Tóc buộc nửa đầu dường như chỉ đẹp khi là tóc ngắn. Vì sao vậy? Nếu áp dụng với tóc dài thì kiểu tóc này có vẻ hơi “sến súa” còn với những nàng tóc bob thì lại rất phong cách và tiện lợi. Với kiểu tóc này, trông nàng sẽ thật cá tính và chất lừ.

Những cách cột tóc này có ưu điểm giúp bạn vừa có thể ăn gian tuổi, vừa tránh được cái nóng ở xứ nhiệt đới mà lại rất dễ thương nên đang được các cô nàng rất yêu thích.

Một điểm cộng lớn của kiểu tóc này đó là giúp "nâng" phần da mặt 2 bên lên một cách tự nhiên. Khuôn mặt của nàng sẽ trông sáng, thon gọn hơn và trông cũng thoáng hơn.

Để tăng thêm vẻ xinh xắn, đáng yêu nàng có thể uốn xoăn nhẹ cho đỉnh tóc. Trông chẳng khác mấy so với các hot girl Hàn quốc cực đáng yêu. Quá tuyệt phải không nào?

2. Tóc buộc nửa đầu thấp

Tóc buộc nửa đầu thấp tiện lợi, không cầu kỳ

Nếu bạn đang cần một kiểu tóc tiện lợi, không cầu kỳ thì hãy thử nghiệm kiểu tóc buộc nửa đầu thấp thú vị này.

Tóc buộc nửa đầu thấp xinh xắn, đáng yêu

Chỉ với kiểu tóc này thôi mà nàng có thể buộc khi đi làm rất gọn gàng năng động, đi chơi cực mát mẻ và phong cách còn khi ở nhà nội trợ lại rất thoải mái để cho ra lò vài món ngon.

3. Tóc búi củ tỏi

Tóc búi củ tỏi nửa đầu

Tóc búi củ tỏi chính là phiên bản nâng cấp của tóc buộc nửa. Nàng tóc ngắn đừng vội lắc đầu tiếc nuối với suy nghĩ những mái tóc búi củ tỏi gọn gàng là chỉ dành riêng cho những ai tóc dài nhé!

Tóc búi củ tỏi phù hợp cho cả cô nàng tóc ngắn

Sự thật là bạn hoàn toàn có thể biến tấu kiểu tóc này thành búi tóc nửa đầu vừa cá tính, phóng khoáng vô cùng hiện đại và rất ấn tượng.

Tóc búi củ tỏi nửa đầu với phong cách vô cùng hiện đại và rất ấn tượng

Đồng thời, kiểu tóc này còn ghi điểm bởi hiệu quả ngăn tóc rơi lòa xòa, giải phóng khuôn mặt.

Tóc búi củ tỏi cực chất cho cô nàng cá tính

Đây là cách cột tóc dễ thương cho tóc ngắn ma những cô nàng năng động không thể bỏ qua.

Biến tấu "siêu kute" với tóc búi 2 chỏm Na - tra

3. Tóc búi 2 sừng

Tóc búi 2 sừng là "hot trend" đang được các hot girl châu Á cực kỳ yêu thích và nhiệt tình lăng xê trong mùa hè này.

Tóc búi 2 sừng là "hot trend" rất "cute phô mai que"

Độ "cute phô mai que" của kiểu tóc này thì khỏi phải bàn. Trong mùa hè này, tóc búi 2 sừng có thể đánh bật mọi kiểu tóc khác. Bên cạnh đó, đây còn là kiểu tóc không hề làm khó chị em bởi cách thực hiện rất đơn giản.

Tóc búi 2 sừng trông xinh yêu có thể đánh bật mọi kiểu tóc khác

Bạn chỉ cần chia đôi phần tóc trên đỉnh đầu rồi xoắn tròn từng bên và cố định với dây chun hoặc cặp tăm. Vậy là nàng đã có được kiểu tóc trông xinh yêu. Muốn điệu đà hơn nữa thì hãy diện thêm bờm hoặc băng đô nhé!

4. Tóc buộc thấp 2 bên

Tóc buộc thấp 2 bên dễ thương và phong cách

Tóc buộc thấp 2 bên là một cách tạo kiểu vô cùng dễ thương cho mái tóc bob. Đừng vội nghĩ rằng kiểu tóc búi/buộc thấp 2 bên là “nhà quê”, "xưa như Trái Đất" nhé!

Tóc buộc thấp 2 bên sẽ mang đến vẻ "cute" cho khuôn mặt

Kiểu tóc này sẽ mang đến vẻ "cute" cho khuôn mặt. Nàng nhớ kết hợp thêm tóc mái và đặc biệt là có nhuộm sáng chút đỉnh. Đặc biệt, diện thêm khuyên tai sẽ giúp tăng độ nổi bật hơn nữa.

5. Tóc tết hai bên từ đỉnh đầu

Tóc tết hai bên từ đỉnh đầu siêu dễ thương

Tóc tết hai bên từ đỉnh đầu xuống tận ngọn siêu dễ thương và rất thu hút. Kiểu tóc này sẽ tôn lên nét ngây thơ, đẹp tự nhiên của nàng. Đảm bảo chàng sẽ chẳng thể nào rời mắt khỏi nàng và cứ phải thẫn thờ muốn ngắm mãi thôi.

6. Dùng phụ kiện

Dùng phụ kiện để nhấn nhá cho tóc ngắn

Dùng phụ kiện như kẹp tóc, nơ, băng đô họa tiết là cách nhấn nhá đơn giản và rất đẹp cho tóc ngắn. Những phụ kiện hay ho này sẽ giúp cho tóc ngắn xinh xắn và cực bắt mắt.

Tóc ngắn xinh xắn và cực bắt mắt hơn với phụ kiện

Nhớ chọn băng đô sao cho thật ton-sur-ton với trang phục để trendy và ăn ảnh nhé!

Băng đô phụ kiện giúp bạn trông thời thượng hơn

Trong ngày hè nóng nực như thế này, các kiểu tóc bob, tóc lob dù cho có cá tính, thời thượng thì cũng khiến khổ chủ chẳng mấy thoải mái vì nóng. Với những gợi ý cách cột tóc dễ thương cho tóc ngắn vừa xinh vừa mát này sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh "sống chung với lũ".

Vậy là nàng tóc ngắn đã có thể “quẳng” sạch những đắn đo, lo ngại và cứ tha hồ cả tuần xinh rồi nhé!