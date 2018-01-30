Những kiểu tóc ngắn 'cực hot' cho nàng mặt tròn, bỏ qua là hối tiếc cả đời

Rất nhiều cô nàng sợ rằng khi để tóc ngang vai trông sẽ già hơn tuổi, tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Vì khi kết hợp với mái thưa, kiểu tóc này giúp khuôn mặt bạn trông dễ thương hơn rất nhiều.

Hiện nay, có rất nhiều phong cách tóc để nàng thoải mái lựa chọn, từ kiểu tóc bob xoăn đuôi cho nàng mặt V-line đến tóc dài mái rẽ ngôi cho nàng có khuôn mặt trái tim. Thế nhưng, nếu nàng có khuôn mặt tròn thì lựa chọn sẽ khó hơn một chút. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn “điểm danh” những kiểu tóc ngắn phù hợp cho khuôn mặt tròn.

Đặc biệt, đối với nàng sở hữu tóc mỏng, mặt lại tròn, việc để tóc ngang vai mái thưa sẽ khắc phục những nhược điểm này. Nếu muốn cầu kỳ hơn một chút, nàng có thể làm xoăn lọn nhỏ phần đuôi tóc để trông thu hút hơn.

Tóc ngang vai mái dài

Tóc mái dài hiện nay đang được xem là xu hướng được ưa chuộng nhất bởi nó có thể khiến nàng trông duyên dáng và mới mẻ hơn. Kiểu tóc này phù hợp với mọi kiểu khuôn mặt, nên nàng mặt tròn không cần phải lo lắng sẽ không phù hợp.

Tóc ngang vai mái dài cho mặt tròn - Ảnh: Internet

Tóc ngắn bất đối xứng

Đối với nàng có khuôn mặt mũm mĩm, tròn trịa, kiểu tóc ngắn này được xem là phù hợp nhất bởi nó có thể che một phần khuôn mặt, khiến ngươi đối diện cảm giác mặt nhỏ đi.

Kiểu tóc này được cắt với độ dài hai bên khác nhau và tỉa thành nhiều tầng, đem lại cảm giác trẻ trung và năng động.

Tóc ngắn bất đối xứng cho nàng mặt tròn - Ảnh: Internet

Tóc ngắn tỉa nhiều tầng

Nếu nàng muốn bản thân trông sắc sản và t hơn thanh tú hơn, kiểu tóc ngắn tỉa tầng này chắc chắn sẽ là một lựa chọn hợp lý. Nàng có thể nhờ thợ tạo dáng tóc tỉa xéo nhiều tầng, để phần đuôi dài so le quá cằm, đây là cách khắc phục khuyết điểm về khuôn mặt tròn to hữu hiệu.

Tóc ngắn tỉa nhiều tầng cho mặt tròn - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn cụp đuôi

Một trong những kiểu tóc thịnh hành dành cho khuôn mặt tròn là tóc bob uốn cụp. Kiểu tóc này sẽ giúp che đi chiếc cằm hơi rộng giúp khuôn mặt thon gọn hơn tức thì. Tóc bob uốn cụp đuôi mang đến vẻ phá cách nhưng vẫn giữ lại được nét đáng yêu và nhẹ nhàng.

Tóc bob uốn cụp đuôi cho nàng mặt tròn - Ảnh: Internet

Trên đây là 5 kiểu tóc ngắn dành cho nàng có khuôn mặt tròn đang “làm mưa làm gió” trong giới làm đẹp. Nàng hãy mau mau cập nhật những kiểu tóc này để bản thân trông xinh xắn hơn.