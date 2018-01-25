Đừng mãi để tóc thẳng nữa, cắt ngay những kiểu tóc ngắn uốn này cho bằng hội chị em

Đây là kiểu tóc phổ biến và dễ áp dụng nhất hiện nay. Với phần chân duỗi thẳng và phần dưới uốn cụp nhẹ, kiểu tóc này giúp cho bạn trở nên thanh lịch và xinh đẹp hơn.

Nếu một ngày bạn thấy chán mái tóc dài đơn điệu thì có thể cắt phăng nó đi và thay vào một kiểu tóc ngắn uốn mới nhất, chắc chắn bạn sẽ trở nên xinh xắn vô cùng.

Giống như tóc uốn cụp đuôi, kiểu uốn xoăn này cũng nhấn nhá vào phần đuôi tóc. Nhưng phần uốn sẽ xoăn hơn giúp mái tóc trở nên bồng bềnh và cá tính hơn.

Kiểu tóc uốn cụp đuôi này rất dễ áp dụng và chưa bao giờ là lỗi mốt - Ảnh: Internet

Kiểu tóc uốn xoăn đuôi giúp cho các nàng luôn trẻ trung và quyến rũ ở mọi hoàn cảnh - Ảnh: Internet

3. Tóc ngắn uốn gợn sóng

Nếu muốn trông thật lạ lẫm, bạn có thể uốn gợn sóng mái tóc ngắn của mình, kiểu tóc này còn giúp bạn tạo nên vẻ cá tính và rất sành điệu.

Kiểu tóc này tạo nên phong thái cực chất và sành điệu cho mọi quý cô - Ảnh: Internet

4. Tóc ngắn uốn vểnh đuôi

Nếu đã chán kiểu uốn cụp vào trong thì bạn có thể thử kiểu tóc ngắn uốn vểnh đuôi trông rất thanh lịch và hoài cổ này.

Rất nhiều cái tên đình đám của showbiz Việt đã áp dụng kiểu tóc uốn vểnh đuôi này - Ảnh: Internet

5. Tóc uốn xoăn kiểu Hàn Quốc

Các cô nàng đến từ “xứ sở Kim Chi” luôn biết biến hóa kiểu tóc của mình rất thời thượng. Chẳng hạn như kiểu tóc ngắn uốn xoăn dưới đây, bạn có thể áp dụng ở nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, đi chơi hay đi tiệc đều rất phù hợp.

Những kiểu tóc ngắn uốn nhẹ nhàng hay tóc ngắn với mái thưa là xu hướng đến từ Hàn Quốc làm điên đảo giới trẻ Việt hiện nay - Ảnh: Internet

6. Tóc uốn xoăn retro

Kiểu tóc uốn xoăn này mang đến sự năng động, trẻ trung và cực kì sành điệu. Về căn bản kiểu tóc này có tạo hình giống với kiểu tóc uốn gợn sóng, nhưng được giữ nếp và cổ điển hơn.

Kiểu tóc ngắn uốn retro này rất phù hợp cho những sự kiện sang trọng - Ảnh: Internet

7. Tóc pie uốn xoăn

Kiểu tóc này hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trong năm 2018, bởi sự độc đáo và thời thượng.

Bạn có dám thử kiểu tóc pie uốn xoăn tít này không? - Ảnh: Internet

Đây là kiểu tóc uốn xoăn không theo nếp mà được đánh rối tự nhiên, chính sự phá cách của nó tạo nên điểm khác biệt và vô cùng lạ mắt.

Kiểu tóc uốn xoăn nhẹ nhàng này vừa dễ làm, dễ chăm sóc vừa không bị lỗi mốt - Ảnh: Internet

Để sở hữu mái tóc bồng bềnh, bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa thử ngay kiểu tóc uốn dập phồng rất hiện đại này.

Tóc bạn sẽ trông dày hơn khi uốn theo kiểu dập phồng này - Ảnh: Internet

10. Tóc ngắn uốn kiểu maruko

Kiểu tóc này tạo nên vẻ đáng yêu cho người diện. Kiểu tóc ngắn uốn kiểu maruko này rất phù hợp cho những cô nàng muốn tạo ra vẻ bề ngoài thật ngây thơ và trong sáng.

Mách nhỏ là bạn cũng nên nhuộm màu sáng cho kiểu tóc ngắn uốn maruko này để trở nên nổi bật hơn - Ảnh: Internet

Với danh sách 10 kiểu tóc ngắn uốn sành điệu, thời thượng này, Tết nay bạn chẳng cần phải đau đầu chọn lựa nữa.