Đừng mãi để tóc thẳng nữa, cắt ngay những kiểu tóc ngắn uốn này cho bằng hội chị em

Tóc ngắn uốn đang là xu hướng được rất nhiều chị em yêu thích và cập nhật những kiểu mới liên tục. Để bắt kịp xu hướng hãy lựa chọn cho mình một kiểu tóc ngắn uốn và cắt ngay.
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Nếu một ngày bạn thấy chán mái tóc dài đơn điệu thì có thể cắt phăng nó đi và thay vào một kiểu tóc ngắn uốn mới nhất, chắc chắn bạn sẽ trở nên xinh xắn vô cùng.
1. Kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi
Đây là kiểu tóc phổ biến và dễ áp dụng nhất hiện nay. Với phần chân duỗi thẳng và phần dưới uốn cụp nhẹ, kiểu tóc này giúp cho bạn trở nên thanh lịch và xinh đẹp hơn.
2. Tóc ngắn uốn xoăn đuôi
Giống như tóc uốn cụp đuôi, kiểu uốn xoăn này cũng nhấn nhá vào phần đuôi tóc. Nhưng phần uốn sẽ xoăn hơn giúp mái tóc trở nên bồng bềnh và cá tính hơn.
3. Tóc ngắn uốn gợn sóng
Nếu muốn trông thật lạ lẫm, bạn có thể uốn gợn sóng mái tóc ngắn của mình, kiểu tóc này còn giúp bạn tạo nên vẻ cá tính và rất sành điệu.
4. Tóc ngắn uốn vểnh đuôi
Nếu đã chán kiểu uốn cụp vào trong thì bạn có thể thử kiểu tóc ngắn uốn vểnh đuôi trông rất thanh lịch và hoài cổ này.
5. Tóc uốn xoăn kiểu Hàn Quốc
Các cô nàng đến từ “xứ sở Kim Chi” luôn biết biến hóa kiểu tóc của mình rất thời thượng. Chẳng hạn như kiểu tóc ngắn uốn xoăn dưới đây, bạn có thể áp dụng ở nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, đi chơi hay đi tiệc đều rất phù hợp.
6. Tóc uốn xoăn retro
Kiểu tóc uốn xoăn này mang đến sự năng động, trẻ trung và cực kì sành điệu. Về căn bản kiểu tóc này có tạo hình giống với kiểu tóc uốn gợn sóng, nhưng được giữ nếp và cổ điển hơn.
7. Tóc pie uốn xoăn
Kiểu tóc này hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trong năm 2018, bởi sự độc đáo và thời thượng.
8. Tóc uốn xoăn nhẹ nhàng
Đây là kiểu tóc uốn xoăn không theo nếp mà được đánh rối tự nhiên, chính sự phá cách của nó tạo nên điểm khác biệt và vô cùng lạ mắt.
9. Tóc ngắn uốn dập phồng
Để sở hữu mái tóc bồng bềnh, bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa thử ngay kiểu tóc uốn dập phồng rất hiện đại này.
10. Tóc ngắn uốn kiểu maruko
Kiểu tóc này tạo nên vẻ đáng yêu cho người diện. Kiểu tóc ngắn uốn kiểu maruko này rất phù hợp cho những cô nàng muốn tạo ra vẻ bề ngoài thật ngây thơ và trong sáng.
Với danh sách 10 kiểu tóc ngắn uốn sành điệu, thời thượng này, Tết nay bạn chẳng cần phải đau đầu chọn lựa nữa.