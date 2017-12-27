Mẫu áo dài cách tân nữ Tết 2018: Đẹp 'mê hồn', nhìn là muốn mặc ngay

Áo dài là trang phục dân tộc thường được người Việt diện đến những sự kiện trang trọng, lễ cưới hay một số hoạt động mang tính tâm linh, đặc biệt là vào dịp Tết. Để thích ứng với xã hội hiện đại, thiết kế trang phục truyền thống này dần có nhiều biến tấu, cách điệu, đó chính là mẫu áo dài cách tân nữ.
Tết Nguyên Đán đã cận kề, phái đẹp lại rộn ràng chuẩn bị trang phục mới và áo dài cách tân là món không thể thiếu.
Áo dài cách tân cho phụ nữ trung niên
Phụ nữ trung niên đều rất chín chắn, trưởng thành. Do đó, mẫu áo dài cho phụ nữ ở độ tuổi này chỉ nên cách tân vạt ngắn và có họa tiết hoa cổ điển đơn giản. Phụ nữ U40, U50 tránh mặc những mẫu áo dài màu sắc diêm dúa, điều này làm mất đi sự thanh lịch, nhã nhặn.
Áo dài cách tân nữ bằng gấm
Gấm là chất liệu dân tộc, do đó, khi được may từ loại vải này, chiếc áo dài sẽ thêm phần hoàn hảo. Áo dài cách tân bằng vải gấm cũng vậy, vừa mang nét đẹp truyền thống, vừa có hơi hướng hiện đại.
Áo dài cách tân nữ và váy
Áo dài cách tân nữ diện cùng váy là sự kết hợp đã từng gây ra nhiều tranh cãi, tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự mới mẻ và vẻ đẹp mà set đồ này mang đến. Đây là trang phục Tết phù hợp với các cô nàng lứa tuổi teen, đôi mươi.