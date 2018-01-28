Diện quần áo đẹp đi chơi Tết mà không cắt những kiểu tóc này thì 'hơi phí'

Để thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục", bạn hãy tham khảo các kiểu tóc vô cùng hot và đẹp dưới đây.

Dịp Tết chính là thời điểm mà nhiều người tất bật quần áo và chuẩn bị nhiều thứ để đón năm mới. Tuy nhiên, nhu cầu làm đẹp luôn luôn là cấp thiết với phụ nữ vào dịp quan trọng này.

Tóc dài uốn đuôi là kiểu tóc mà các bạn nữ có thể thử trong Tết này - Ảnh: Internet

Đây là kiểu tóc cơ bản nhất và được nhiều người áp dụng vì phù hợp với nhiều gương mặt, đồng thời mang lại nét duyên dáng và trẻ trung cho chị em. Có nhiều kiểu uốn đuôi để mọi người có thể thoải mái lựa chọn như: Uốn xoăn lọn, uốn cụp, uốn xoăn nhẹ nhàng, uốn xoăn sóng….

Với kiểu tóc dài uốn đuôi này, đẹp nhất khi được nhuộm các màu như nâu socola, nâu hạt dẻ, đỏ ánh tím...

2. Tóc ngắn

Các tín đồ của tóc ngắn chắc chắn không thể quên cập nhật những kiểu tóc ngắn mới đang hot hiện nay. Để bản thân trông lạ mắt và trẻ trung hơn, hãy cắt tóc ngắn trong Tết này, dưới đây là những lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Tóc ngắn cũng là một lựa chọn rất hoàn hảo cho chị em trong việc làm đẹp ngày Tết - Ảnh: Internet

Các kiểu tóc ngắn đang hot hiện nay như: Tóc bob, tóc ngắn maruko, tóc ngắn retro… Chúng đều mang lại vẻ sành điệu và thời trang cho chủ nhân ở mọi nơi và mọi lúc.

Kiểu tóc bob phổ biến và sành điệu - Ảnh: Internet

Hay kiểu tóc ngắn maruko ngộ nghĩnh, đáng yêu - Ảnh: Internet

Đặc biệt, tóc ngắn retro cũng là kiểu mà bạn nên thử trong dịp lễ hội năm nay - Ảnh: Internet

Tóc ngắn kết hợp với mái thưa cũng là một combo hoàn hảo cho dịp tết - Ảnh: Internet

3. Tóc tết

Đôi khi chúng ta cũng phải tạo kiểu cho mái tóc của mình một chút, việc tết tóc là điều cực kì đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Có rất nhiều kiểu tết tóc để chị em có thể lựa chọn, điển hình như: Tóc tết xương cá, tết từ đỉnh đầu, tết theo lọn, tết mái, tết tóc hai bên…

Kiểu tóc tết xương cá trông rất xinh xắn và lạ lẫm - Ảnh: Internet

Kiểu tóc tết hai bên tưởng chừng như đơn giản nhưng lại sành điệu không tưởng - Ảnh: Internet

4. Tóc búi

Búi tóc lên sẽ giúp bạn trông trẻ trung và tươi sáng hơn rất nhiều. Giống như tóc tết, các kiểu búi tóc cũng rất đa dạng, thoải mái cho bạn gái lựa chọn.

Tóc búi củ tỏi giúp bạn gái thêm phần rạng rỡ, đáng yêu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn có thể búi tóc nửa đầu để trong sang chảnh, quý phái hơn - Ảnh: Internet

5. Tóc nhuộm màu sáng

Những màu tóc sáng chưa bao giờ lỗi mốt với các cô nàng yêu thích sự phá cách và cá tính. Có rất nhiều màu tóc sáng đẹp để bạn có thể thử trong Tết này.

Tóc tông màu sáng sẽ giúp bạn trông cá tính và sành điệu hơn hẳn. Nhưng cần lưu ý rằng màu nhuộm sáng rất kén da, cần lựa chọn tông màu phù hợp với da của mình để trông thật hoàn hảo.

Tóc nhuộm màu sáng cũng là sự lựa chọn tuyệt vời trong Tết này - Ảnh: Internet

Những màu như bạch kim, vàng, đỏ hay ombre sẽ mang đến cho bạn sự sống động và rực rỡ trong năm mới - Ảnh: Internet

Chúc bạn thật xinh với những kiểu tóc phù hợp để diện đi chơi Tết trên.