Những kiểu tết tóc khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn, ngày đi làm đầu năm nhất định phải diện

Sau đây là những kiểu tóc tết được ưa chuộng nhất nửa đầu năm 2018 này, nàng cùng tham khảo nhé!

Tóc tết từ lâu đã khá quen thuộc đối với phụ nữ. Cách tạo kiểu tóc này mang đến cho phái đẹp sự dịu dàng, nữ tính, thùy mị và có một chút cổ điển. Dưới đây là những kiểu tóc tết vừa đẹp vừa thời thượng và được dự đoán sẽ lên ngôi vào mùa xuân hè 2018. Muốn trở thành cô nàng thời thượng, bắt kịp xu hướng, bạn đừng nên bỏ qua những kiểu tóc tết này.

Tóc tết nửa đầu Tết nửa đầu được xem là kiểu tóc vừa dễ thực hiện, lại có thể mang lại cho nàng vẻ điệu đà, xinh xắn. Chỉ với 5 đến 10 phút, nàng có thể “biến hóa” từ một cô gái đơn giản thành một cô công chúa lộng lẫy. Một "bí kíp" nhỏ dành cho nàng là hãy chọn những kiểu váy nhẹ nhàng, đơn giản như váy trắng qua đầu gối hoặc váy trễ vai khoe trọn đôi vai quyến rũ để diện cùng kiểu tóc này.

Tóc tết nửa đầu vô cùng đẹp, có thể diện đi chơi, đi làm đều phù hợp - Ảnh: Internet Tóc tết rối So với tóc tết nửa đầu, tóc tết rối sẽ khiến nàng mất thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên, kiểu tóc này lại có thể giữ trong nhiều ngày mà không lo bị các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ hay gió làm hỏng. Tết tóc rối cá tính, lạ mắt cho các nàng áp dụng - Ảnh: Internet Tóc tết búi Nếu nàng có mái tóc dài thì tết búi sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Tóc tết búi có ưu điểm là cực kỳ nhanh, đơn giản và tiện lợi, phù hợp cho việc đi chơi, hoạt động nhiều. Muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, nàng nên diện kèm váy ngắn. Tóc tết búi dịu dàng, nữ tính cho các nàng diện đi chơi - Ảnh: Internet Tóc tết hai bên Nhiều nàng thường e ngại tết tóc hai bên sẽ khiến nàng trông giống “cưa sừng làm nghé”. Nhưng nghiên cứu đã chứng minh rằng các chàng trai thích những cô gái trông dễ thương hơn là quyến rũ đấy. Vậy nên, đôi lúc, nàng nên diện kiểu tóc này để trông trẻ trung và đáng yêu hơn. Trước khi tết, nàng nên uốn tóc cho thật xoăn rồi mới bắt tay, hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Tóc tết hai bên mang lại vẻ đẹp thu hút cho các nàng - Ảnh: Internet Trên đây là những kiểu tóc thịnh hành nhất mùa xuân hè 2018, nàng hãy mau mau áp dụng để mình trông điệu đà, duyên dáng và cực kỳ dễ thương. Bên cạnh đó, tết tóc còn là cách ăn gian tuổi giúp phái đẹp trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn rất nhiều.

Diện quần áo đẹp đi chơi Tết mà không cắt những kiểu tóc này thì 'hơi phí' Những kiểu tóc đơn giản, dễ làm mà rất đẹp này sẽ khiến cho chị em tự tin hơn khi đi chơi Tết. Ngoài việc sắm sửa quần áo, thì “tân trang” lại cho mái tóc của mình cũng rất quan trọng để có một ngoại hình hoàn hảo đi du xuân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-kieu-tet-toc-khien-bat-cu-ai-cung-phai-me-man-ngay-di-lam-dau-nam-nhat-dinh-phai-dien-269655.html