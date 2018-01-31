Những kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt tròn to khiến nàng lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu

Hãy tham khảo những kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt to tròn dưới đây, bạn sẽ không còn lo lắng về vẻ ngoài "bánh bao" của mình.
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Mỗi người sinh ra đều có một kiểu gương mặt khác nhau, không ai giống ai. Vì vậy mà việc tìm được một kiểu tóc phù hợp với gương mặt là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với những cô gái có gương mặt trông mũm mĩm. Nhưng với những kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt to tròn dưới đây, chắc chắn bạn sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ về việc thay đổi diện mạo bản thân.
1. Tóc ngắn ngang vai
Kiểu tóc ngắn ngang vai giúp ôm lấy hai phần má mũm mĩm và tạo ra sự cân đối trên gương mặt tròn trịa. Đối với kiểu tóc này, khuôn mặt tròn to sẽ trở nên thon gọn và xinh đẹp hơn rất nhiều.
2. Tóc lob ngang vai
Đây là kiểu tóc vô cùng thu hút vì tạo nên vẻ ngoài lôi cuốn. Nếu bạn đang sở hữu một gương mặt trông to tròn thì còn ngần ngại gì mà không để ngay kiểu tóc lob hiện đại này.
3. Tóc ngắn mái thưa
Với một khuôn mặt tròn to, bạn cần một kiểu tóc mái phù hợp để che đi những kiểu khuyết điểm trên khuôn mặt của mình. Với kiểu mái thưa, gương mặt của bạn sẽ trông thanh tú hơn đồng thời lại rất thu hút và quyến rũ.
4. Tóc ngắn mái dài uốn cụp
Kiểu tóc này sẽ mang đến cho bạn diện mạo thanh lịch và hiện đại. Bạn nên lựa chọn màu nhuộm như: Nâu hạt dẻ, bạch kim hoặc màu khói để tạo nên diện mạo nổi bật, tỏa sáng.
5. Tóc ngắn uốn đuôi
Với gương mặt tròn to, bạn nên chọn độ dài tóc vừa phải để không làm lộ nhược điểm này. Kiểu tóc uốn đuôi có độ dài ngang vai sẽ giúp bạn trông xinh xắn, đáng yêu hơn rất nhiều, thêm vào đó khuôn mặt tròn sẽ trông thon gọn.
6. Tạo kiểu cho tóc ngắn
Với một khuôn mặt trông đáng yêu, mũm mĩm, bạn sẽ có rất nhiều cách tạo kiểu tóc vừa đơn giản vừa đẹp. Các kiểu tóc như: Búi cao, tết tóc mái, buộc nửa đầu… đều có thể áp dụng được với khuôn mặt tròn to.
7. Tóc wob
Tóc wob sẽ mang đến một làn gió mới trong những lựa chọn kiểu tóc với gương mặt tròn. Kiểu tóc rất phá cách, phóng khoáng này giúp tạo vẻ trẻ trung và năng động cho hội chị em mặt mũm mĩm.
8. Tóc xoăn sóng
Với những cô gái yêu thích sự mái tóc bồng bềnh thì có thể chọn kiểu tóc xoăn gợn sóng đầy cuốn hút này. Kiểu tóc vừa độc đáo nhưng lại rất dễ thương này sẽ giúp bạn gái sở hữu mặt tròn trông ngọt ngào và đáng yêu hơn rất nhiều.
Trên đây là những kiểu tóc cho khuôn mặt tròn to mà những cô nàng mũm mĩm, tròn trịa có thể tham khảo và áp dụng ngay trước thềm Tết Nguyên Đán 2018.