Muốn 'cưa đổ' chàng, nàng thử ngay các kiểu tóc ngắn Hàn Quốc hợp mốt và xinh xắn 'ngất ngây' này

Nếu bạn là một tín đồ của những xu hướng làm đẹp đến từ xứ sở Kim Chi thì còn chần chờ gì nữa mà không cập nhật ngay những kiểu tóc ngắn Hàn Quốc sành điệu này.
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Những kiểu tóc ngắn theo phong cách Hàn Quốc chưa bao giờ là hết hot với các chị em vì chúng không gây nhàm chán mà còn cực sành điệu. Hãy cùng điểm qua những kiểu tóc ngắn Hàn Quốc đang “làm mưa làm gió” hiện nay.
1. Tóc ngắn uốn đuôi
Rất nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí Hàn Quốc lựa chọn kiểu tóc này để làm mới hình ảnh bản thân. Kiểu tóc ngắn uốn đuôi cực kì năng động nhưng vẫn tôn lên các đường nét trên gương mặt sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho hội chị em.
2. Tóc ngắn duỗi cúp
Duỗi cúp là kiểu tóc ngắn dành cho những ai thích vẻ đơn giản mà vẫn trông cực kì xinh xắn.
3. Tóc ngắn xoăn gợn sóng
Kiểu tóc xoăn gợn sóng theo phong cách Hàn Quốc này cũng đang là xu hướng hot. Mái tóc lượn sóng bồng bềnh là điểm nhấn giúp cho bạn tỏa sáng.
5. Tóc tém cao
Đây là kiểu tóc mang phong cách Hàn Quốc dành cho những cô nàng cá tính. Kiểu tóc này còn góp phần tạo nên sự gợi cảm cho người phái đẹp.
6. Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng
Nếu bạn lười tạo kiểu cho mái tóc ngắn của mình thì hãy cứ để thẳng tự nhiên như các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc này dưới đây.
7. Tóc ngắn tỉa tầng
Những đường nét cắt tỉa tinh tế ở phần đuôi chính là điểm nhấn tạo nên sự nổi bật cho kiểu tóc ngắn Hàn Quốc này.
8. Tóc bob
Đây là kiểu tóc chưa bao giờ hết hot trong xu hướng làm đẹp du nhập từ Hàn Quốc.
Khi cắt những kiểu tóc ngắn phong cách Hàn Quốc trên, bạn sẽ thật sự tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.