Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin

Thời trang 19/07/2018 10:30

Đã qua rồi thời kỳ “hoàng kim” của mái tóc dài, theo xu hướng hiện đại, kiểu tóc ngắn đang ngày càng lên ngôi. Tuy nhiên, mái tóc ngắn cá tính khi kết hợp với áo dài thì nên tạo kiểu sao cho không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc này với gợi ý những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp sau.

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 1
Kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp

Áo dài là trang phục truyền thống thể hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của người con gái Việt. Kết hợp áo dài với tóc dài sẽ tạo ra một tổng thể hoàn hảo, khoe được nét đằm thắm, nhẹ nhàng. Những bạn gái hiện đại cần khéo léo khi tạo kiểu tóc để giữ được trọn vẹn vẻ đẹp đó.

Bạn có thể áp dụng một trong những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp sau:

1. Kiểu tóc ngang vai xoăn sóng

Đây là gợi ý đầu tiên phải nhắc đến đầu tiên giúp nàng tóc ngắn ngang vai mặc áo dài đẹp. Kiểu tóc mang hơi hướng hiện đại, sang trọng này sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn.

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 2

Tóc ngắn ngang vai uốn gợn sóng

Vẻ xinh tươi, dịu dàng và tràn đầy sức sống của kiểu tóc này đang dậy sóng khiến chị em đứng ngồi không yên. Phần tóc ngắn sẽ được uốn sóng với những lọn tóc ôm vào gương mặt và xõa nhẹ trên vai. 

Đây cũng là kiểu tóc ngắn mặc áo dài cách tân sẽ giúp bạn gái trở nên thu hút với vẻ đẹp xinh tươi, dịu dàng và rất hiện đại.

2. Tóc uốn cụp vai kết hợp rẽ ngôi giữa

Vì mái tóc ngắn có đặc điểm là chiều dài hạn chế nên cần có cách tạo kiểu phù hợp khi phối với áo dài. Nàng có thể uốn cúp chữ C kết hợp rẽ ngôi giữa. Tuy rằng đây không phải là kiểu tóc mới nhưng vẫn luôn được chị em yêu thích.

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 3
Tóc uốn cụp ngang vai kết hợp rẽ ngôi giữa

Tóc uốn cụp vai kết hợp rẽ ngôi giữa không hề “chê” dáng mặt. Bên cạnh sự dịu dàng, nữ tính khi kết hợp mặc áo dài, đây còn là kiểu tóc mang lại sự trẻ trung cho gương mặt và dễ tạo thiện cảm với mọi người.

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 4

Kiểu tóc bob uốn cụp và rẽ ngôi lệch bên sẽ giúp bạn mặc áo dài lung linh, ấn tượng

dù chỉ chọn chiếc áo dài trắng nhã nhặn, không quá cầu kỳ

Hoặc bạn cũng có thể tự tạo kiểu với tóc bob uốn cụp và rẽ ngôi lệch bên. Bạn sẽ thấy tóc ngắn mặc áo dài trắng vẫn thật lung linh, ấn tượng kém gì tóc dài đâu.

3. Tóc cụp phồng

Với phần tóc được uốn cụp phồng ở phần đầu sẽ giúp gương mặt bầu bĩnh, dễ thương đến “quá mức cho phép”. 

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 5

Kiểu tóc uốn cụp phồng ôm trọnmặt và thường phù hợp với những nàng sở hữu

khuôn mặt tròn bầu bĩnh hay trái xoan dễ thương

Chị em nào có khuyết điểm gương mặt góc cạnh với xương gò má cao thì có thể “quẳng gánh lo” ngay rồi nhé. Đây là kiểu tóc che đi khuyêt điểm này hiệu quả. Đồng thời, phần mái giúp ôm trọn gương mặt tạo nét trong sáng, tự nhiên. 

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 6
Ép phồng sẽ cho mái tóc vẻ ngoài nhẹ nhàng tự nhiên nhất

4. Tóc tém

Bạn là cô nàng năng động, trẻ trung, có cá tính mạnh với mái tóc tém hiện đại? Thật khó khăn khi diện áo dài phải không nào? Tóc tém có đặc điểm là ngắn và ôm trọn phần đầu là thế mà  muốn mặc áo dài sao cho nữ tính thì chẳng hề dễ dàng.

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 7
Kết hợp một dải lụa hay vòng hoa để trông nhẹ nhàng, mềm mại hơn

Nhưng bạn đừng quá lo lắng nhé, để xinh đẹp rạng ngời khi mặc áo dài bạn có thể kết hợp một dải lụa hay vòng hoa để trông nhẹ nhàng, mềm mại hơn.

5. Kiểu tóc uốn lọn

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 8
Tóc uốn lọn

Khi chọn kiểu tóc mặc áo dài thì bạn không nên bỏ qua kiểu tóc uốn lọn này nhé. Một vài lưu ý cho bạn đó là nên uốn lọn nhẹ và để tóc buông lơi nhẹ, nên kết hợp mái thưa, không nên để theo lọn vì trông sẽ đứng tuổi. Đặc biệt, bạn nên kết hợp màu nhuộm cực chất để  thêm quyến rũ nhé!

Những kiểu tóc ngắn mặc áo dài đẹp dịu dàng, duyên dáng giúp bạn gái thêm tự tin - Ảnh 9
Uốn lọn nhẹ và để phần tóc buông lơi nhẹ nhàng

Không phải lúc nào cũng chỉ có  mái tóc dài là phù hợp với chiếc áo dài. Có rất nhiều lựa chọn kiểu tóc mặc áo dài chỉ dành cho tóc ngắn phải không nào? Chỉ cần chút sáng tạo của bản thân, chị em hoàn toàn có thể tự tạo kiểu tóc ngắn mặc áo dài tự làm để mình đẹp và nữ tính hơn.Các nàng có thể thử tết tóc ngắn mặc áo dài để tăng phần nữ tính, thu hút nữa nhé!

Vậy là bạn sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi muốn diện áo dài rồi. Bây giờ hãy chọn cho mình một “ẻm” phù hợp để thật xinh xắn và tự tin diện áo dài nào!

Diện áo dài dân tộc, Lê Âu Ngân Anh nổi bần bật trên đường phố Tokyo

Diện áo dài dân tộc, Lê Âu Ngân Anh nổi bần bật trên đường phố Tokyo

Nhân chuyến công tác Nhật Bản, Hoa hậu Đại dương tranh thủ chụp bộ ảnh với tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc ngắn Tóc ngắn mặc áo dài tóc ngang vai tóc tém

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt