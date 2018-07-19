Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin

Bạn có thể áp dụng một trong những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp sau:

Áo dài là trang phục truyền thống thể hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của người con gái Việt. Kết hợp áo dài với tóc dài sẽ tạo ra một tổng thể hoàn hảo, khoe được nét đằm thắm, nhẹ nhàng. Những bạn gái hiện đại cần khéo léo khi tạo kiểu tóc để giữ được trọn vẹn vẻ đẹp đó.

Đây là gợi ý đầu tiên phải nhắc đến đầu tiên giúp nàng tóc ngắn ngang vai mặc áo dài đẹp. Kiểu tóc mang hơi hướng hiện đại, sang trọng này sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn.

Vẻ xinh tươi, dịu dàng và tràn đầy sức sống của kiểu tóc này đang dậy sóng khiến chị em đứng ngồi không yên. Phần tóc ngắn sẽ được uốn sóng với những lọn tóc ôm vào gương mặt và xõa nhẹ trên vai.

Đây cũng là kiểu tóc ngắn mặc áo dài cách tân sẽ giúp bạn gái trở nên thu hút với vẻ đẹp xinh tươi, dịu dàng và rất hiện đại.

2. Tóc uốn cụp vai kết hợp rẽ ngôi giữa

Vì mái tóc ngắn có đặc điểm là chiều dài hạn chế nên cần có cách tạo kiểu phù hợp khi phối với áo dài. Nàng có thể uốn cúp chữ C kết hợp rẽ ngôi giữa. Tuy rằng đây không phải là kiểu tóc mới nhưng vẫn luôn được chị em yêu thích.

Tóc uốn cụp ngang vai kết hợp rẽ ngôi giữa

Tóc uốn cụp vai kết hợp rẽ ngôi giữa không hề “chê” dáng mặt. Bên cạnh sự dịu dàng, nữ tính khi kết hợp mặc áo dài, đây còn là kiểu tóc mang lại sự trẻ trung cho gương mặt và dễ tạo thiện cảm với mọi người.

Kiểu tóc bob uốn cụp và rẽ ngôi lệch bên sẽ giúp bạn mặc áo dài lung linh, ấn tượng dù chỉ chọn chiếc áo dài trắng nhã nhặn, không quá cầu kỳ

Hoặc bạn cũng có thể tự tạo kiểu với tóc bob uốn cụp và rẽ ngôi lệch bên. Bạn sẽ thấy tóc ngắn mặc áo dài trắng vẫn thật lung linh, ấn tượng kém gì tóc dài đâu.

3. Tóc cụp phồng

Với phần tóc được uốn cụp phồng ở phần đầu sẽ giúp gương mặt bầu bĩnh, dễ thương đến “quá mức cho phép”.

Kiểu tóc uốn cụp phồng ôm trọnmặt và thường phù hợp với những nàng sở hữu khuôn mặt tròn bầu bĩnh hay trái xoan dễ thương

Chị em nào có khuyết điểm gương mặt góc cạnh với xương gò má cao thì có thể “quẳng gánh lo” ngay rồi nhé. Đây là kiểu tóc che đi khuyêt điểm này hiệu quả. Đồng thời, phần mái giúp ôm trọn gương mặt tạo nét trong sáng, tự nhiên.

Ép phồng sẽ cho mái tóc vẻ ngoài nhẹ nhàng tự nhiên nhất

4. Tóc tém

Bạn là cô nàng năng động, trẻ trung, có cá tính mạnh với mái tóc tém hiện đại? Thật khó khăn khi diện áo dài phải không nào? Tóc tém có đặc điểm là ngắn và ôm trọn phần đầu là thế mà muốn mặc áo dài sao cho nữ tính thì chẳng hề dễ dàng.

Kết hợp một dải lụa hay vòng hoa để trông nhẹ nhàng, mềm mại hơn

Nhưng bạn đừng quá lo lắng nhé, để xinh đẹp rạng ngời khi mặc áo dài bạn có thể kết hợp một dải lụa hay vòng hoa để trông nhẹ nhàng, mềm mại hơn.

5. Kiểu tóc uốn lọn

Tóc uốn lọn

Khi chọn kiểu tóc mặc áo dài thì bạn không nên bỏ qua kiểu tóc uốn lọn này nhé. Một vài lưu ý cho bạn đó là nên uốn lọn nhẹ và để tóc buông lơi nhẹ, nên kết hợp mái thưa, không nên để theo lọn vì trông sẽ đứng tuổi. Đặc biệt, bạn nên kết hợp màu nhuộm cực chất để thêm quyến rũ nhé!

Uốn lọn nhẹ và để phần tóc buông lơi nhẹ nhàng

Không phải lúc nào cũng chỉ có mái tóc dài là phù hợp với chiếc áo dài. Có rất nhiều lựa chọn kiểu tóc mặc áo dài chỉ dành cho tóc ngắn phải không nào? Chỉ cần chút sáng tạo của bản thân, chị em hoàn toàn có thể tự tạo kiểu tóc ngắn mặc áo dài tự làm để mình đẹp và nữ tính hơn.Các nàng có thể thử tết tóc ngắn mặc áo dài để tăng phần nữ tính, thu hút nữa nhé!

Vậy là bạn sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi muốn diện áo dài rồi. Bây giờ hãy chọn cho mình một “ẻm” phù hợp để thật xinh xắn và tự tin diện áo dài nào!