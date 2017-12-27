Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay

Thời trang 27/12/2017 10:19

Những mẫu áo dài cách tân nữ đẹp 'xiêu lòng' dành cho Tết 2018 dưới đây sẽ khiến chị em điêu đứng và muốn mặc ngay tức khắc.

Áo dài là trang phục dân tộc thường được người Việt diện đến những sự kiện trang trọng, lễ cưới hay một số hoạt động mang tính tâm linh, đặc biệt là vào dịp Tết. Để thích ứng với xã hội hiện đại, thiết kế trang phục truyền thống này dần có nhiều biến tấu, cách điệu, đó chính là mẫu áo dài cách tân nữ. 

Tết Nguyên Đán đã cận kề, phái đẹp lại rộn ràng chuẩn bị trang phục mới và áo dài cách tân là món không thể thiếu.

Áo dài cách tân cho phụ nữ trung niên

Phụ nữ trung niên đều rất chín chắn, trưởng thành. Do đó, mẫu áo dài cho phụ nữ ở độ tuổi này chỉ nên cách tân vạt ngắn và có họa tiết hoa cổ điển đơn giản. Phụ nữ U40, U50 tránh mặc những mẫu áo dài màu sắc diêm dúa, điều này làm mất đi sự thanh lịch, nhã nhặn.

Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 1
Áo dài cách tân nữ với họa tiết hoa in trên nền tím, phối cùng quần tây hồng pastel là mẫu cực kỳ phù hợp cho phụ nữ trung niên. Diện thiết kế này, bạn sẽ trở nên trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 2
Mẫu áo dài cách tân vạt ngắn, họa tiết in hoa ánh bạc trên nền vải tối, có tông màu xanh đậm này cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho phụ nữ trung niên. Các quý cô có thể diện thiết kế này đến chúc Tết họ hàng, hoặc đi lễ chùa đầu năm - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 3
Vẫn là thiết kế họa tiết in nổi trên nền vải tối nhưng kiểu áo dài cách tân này nổi bật hơn khi phối cùng quần tây sáng màu. Hơn thế, họa tiết có phần phá cách tạo nên sự khác biệt và sang trọng, điều này giúp người mặc có diện mạo tươi tắn trong ngày đầu năm - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 4
Áo dài nữ cách tân có vạt ngắn ngang gối, tay con phối cùng quần tây ôm chính là set đồ dạo phố Xuân 2018 vô cùng hiện đại, thời thượng mà phụ nữ trung niên không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Áo dài cách tân nữ bằng gấm

Gấm là chất liệu dân tộc, do đó, khi được may từ loại vải này, chiếc áo dài sẽ thêm phần hoàn hảo. Áo dài cách tân bằng vải gấm cũng vậy, vừa mang nét đẹp truyền thống, vừa có hơi hướng hiện đại.

Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 5
Diện một chiếc áo dài bằng vải gấm tông hồng ngọt ngào thế này đi lễ Tết là một lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 6
Áo dài cách tân nữ may từ gấm, tà đôi, kết hợp màu sắc nổi bật giúp người mặc tạo sự tươi mới, khỏe khoắn và khởi đầu năm mới 2018 thật nhiều niềm vui - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 7
Mẫu áo dài cách tân nữ bằng vải gấm rất đa dạng, vẫn là thiết kế tà đôi quen thuộc, tuy nhiên chỉ cần phối màu sắc khác nhau, bạn sẽ sở hữu được một mẫu mới hoàn toàn. Ngoài ra, bạn có thể phối cùng mấn giống Đặng Thu Thảo - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 8
Còn gì tuyệt vời hơn khi diện một chiếc áo dài cách tân bằng gấm có màu đỏ bắt mắt này vào dịp Tết 2018 sắp tới - Ảnh: Internet

Áo dài cách tân nữ và váy

Áo dài cách tân nữ diện cùng váy là sự kết hợp đã từng gây ra nhiều tranh cãi, tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự mới mẻ và vẻ đẹp mà set đồ này mang đến. Đây là trang phục Tết phù hợp với các cô nàng lứa tuổi teen, đôi mươi.

Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 9
Áo dài cách tân nữ màu đỏ nổi bật khi phối cùng váy xòe đen - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 10
Mang nét cổ điển khi diện áo dài cách tân họa tiết chấm bi phối cùng váy xòe đen, đi với đôi hài nhung. Các bạn nữ có thể diện thiết kế này đi dạo phố đêm ngày đầu năm - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 11
Đây được xem là mẫu áo dài cách tân nữ mới nhất cho Tết năm 2018. Với màu sắc vô cùng bắt mắt, kết hợp với váy voan xếp ly, set đồ này tạo nên sự khác biệt và hiện đại - Ảnh: Internet
Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay - Ảnh 12
Một vài mẫu áo dài cách tân nữ phối váy xòe mà các bạn có thể diện vào Tết 2018 tới đây - Ảnh: Internet
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