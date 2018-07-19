Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin

Đã qua rồi thời kỳ “hoàng kim” của mái tóc dài, theo xu hướng hiện đại, kiểu tóc ngắn đang ngày càng lên ngôi. Tuy nhiên, mái tóc ngắn cá tính khi kết hợp với áo dài thì nên tạo kiểu sao cho không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc này với gợi ý những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp sau.
- Ngày Tết muốn diện áo dài thật duyên dáng , đừng bỏ qua 5 kiểu tóc cực xinh này nhé!
- Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay
Áo dài là trang phục truyền thống thể hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của người con gái Việt. Kết hợp áo dài với tóc dài sẽ tạo ra một tổng thể hoàn hảo, khoe được nét đằm thắm, nhẹ nhàng. Những bạn gái hiện đại cần khéo léo khi tạo kiểu tóc để giữ được trọn vẹn vẻ đẹp đó.
Bạn có thể áp dụng một trong những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp sau:
1. Kiểu tóc ngang vai xoăn sóng
Đây là gợi ý đầu tiên phải nhắc đến đầu tiên giúp nàng tóc ngắn ngang vai mặc áo dài đẹp. Kiểu tóc mang hơi hướng hiện đại, sang trọng này sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn.
Vẻ xinh tươi, dịu dàng và tràn đầy sức sống của kiểu tóc này đang dậy sóng khiến chị em đứng ngồi không yên. Phần tóc ngắn sẽ được uốn sóng với những lọn tóc ôm vào gương mặt và xõa nhẹ trên vai.
Đây cũng là kiểu tóc ngắn mặc áo dài cách tân sẽ giúp bạn gái trở nên thu hút với vẻ đẹp xinh tươi, dịu dàng và rất hiện đại.
2. Tóc uốn cụp vai kết hợp rẽ ngôi giữa
Vì mái tóc ngắn có đặc điểm là chiều dài hạn chế nên cần có cách tạo kiểu phù hợp khi phối với áo dài. Nàng có thể uốn cúp chữ C kết hợp rẽ ngôi giữa. Tuy rằng đây không phải là kiểu tóc mới nhưng vẫn luôn được chị em yêu thích.
Tóc uốn cụp vai kết hợp rẽ ngôi giữa không hề “chê” dáng mặt. Bên cạnh sự dịu dàng, nữ tính khi kết hợp mặc áo dài, đây còn là kiểu tóc mang lại sự trẻ trung cho gương mặt và dễ tạo thiện cảm với mọi người.
Hoặc bạn cũng có thể tự tạo kiểu với tóc bob uốn cụp và rẽ ngôi lệch bên. Bạn sẽ thấy tóc ngắn mặc áo dài trắng vẫn thật lung linh, ấn tượng kém gì tóc dài đâu.
3. Tóc cụp phồng
Với phần tóc được uốn cụp phồng ở phần đầu sẽ giúp gương mặt bầu bĩnh, dễ thương đến “quá mức cho phép”.
Chị em nào có khuyết điểm gương mặt góc cạnh với xương gò má cao thì có thể “quẳng gánh lo” ngay rồi nhé. Đây là kiểu tóc che đi khuyêt điểm này hiệu quả. Đồng thời, phần mái giúp ôm trọn gương mặt tạo nét trong sáng, tự nhiên.
4. Tóc tém
Bạn là cô nàng năng động, trẻ trung, có cá tính mạnh với mái tóc tém hiện đại? Thật khó khăn khi diện áo dài phải không nào? Tóc tém có đặc điểm là ngắn và ôm trọn phần đầu là thế mà muốn mặc áo dài sao cho nữ tính thì chẳng hề dễ dàng.
Nhưng bạn đừng quá lo lắng nhé, để xinh đẹp rạng ngời khi mặc áo dài bạn có thể kết hợp một dải lụa hay vòng hoa để trông nhẹ nhàng, mềm mại hơn.
5. Kiểu tóc uốn lọn
Khi chọn kiểu tóc mặc áo dài thì bạn không nên bỏ qua kiểu tóc uốn lọn này nhé. Một vài lưu ý cho bạn đó là nên uốn lọn nhẹ và để tóc buông lơi nhẹ, nên kết hợp mái thưa, không nên để theo lọn vì trông sẽ đứng tuổi. Đặc biệt, bạn nên kết hợp màu nhuộm cực chất để thêm quyến rũ nhé!
Không phải lúc nào cũng chỉ có mái tóc dài là phù hợp với chiếc áo dài. Có rất nhiều lựa chọn kiểu tóc mặc áo dài chỉ dành cho tóc ngắn phải không nào? Chỉ cần chút sáng tạo của bản thân, chị em hoàn toàn có thể tự tạo kiểu tóc ngắn mặc áo dài tự làm để mình đẹp và nữ tính hơn.Các nàng có thể thử tết tóc ngắn mặc áo dài để tăng phần nữ tính, thu hút nữa nhé!
Vậy là bạn sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi muốn diện áo dài rồi. Bây giờ hãy chọn cho mình một “ẻm” phù hợp để thật xinh xắn và tự tin diện áo dài nào!