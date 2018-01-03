Chồng cứ mùng 1 mới chịu ngủ cùng vợ, biết lý do thì cô vợ rợn tóc gáy

Tâm sự gia đình 03/01/2018 18:12

Ngày tân hôn, tôi cứ ngỡ mình sẽ có 1 đêm mãnh liệt mặn nồng với ông chồng hoàn hảo. Nào ngờ, anh lại lôi chăn gối sang phòng khách ngủ.

Trong khi tôi đã mất công dùng bao nhiêu tuyệt chiêu cho đêm đó thì thái độ của chồng khiến tôi thực sự giận dữ. Tôi đi theo kéo chăn ra rồi quát:

- Anh sao đấy? Đêm nay là đêm tân hôn đấy nhá, anh định đi ngủ à?

Chồng tôi thản nhiên đáp:

- Ừ, đi ngủ, mệt quá rồi.

Tôi trợn mắt:

- Đời này chưa thấy ai như anh, mệt gì mà mệt, em vẫn thấy bình thường mà, không lẽ anh yếu thế, dậy đi, tân hôn đi, xem này, em mới mua bộ váy này đấy, quyến rũ không anh? Nào đi vào phòng đi.

Tôi vừa nói vừa kéo dây váy xuống, chồng tôi bỗng tuyên bố:

- Hôm nay chưa phải mùng 1, chưa ngủ được. Em vào ngủ đi, anh nằm ngoài này.

Tôi tức lộn ruột, cứ nghĩ anh nói nhảm, nhưng không ngờ đúng ngày mùng 1 thì tôi hoảng hồn khi bị chồng tóm lấy rồi đè ngửa ra:

- Chờ mãi cuối cùng cũng tới mùng 1 rồi, nào, hôm nay mình sẽ tân hôn em nhé.

Tôi quát lên:

- Anh làm trò gì vậy? Bị ma nhập à? Sao cứ phải chờ tới mùng 1 mới dám vào phòng ngủ cùng vợ?

Chồng tôi mỉm cười:

- Không được ngủ vào những ngày thường nên anh ra phòng khách tránh xa em để kìm chế. Em đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời anh đi.

Chồng cứ mùng 1 mới chịu ngủ cùng vợ, biết lý do thì cô vợ rợn tóc gáy - Ảnh 1

Anh làm trò gì vậy? Bị ma nhập à? - Ảnh Internet

Tôi định vặc lại thì chồng anh đã lôi tôi vào giường.

Từ đó trở đi, vợ chồng tôi sinh hoạt theo cái lịch kỳ dị mà chồng đặt ra. Ngày thường thì ngủ khác phòng, cứ tới mùng 1 mới được làm chuyện đó.

Cho tới nửa năm sau, chồng tôi đột nhiên cứ tỏ vẻ lo lắng điều gì đó. Một hôm tôi báo làm tăng ca, nhưng nửa buổi đau bụng quá nên về sớm. Nào ngờ mới bước vào phòng thì thấy có người lại, lại nghe tiếng chồng tôi đang quát lớn:

- Bà làm ăn như thế à? Sao mãi nửa năm trời vợ tôi vẫn chưa thấy có thai vậy?

Người đàn bà kia trần tình:

- Thì cứ phải từ từ chứ, cách đó của tôi có hiệu nghiệm thật mà, không tin hỏi mẹ cậu mà xem, bao nhiêu người trong làng đã dùng rồi.

Chồng tôi vẫn sang sảng nói:

- Dòng họ nhà tôi đang mong có cháu nối dõi lắm rồi, bà kêu vợ chồng tôi chỉ được ngủ với nhau vào mùng 1 để sớm có con trai, tôi cũng đã làm theo, bà nói đưa tiền để làm lễ kêu cầu gì đó, tôi cũng đưa cả mấy chục triệu rồi. Vậy mà nửa năm trời vẫn không thấy thay đổi gì. Hay bà lừa tôi, tôi mà không có con trai thì bà liệu hồn đây.

Người đàn bà kia khẩn khoản vừa giải thích vừa cầu xin. Hóa ra bà ta là thầy cúng ở quê, được chồng và mẹ chồng tôi nhờ giúp đỡ đẻ con trai, vậy nên vợ chồng tôi mới có cái lịch sinh hoạt kỳ lạ như thế.

Tôi hiểu ra câu chuyện mà sốc ngất đi, không biết nếu sau này không đẻ được con trai thì liệu mẹ chồng và chồng có đuổi tôi khỏi nhà không đây, tại sao họ lại mê tín dị đoan như vậy chứ, đã thế còn phong kiến cổ hủ, tôi phải làm thế nào đây?

Cứ đến mùng 1 vợ đi chùa là bắt chồng nhịn gần gũi, nghĩ vợ sống nội tâm ai ngờ lén theo vợ đi chùa thì...

Cứ đến mùng 1 vợ đi chùa là bắt chồng nhịn gần gũi, nghĩ vợ sống nội tâm ai ngờ lén theo vợ đi chùa thì...

Thấy vợ mình sống rất có tâm lại biết đạo lý nên người làm chồng như tôi cũng hết lòng tin tương và yêu thương. Để rồi có ngày vợ phản bội mà tôi nào có hay biết.

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Từ khóa:   hôn nhân vợ chồng gần gũi

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