Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp

Làm đẹp 22/08/2018 09:28

Tóc ngắn uốn cụp là trào lưu hot 2018 rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, để chăm sóc tóc ngắn đẹp, giữ được nếp là cả một vấn đề lớn đòi hỏi bạn cần đầu tư kỹ lưỡng. Cùng tham khảo cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp sau đây nhé!

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 1

Kiểu tóc ngắn uốn giúp bạn che khuyết điểm trên gương mặt hiệu quả

Với mỗi kiểu tóc lại có một cách chăm sóc riêng biệt. Với tóc ngắn uốn ụp thì bạn cần lưu ý những điểm sau:

1. Giữ nếp tóc bằng các lô uốn

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 2
Lưu ý giữ nếp tóc uốn ngắn khi đi ngủ

Tóc uốn dù có độ dài như thế nào thì cách thức giữ xoăn cũng như nhau. Tuy nhiên, tóc ngắn uốn khó giữ hơn vì thường xuyên chịu sự tác động trong lúc ngủ. Bạn cũng rất khó để có thể vén được hết lọn tóc con ra sau đầu. Với cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đuôi, bạn cần lưu ý giữ nếp tóc khi đi ngủ.

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 3
Dùng các lô uốn là cách truyền thống giúp bạn giữ nếp tóc

Dùng các lô uốn là cách truyền thống giúp bạn giữ nếp tóc với bất kì kiểu tóc xoăn nào. Bên cạnh hiệu quả giữ được nếp tóc lâu đây còn là cách làm tăng độ bền của tóc uốn.

Nếu bạn uốn xoăn full đầu thì chỉ cần mua lô uốn về và chiết từng lọn tóc nhỏ. Ngay sau khi tóc vừa khô khoảng 80%, bạn quấn tóc với lô. Nên lựa chọn những lô uốn nhỏ và mỏng sao cho phù hợp với chiều dài tóc.

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 4

Thường xuyên dùng lô uốn giúp làm tăng độ bền của tóc uốn cụp đuôi

2. Dùng tinh dầu dưỡng tự nhiên

Dùng tinh dầu dưỡng tóc là lựa chọn tối ưu nhất để giữ nếp tóc ngăn uốn xoăn hiệu quả. Bạn có thể chọn tinh dầu dừa dưỡng tóc, tinh dầu argan, tinh dầu lanh, tinh dầu oliu dưỡng tóc… đều có công dụng dưỡng ẩm mạnh mẽ, cung cấp độ bóng mượt, đàn hồi và săn chắc hơn.

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 5
Dùng tinh dầu dưỡng tóc là lựa chọn tối ưu nhất để giữ dáng tóc được lâu

Mái tóc được cung cấp độ ẩm hiệu quả nên sẽ mượt và giữ được nếp tóc tốt hơn, kể cả khi bạn đi ngủ. Bạn chỉ cần thoa một lượng tinh dầu vừa đủ lên mái tóc rồi dùng lược tạo kiểu tóc để tóc xoăn vào nếp lâu hơn.

3. Tạo hình cho tóc với bình xịt nước vào mỗi sáng

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 6
Tạo hình cho tóc với bình xịt nước

Bạn nên thường xuyên tạo kiểu nếp tóc vào mỗi sáng. Việc này hoàn toàn không hề mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần ít nước lên tóc kết hợp dùng tay là bạn đã có thể tạo được kiểu cho tóc theo sở thích.

Tóc ngắn có thời gian khô rất nhanh. Nếu chất tóc quá cứng thì bạn có thể dùng ít xịt dưỡng tóc để  dễ dàng cố định tạo hình cho tóc hơn.

Xem thêm:

- Tóc ngắn uốn cụp cho mặt tròn cho nàng nhẹ nhàng đón Tết

- Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021

4. Thường xuyên gội đầu hơn

Tóc ngắn hơn đi thì độ tiết dầu của da đầu vẫn ở một mức nhất định. Trên thực tế, tóc càng ngắn thì các tuyến dầu trên da đầu càng dễ dàng “xâm chiếm” tóc và khiến da đầu dễ nhờn hơn.

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 7
Gội đầu thường xuyên để giúp tóc vào nếp và khỏe mạnh hơn

Điều này cũng có nghĩa rằng bạn nên thường xuyên gội đầu nhiều hơn để giữ tóc sạch sẽ khỏe mạnh.

5. Dùng ít dầu gội và dầu xả hơn

Sử dụng quá nhiều dầu gội và dầu xả sẽ gây "tác dụng ngược". Không giống như tóc dài cần thật nhiều dưỡng chất chăm sóc mỗi ngày. Ngược lại, tóc ngắn cần ít dưỡng chất hơn.

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 8
Dùng quá nhiều dầu gội và dầu xả chỉ càng khiến da đầu dễ dầu hơn

Việc dùng quá nhiều dầu gội và dầu xả chỉ càng khiến da đầu dễ dầu và dơ tóc hơn. Do đó, bạn có thể bỏ bớt số lần gội đầu mỗi tuần và các bước dưỡng tóc không cần thiết. Chỉ nên chọn dùng 1 trong 2 loại dầu gội dưỡng tóc và dầu xả hoặc gội đầu khô để chăm sóc tóc ngắn.

Các loại dầu gội có chứa các thành phần “Anti-frizz” hoặc “smoothing” là lựa chọn tuyệt vời giúp nàng giữ nếp tóc hiệu quả.

6. Dùng tay hoặc lược tròn khi chải tóc

Không như tóc dài rất dễ rối, mái tóc ngắn dễ vào nếp hơn và không cần phải chải quá kỹ lưỡng.

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 9

 Dùng lược tròn chải tóc

Bạn có thể dùng lược tròn để tạo phồng cho tóc và nhẹ nhàng chải lại nếp tóc bằng các ngón tay.

Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp - Ảnh 10

Biết cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đúng sẽ giúp giữ nếp tóc uốn sẽ không bị biến dạng

Kiểu tóc ngắn uốn không những giúp bạn trông thu hút hơn mà còn giúp che khuyết điểm trên gương mặt hiệu quả. Với cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp vừa chia sẻ, bạn sẽ dễ dàng giữ vững “phong độ” cho kiểu tóc uốn cụp yêu thích và bảo đảm giữ nếp tóc uốn sẽ không bị biến dạng.

Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021

Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021

Ngày nay, tóc ngắn đang dần trở thành xu hướng được ủng hộ nhiều nhất trong giới trẻ. Để thêm phần hợp mốt và cá tính, các nàng hãy cập nhật ngay 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi hot nhất năm 2021 dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc ngắn uốn chăm sóc tóc ngắn uốn cụp cách dưỡng tóc uốn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới