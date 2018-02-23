Gợi ý cho nàng 9 kiểu tóc ngắn uốn xoăn đẹp nhất năm 2018

Những kiểu tóc ngắn uốn xoăn đẹp nhất năm 2018 dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi diện mạo, trở nên xinh đẹp, thời thượng hơn rất nhiều.
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Tóc ngắn đem lại vẻ trẻ trung, cá tính cho mọi cô gái. Nhưng nếu cứ để mãi diện một kiểu thẳng thì thật nhàm chán. Hãy đổi mới thành kiểu tóc ngắn uốn xoăn bồng bềnh, gợn sóng để lột xác và trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
1. Tóc ngắn uốn xoăn sóng nước
Nếu đang có một mái tóc mỏng và muốn cải thiện điều này thì tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Những lọn tóc uốn bồng bềnh sẽ tạo cảm giác mái tóc dày hơn khiến vẻ ngoài trông thời trang hơn.
2. Tóc ngắn uốn cụp đuôi
Kiểu tóc này khá dễ làm, lại giữ được nếp khá lâu và dễ chăm sóc. Mỗi ngày chúng mình chỉ cần dành ra 30 phút cuốn lô vào 2 bên đuôi tóc là đã sở hữu được kiểu tóc uốn cụp đuôi cực kỳ xinh xắn, tinh nghịch.
3. Tóc ngắn uốn xoăn hippy
Kiểu tóc ngắn uốn xoăn này chắc chắn sẽ khiến các chị em mê mệt bởi vẻ đẹp vừa cá tính lại vừa nhẹ nhàng vốn có. Nếu kết hợp với một màu nhuộm thời trang, đảm bảo bạn sẽ cực nổi bật giữa đám đông.
4. Tóc ngắn uốn xoăn dập phồng
Cô nàng nào có gương mặt V-line thì kiểu tóc ngắn uốn dập phồng này sẽ là sự lựa chọn tối ưu.
5. Tóc bob uốn xoăn nhẹ đuôi
Đây là kiểu tóc "cứu cánh" cho cô nàng có gương mặt dài và to. Kiểu tóc ngắn uốn nhẹ đuôi sẽ làm gương mặt bạn nhỏ gọn và thanh thoát hơn nhiều.
6. Tóc tém uốn xoăn
Kiểu tóc tém uốn xoăn không phải cô nàng nào cũng “liều mạng” dám để, nhưng đã quyết tâm thì chắc chắn là sẽ tạo nên sự khác biệt. Đây là hong cách dành riêng cho những cô nàng cá tính và có gu ăn mặc cực chất.
7. Tóc ngắn uốn xoăn mái rẽ ngôi
Với cô nàng dịu dàng, nhẹ nhàng, kiểu tóc ngắn uốn xoăn mái rẽ ngôi đầy quyến rũ, gợi cảm này chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.
8. Kiểu tóc ngắn uốn xoăn mái thưa
Tóc ngắn tươi trẻ kết hợp với mái thưa sẽ thêm phần khỏe khoắn, tinh nghịch và hiện đại.
9. Tóc ngắn uốn sóng to
Kiểu tóc ngăn suốn sóng lớn này đẹp nhưng rất khó giữ gìn vì rất nhanh mất nếp. Nếu muốn chúng đẹp, giữ nếp lâu, bạn phải sử dụng keo xịt tóc mỗi ngày.
Với những gợi ý trên đây, hẳn bạn đã đưa ra được lựa chọn về kiểu tóc ngắn uốn xoăn dành riêng cho bản thân. Mong rằng các bạn sẽ có một mái tóc thật xinh.