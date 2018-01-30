Mách nhỏ những kiểu tóc ngắn uốn cụp 'vạn người mê' cho phái đẹp

Kiểu tóc uốn cụp đuôi ôm sát, mái rẽ ngôi này giúp bạn khoe triệt để gương mặt thanh tú của mình. Kiểu tóc này đang được khá nhiều các ngôi sao ưa chuộng vì giúp đánh lừa thị giác khiến khuôn mặt của bạn trông thon gọn hơn.

Tóc ngắn luôn giúp phái đẹp tôn lên những đường nét trên gương mặt của mình. Có rất nhiều kiểu tóc ngắn đa dạng và phong phú để chị em thoải mái lựa chọn. Tuy vậy, kiểu tóc ngắn uốn cụp vừa đơn giản nhưng lại mang đến vẻ ngoài nữ tính, dễ thương, trẻ trung và vô cùng duyên dáng chính là phong cách được phụ nữ ưa chuộng nhất.

Với kiểu tóc này bạn sẽ trở nên tự tin và năng động hơn. Kết hợp hoàn hảo với kiểu tóc ngắn này là mái xéo cực kì sành điệu. Kiểu tóc này còn giúp cho mái tóc của bạn trở nên bồng bềnh và dày hơn hẳn.

Tóc ngang vai uốn cụp trẻ trung và đẹp hoàn hảo khi kết hợp với phần mái rẽ ngôi cổ điển - Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn kiểu tóc ngắn uốn cụp mái xéo này không kén gương mặt, đồng thời phù hợp với nhiều phong cách khác nhau từ dịu dàng đến cá tính - Ảnh: Internet

3. Tóc ngắn uốn cụp mái thưa

Mái thưa luôn khiến hội chị em trông trẻ trung hơn rất nhiều, vì vậy khi kết hợp với kiểu tóc ngắn uốn cụp thì đúng là “combo” quá hoàn hảo.

Tóc mái thưa sẽ giúp các bạn gái trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn, đồng thời che đi những khuyết điểm trên phần trán một cách hữu hiệu. Kiểu tóc ngắn này rất phù hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn.

Tóc mái thưa sẽ làm điểm nhấn, khoe vẻ đẹp năng động và trẻ trung của các nàng - Ảnh: Internet

4. Tóc ngăn uốn cụp mái ngang

Kiểu tóc ngắn uốn cụp mái ngang này sẽ mang để vẻ đẹp quyến rũ và lôi cuốn cho phụ nữ. Phần đuôi tóc được uốn cụp nhẹ nhàng kết hợp với kiểu mái ngang đơn giản giúp bạn đẹp một cách dịu dàng và tự nhiên nhất có thể.

Kiểu tóc ngắn uốn cụp mái ngang này phù hợp hơn với những ai có khuôn mặt dài và vuông - Ảnh: Internet

5. Tạo kiểu với tóc ngắn uốn cụp

Tóc ngắn uốn cụp chưa bao giờ đơn điệu với những ai biết biến tấu đúng cách, phù hợp với gương mặt như các kiểu dưới đây.

Những kiểu biến tấu đa dạng với mái tóc ngắn uốn cụp - Ảnh: Internet

6. Tóc ngắn uốn cụp vểnh

Kiểu tóc uốn cụp vểnh đang rất thịnh hành hiện nay bởi sự lạ lẫm và sành điệu vón có. Nếu như hội chị em thấy chán với muôn kiểu tóc uốn cụp vào thì kiểu tóc uốn cụp vểnh này là lựa chọn hữu hiệu nhất để thay đổi bản thân.

Kiểu tóc uốn vểnh ra ngoài đang làm mưa làm gió trong hội chị em - Ảnh: Internet

Chúc bạn tìm được kiểu tóc ngắn uốn cụp phù hợp với bản thân.