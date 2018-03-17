Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021

Thời trang 17/03/2018 15:29

Ngày nay, tóc ngắn đang dần trở thành xu hướng được ủng hộ nhiều nhất trong giới trẻ. Để thêm phần hợp mốt và cá tính, các nàng hãy cập nhật ngay 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi hot nhất năm 2021 dưới đây.

Quên tóc dài đi! Phụ nữ hiện đại phải có ít nhất một lần trong đời cắt tóc ngắn cá tính. Hiện nay, kiểu tóc ngắn uốn cụp đang được ưa chuộng nhất. 

1. Tóc bob ngắn uốn cụp

Nếu nàng đang tìm cho mình một kiểu tóc ngắn có thể “ăn gian” tuổi, trẻ trung và sành điệu, thì mẫu bob uốn cụp chính là lựa chọn chính xác nhất. Diện kiểu tóc này, nàng sẽ trông rất đáng yêu và tươi tắn.

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Eunha (nhóm nhạc G-friend, Hàn Quốc) nhờ kiểu tóc bob uốn cụp này mà trông vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet

2. Tóc ngắn uốn cụp ngang vai

Nếu nàng muốn sở hữu một thần thái sang chảnh, đầy khí chất, hãy thử ngay kiểu tóc ngắn uốn cụp ngang vai. Kiểu tóc này không quá cầu kì, chỉ cần uốn cụp phần đuôi nhẹ nhàng, nàng sẽ trở thành một cô gái lạnh lùng và kiêu kỳ vô cùng.

Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021 - Ảnh 2

Tóc ngắn uốn cụp ngang vai khiến nàng trở nên sang chảnh, sành điệu hơn. Sẽ đẹp hơn nết bạn nhuộm cho mái tóc màu nâu trầm, socola hoặc hạt dẻ - Ảnh: Internet

3. Tóc ngắn uốn cụp dập xù

Mặc dù đã xuất hiện từ lâu nhưng lại chưa từng “lỗi mốt”, tóc ngắn uốn cụp dập xù sẽ khiến nàng nữ tính và ngọt ngào, xinh xắn hơn rất nhiều. Với kiểu tóc ngắn cá tính này, nàng có thể thỏa sức phối đồ theo mọi phong cách.

Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021 - Ảnh 3

Tóc ngắn uốn cụp đuôi dập xù vừa cá tính vừa hợp mốt. Mùa hè năm nay, bạn gái nhất định phải thử kiểu tóc này - Ảnh: Internet

4. Tóc ngắn uốn cụp chữ C

Là một xu hướng tóc được ưa chuộng, tóc ngắn uốn cụp chữ C phù hợp với mọi khuôn mặt, đồng thời khiến nàng trông duyên dáng, nữ tính và sang trọng hơn.

Mặc dù tốn thời gian chăm sóc hơn những kiểu tóc khác rất nhiều, nhưng bù lại, kiểu tóc này có thể che khuyết điểm trên khuôn mặt tròn, vuông vô cùng hiệu quả.

Khám phá 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán cực hot trong năm 2021 - Ảnh 4

Tóc ngắn uốn cụp đuôi chữ C che khuyết điểm khuôn mặt, đặc biệt là mặt tròn và vuông hiệu quả - Ảnh: Internet

Trên đây là 4 kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi dự đoán sẽ rất hot trong năm 2021, nàng có thể áp dụng ngay để làm mới diện mạo bản thân đón mùa hè đầy sôi động và tươi tắn. 

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