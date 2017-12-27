Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay

Áo dài là trang phục dân tộc thường được người Việt diện đến những sự kiện trang trọng, lễ cưới hay một số hoạt động mang tính tâm linh, đặc biệt là vào dịp Tết. Để thích ứng với xã hội hiện đại, thiết kế trang phục truyền thống này dần có nhiều biến tấu, cách điệu, đó chính là mẫu áo dài cách tân nữ.

Tết Nguyên Đán đã cận kề, phái đẹp lại rộn ràng chuẩn bị trang phục mới và áo dài cách tân là món không thể thiếu.