôn thực hiện ý định phục vụ khu phố từ những ngày đầu giải phóng đến nay, từ việc tham gia bắt gián điệp, hạn chế nạn mù chữ đến việc lãnh đạo quần chúng quyên góp đồ thủ công cho quân tình nguyện. Nội dung phim cũng xoay quanh quá trình thay đổi của con phố nhỏ theo dòng lịch sử, cũng như sự trưởng thành của người dân ở đây.

4.2. Tình bạn một tuần – One Week Friends (dự kiến công chiếu năm 2022)

Đây cũng là một dự án điện ảnh trong năm 2022 của Lâm Nhất. bộ phim dự kiến công chiếu vào năm 2022. Trong tác phẩm điện ảnh này Lâm Nhất đóng cùng nữ diễn viên Triệu Kim Mạch. Trong phim, Triệu Kinh Mạch vào vai một cô nữ sinh mắc chứng mất trí nhớ kỳ lạ. Trí nhớ của cô về bạn bè chỉ có thể tồn tại trong một tuần. Thế nên cô đã trở nên xa lạ với mọi người.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi có sự xuất hiện của một nam sinh mới chuyển trường đến (do Lâm Nhất thủ vai). Sự tốt bụng và kiên trì của anh khiến cô dần mở lòng. Sau đó, cả hai quyết tâm cùng nhau đối mặt với quá khứ, tìm ra sự thật trong ký ức và cứu chuộc tương lai của nhau.

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp và cung cấp đến quý bạn đọc những thông tin cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp của Lâm Nhất cũng như các dự án điện ảnh anh đã và đang tham gia. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã biết Lâm Nhất Là ai? Và tại sao anh chàng này lại được mệnh danh là “chàng soái ca ngôn tình”.