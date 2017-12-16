Gội đầu theo bí quyết này, đảm bảo 3 ngày tóc vẫn bồng bềnh, óng ả mà không bết dính

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/12/2017 09:47

Nếu bạn là cô gái có mái tóc dầu và nhanh bết dính thì hãy gội đầu theo cách dưới đây để có thể tự tin hoạt động suốt ngày dài.

Nỗi khổ của nhiều quý cô chính là khi mái tóc lúc nào cũng bóng dầu và bết dính. Không những không thể tạo nhiều kiểu đẹp mà tóc bết dầu còn khiến cho bạn gái mất tự tin và khó chịu.

Bạn hãy áp dụng ngay mẹo nhỏ dưới đây, việc sở hữu mái tóc bồng bềnh, suôn mượt sẽ không còn là chuyện quá khó khăn.

Gội đầu theo bí quyết này, đảm bảo 3 ngày tóc vẫn bồng bềnh, óng ả mà không bết dính - Ảnh 1
Muốn thoát khỏi nỗi khổ về tóc dầu bạn hãy áp dụng ngay mẹo nhỏ dưới đây - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Dầu gội.

- Dầu xả.

- Nửa quả chanh.

Cách sử dụng:

Đây còn được gọi là cách gội "ngược", vì ngược với quy trình gội đầu thông thường mà bạn vẫn hay làm. Trước khi gội, hãy chuẩn bị 1 chậu nước sạch và vắt nửa quả chanh vào, bạn sẽ dùng hỗn hợp nước này cho bước xả tóc cuối cùng.

Gội đầu theo bí quyết này, đảm bảo 3 ngày tóc vẫn bồng bềnh, óng ả mà không bết dính - Ảnh 2
Nước cốt chanh loại bỏ dầu nhờn giúp tóc thêm suôn mượt - Ảnh: Internet

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy thoa dầu xả lên tóc, mát xa thật nhẹ nhàng tóc và da đầu trong vòng 10 phút để dưỡng chất thẩm thấu vào tóc. Sau đó xả bằng nước sạch.

Bước 2: Bạn gội đầu với dầu gội như bình thường, dầu gội sẽ giúp loại bỏ đi phần dầu xả còn dư thừa giúp da đầu thông thoáng không còn bết dính và trở nên bồng bềnh hơn. Sau đó, bạn xả bằng nước sạch.

Gội đầu theo bí quyết này, đảm bảo 3 ngày tóc vẫn bồng bềnh, óng ả mà không bết dính - Ảnh 3
Cách gội đầu ngược này giúp tóc mềm mượt hơn - Ảnh: Internet

Bước 3: Cuối cùng, bạn dùng chậu nước chanh đã chuẩn bị trước xả nhiều lần lên tóc. Sau đó lau khô và không được xả lại bằng nước thường. 

Với các bước gội đầu ngược này, tóc bạn gái sẽ bồng bềnh mà không hề bết dính trong vòng 2 - 3 ngày.

Chúc bạn thành công!

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