Mách bạn các kiểu tóc ngắn cho mặt dài và gầy hot nhất 2018

Bạn có thể tham khảo một số kiểu tóc ngắn cho mặt dài và gầy sau:

Trước khi muốn biết kiểu tóc đẹp và phù hợp cho khuôn mặt dài và gầy, bạn cần xác định được thế nào là một gương mặt dài? Gương mặt dài có đặc điểm đó là cấu tạo xương trán vuông, cao, cằm nhọn hoặc vuông, chiều dài bề mặt gấp đôi bề ngang. Có thể lấy ví dụ những minh tinh nổi tiếng sở hữu gương mặt dài như Sarah Jessica Parker, Carrie Underwood và Liv Tyler.

Đồng thời, bạn nên làm xoăn nhẹ hoặc xoăn lọn phồng không quá rối để tạo hiệu ứng khuôn mặt ngắn và mềm mại.

Tóc xoăn nhẹ ngắn ngang vai là kiểu tóc rất hợp với những nàng nữ tính, điệu đà. Đây là lựa chọn hoàn hảo giúp nàng có thể dễ dàng che được khuyết điểm khuôn mặt.

Khuôn mặt trông mềm mại hơn

2. Tóc lob cắt lớp

Với những cô nàng sở hữu gương mặt dài, kiểu tóc tỉa tầng thành từng lớp và có độ phồng tương đối chính là chọn lựa chính xác để gương mặt trông bầu bĩnh, tròn trịa hơn.

3. Tóc bob

Mái tóc với độ ngắn trung bình giúp nàng che lấp khuyết điểm hiệu quả. Nếu yêu thích mái tóc ngắn thì bạn đừng bỏ qua kiểu tóc bob xoăn ngang vai hoặc dài tới cằm, ôm theo khuôn mặt. Nó sẽ giúp che đi khu vực xương gò má hiệu quả.

Có nhiều kiểu như tóc bob xoăn nhẹ và mái bằng, tóc bob ngang vai mái lệch... vô cùng sang trọng và trẻ trung cho bạn thoải mái lựa chọn. Lưu ý không để tóc quá ngắn.

4. Tóc cúp

Tóc không mái uốn cúp sẽ giúp bạn trẻ trung hơn mỗi ngày

Một nguyên tắc bạn cần ghi nhớ khi muốn chọn kiểu tóc phù hợp cho mặt dài và gầy đó là tránh những kiểu tóc ép thẳng, dài và cắt tỉa quá nhiều. Lí do bởi nó sẽ càng khuyết điểm gầy gò của bạn lộ rõ hơn.

Mái tóc ngắn ngang vai uốn cúp giúp gương mặt dài và gầy trông đầy đặn hơn

Với một mái tóc ngắn ngang vai được uốn cúp ôm vào hai bên má, gương mặt dài và gầy sẽ chẳng mấy chốc mà trông mềm mại, dịu dàng và trông đầy đặn hơn hẳn.

5. Tóc mái ngang

Tóc mái ngang giúp bạn nữ che đi một phần lớn chiều dài của khuôn mặt

Khuôn mặt dài và vầng trán quá cao trông kém nữ tính khiến bạn khó khăn khi lựa chọn kiểu tóc. Đừng quá lo lắng, kiểu tóc mái ngang là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn che đi một phần lớn chiều dài của khuôn mặt. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn "ăn gian" thêm được vài tuối.

Tóc mái ngang giúp bạn trẻ trung hơn

6. Tóc xoăn

Đôi gò má xương xương vốn là khuyết điểm lớn dễ thấy nhất trên khuôn mặt dài và gầy. Nếu bạn muốn che giấu đi thì hãy chọn kiểu tóc xoăn lọn quăn thả nhẹ trên đôi vai.

Tóc xoăn lọn quăn thả nhẹ trên vai giúp che đi khuyết điểm đôi gò má xương

Tóc xoăn khiến người đối diện có cảm giác gương mặt rộng và đầy đặn hơn hẳn. Đây cũng là kiểu tóc phù hợp với những chị em có mái tóc mỏng.

Tóc xoăn khiến người đối diện có cảm giác gương mặt rộng và đầy đặn hơn

Trên đây là một số gợi ý về các kiểu tóc ngắn cho mặt dài và gầy đẹp khó cưỡng. Những kiểu tóc này là cứu cánh giúp những cô nàng che đi khuyết điểm một cách hiệu quả nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm được cho mình kiểu tóc phù hợp nhất.