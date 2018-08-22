Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp

Với mỗi kiểu tóc lại có một cách chăm sóc riêng biệt. Với tóc ngắn uốn ụp thì bạn cần lưu ý những điểm sau:

Dùng các lô uốn là cách truyền thống giúp bạn giữ nếp tóc với bất kì kiểu tóc xoăn nào. Bên cạnh hiệu quả giữ được nếp tóc lâu đây còn là cách làm tăng độ bền của tóc uốn.

Tóc uốn dù có độ dài như thế nào thì cách thức giữ xoăn cũng như nhau. Tuy nhiên, tóc ngắn uốn khó giữ hơn vì thường xuyên chịu sự tác động trong lúc ngủ. Bạn cũng rất khó để có thể vén được hết lọn tóc con ra sau đầu. Với cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đuôi, bạn cần lưu ý giữ nếp tóc khi đi ngủ.

Nếu bạn uốn xoăn full đầu thì chỉ cần mua lô uốn về và chiết từng lọn tóc nhỏ. Ngay sau khi tóc vừa khô khoảng 80%, bạn quấn tóc với lô. Nên lựa chọn những lô uốn nhỏ và mỏng sao cho phù hợp với chiều dài tóc.

Thường xuyên dùng lô uốn giúp làm tăng độ bền của tóc uốn cụp đuôi

2. Dùng tinh dầu dưỡng tự nhiên

Dùng tinh dầu dưỡng tóc là lựa chọn tối ưu nhất để giữ nếp tóc ngăn uốn xoăn hiệu quả. Bạn có thể chọn tinh dầu dừa dưỡng tóc, tinh dầu argan, tinh dầu lanh, tinh dầu oliu dưỡng tóc… đều có công dụng dưỡng ẩm mạnh mẽ, cung cấp độ bóng mượt, đàn hồi và săn chắc hơn.

Dùng tinh dầu dưỡng tóc là lựa chọn tối ưu nhất để giữ dáng tóc được lâu

Mái tóc được cung cấp độ ẩm hiệu quả nên sẽ mượt và giữ được nếp tóc tốt hơn, kể cả khi bạn đi ngủ. Bạn chỉ cần thoa một lượng tinh dầu vừa đủ lên mái tóc rồi dùng lược tạo kiểu tóc để tóc xoăn vào nếp lâu hơn.

3. Tạo hình cho tóc với bình xịt nước vào mỗi sáng

Tạo hình cho tóc với bình xịt nước

Bạn nên thường xuyên tạo kiểu nếp tóc vào mỗi sáng. Việc này hoàn toàn không hề mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần ít nước lên tóc kết hợp dùng tay là bạn đã có thể tạo được kiểu cho tóc theo sở thích.

Tóc ngắn có thời gian khô rất nhanh. Nếu chất tóc quá cứng thì bạn có thể dùng ít xịt dưỡng tóc để dễ dàng cố định tạo hình cho tóc hơn.

Xem thêm:

- Tóc ngắn uốn cụp cho mặt tròn cho nàng nhẹ nhàng đón Tết

- Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021

4. Thường xuyên gội đầu hơn

Tóc ngắn hơn đi thì độ tiết dầu của da đầu vẫn ở một mức nhất định. Trên thực tế, tóc càng ngắn thì các tuyến dầu trên da đầu càng dễ dàng “xâm chiếm” tóc và khiến da đầu dễ nhờn hơn.

Gội đầu thường xuyên để giúp tóc vào nếp và khỏe mạnh hơn

Điều này cũng có nghĩa rằng bạn nên thường xuyên gội đầu nhiều hơn để giữ tóc sạch sẽ khỏe mạnh.

5. Dùng ít dầu gội và dầu xả hơn

Sử dụng quá nhiều dầu gội và dầu xả sẽ gây "tác dụng ngược". Không giống như tóc dài cần thật nhiều dưỡng chất chăm sóc mỗi ngày. Ngược lại, tóc ngắn cần ít dưỡng chất hơn.

Dùng quá nhiều dầu gội và dầu xả chỉ càng khiến da đầu dễ dầu hơn

Việc dùng quá nhiều dầu gội và dầu xả chỉ càng khiến da đầu dễ dầu và dơ tóc hơn. Do đó, bạn có thể bỏ bớt số lần gội đầu mỗi tuần và các bước dưỡng tóc không cần thiết. Chỉ nên chọn dùng 1 trong 2 loại dầu gội dưỡng tóc và dầu xả hoặc gội đầu khô để chăm sóc tóc ngắn.

Các loại dầu gội có chứa các thành phần “Anti-frizz” hoặc “smoothing” là lựa chọn tuyệt vời giúp nàng giữ nếp tóc hiệu quả.

6. Dùng tay hoặc lược tròn khi chải tóc

Không như tóc dài rất dễ rối, mái tóc ngắn dễ vào nếp hơn và không cần phải chải quá kỹ lưỡng.

Dùng lược tròn chải tóc

Bạn có thể dùng lược tròn để tạo phồng cho tóc và nhẹ nhàng chải lại nếp tóc bằng các ngón tay.

Biết cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đúng sẽ giúp giữ nếp tóc uốn sẽ không bị biến dạng

Kiểu tóc ngắn uốn không những giúp bạn trông thu hút hơn mà còn giúp che khuyết điểm trên gương mặt hiệu quả. Với cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp vừa chia sẻ, bạn sẽ dễ dàng giữ vững “phong độ” cho kiểu tóc uốn cụp yêu thích và bảo đảm giữ nếp tóc uốn sẽ không bị biến dạng.