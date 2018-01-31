Những kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt tròn to khiến nàng lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu

Kiểu tóc ngắn ngang vai giúp ôm lấy hai phần má mũm mĩm và tạo ra sự cân đối trên gương mặt tròn trịa. Đối với kiểu tóc này, khuôn mặt tròn to sẽ trở nên thon gọn và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Mỗi người sinh ra đều có một kiểu gương mặt khác nhau, không ai giống ai. Vì vậy mà việc tìm được một kiểu tóc phù hợp với gương mặt là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với những cô gái có gương mặt trông mũm mĩm. Nhưng với những kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt to tròn dưới đây, chắc chắn bạn sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ về việc thay đổi diện mạo bản thân.

Đây là kiểu tóc vô cùng thu hút vì tạo nên vẻ ngoài lôi cuốn. Nếu bạn đang sở hữu một gương mặt trông to tròn thì còn ngần ngại gì mà không để ngay kiểu tóc lob hiện đại này.

Kiểu tóc đang trở thành xu hướng hot nhất này vô cùng phù hợp cho cô nàng có khuôn mặt to tròn - Ảnh: Internet

Kiểu tóc lob này sẽ giúp các bạn nữ có khuôn mặt to tròn trở nên thon gọn hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

3. Tóc ngắn mái thưa

Với một khuôn mặt tròn to, bạn cần một kiểu tóc mái phù hợp để che đi những kiểu khuyết điểm trên khuôn mặt của mình. Với kiểu mái thưa, gương mặt của bạn sẽ trông thanh tú hơn đồng thời lại rất thu hút và quyến rũ.

Tóc mái thưa chưa bao giờ là lỗi mốt, đặc biệt là với những cô gái có gương mặt tròn to - Ảnh: Internet

4. Tóc ngắn mái dài uốn cụp

Kiểu tóc này sẽ mang đến cho bạn diện mạo thanh lịch và hiện đại. Bạn nên lựa chọn màu nhuộm như: Nâu hạt dẻ, bạch kim hoặc màu khói để tạo nên diện mạo nổi bật, tỏa sáng.

Kiểu tóc xoăn cụp mái xéo này sẽ mang đến cho bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn to một ngoại hình tuyệt vời - Ảnh: Internet

5. Tóc ngắn uốn đuôi

Với gương mặt tròn to, bạn nên chọn độ dài tóc vừa phải để không làm lộ nhược điểm này. Kiểu tóc uốn đuôi có độ dài ngang vai sẽ giúp bạn trông xinh xắn, đáng yêu hơn rất nhiều, thêm vào đó khuôn mặt tròn sẽ trông thon gọn.

Kiểu tóc này sẽ giúp che đi những khuyết điểm của khuôn mặt tròn to và còn giúp bạn ăn gian tuổi hữu hiệu - Ảnh: Internet

6. Tạo kiểu cho tóc ngắn

Với một khuôn mặt trông đáng yêu, mũm mĩm, bạn sẽ có rất nhiều cách tạo kiểu tóc vừa đơn giản vừa đẹp. Các kiểu tóc như: Búi cao, tết tóc mái, buộc nửa đầu… đều có thể áp dụng được với khuôn mặt tròn to.

Bạn chỉ cần búi tóc thật cao, tạo rối cho búi tóc là sẽ giúp thon gọn khuôn mặt tròn tức thì - Ảnh: Internet

Hoặc tết tóc mái của mình một cách nhẹ nhàng cũng đủ đề che khuyết điểm cho khuôn mặt tròn to - Ảnh: Internet

7. Tóc wob

Tóc wob sẽ mang đến một làn gió mới trong những lựa chọn kiểu tóc với gương mặt tròn. Kiểu tóc rất phá cách, phóng khoáng này giúp tạo vẻ trẻ trung và năng động cho hội chị em mặt mũm mĩm.

Những lọn tóc đánh rối sẽ giúp đánh lừa thị giác khuôn mặt tròn trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet

Với những cô gái yêu thích sự mái tóc bồng bềnh thì có thể chọn kiểu tóc xoăn gợn sóng đầy cuốn hút này. Kiểu tóc vừa độc đáo nhưng lại rất dễ thương này sẽ giúp bạn gái sở hữu mặt tròn trông ngọt ngào và đáng yêu hơn rất nhiều.

Đây chắc chắn là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Trên đây là những kiểu tóc cho khuôn mặt tròn to mà những cô nàng mũm mĩm, tròn trịa có thể tham khảo và áp dụng ngay trước thềm Tết Nguyên Đán 2018.