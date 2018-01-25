Muốn 'cưa đổ' chàng, nàng thử ngay các kiểu tóc ngắn Hàn Quốc hợp mốt và xinh xắn 'ngất ngây' này

Rất nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí Hàn Quốc lựa chọn kiểu tóc này để làm mới hình ảnh bản thân. Kiểu tóc ngắn uốn đuôi cực kì năng động nhưng vẫn tôn lên các đường nét trên gương mặt sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho hội chị em.

Những kiểu tóc ngắn theo phong cách Hàn Quốc chưa bao giờ là hết hot với các chị em vì chúng không gây nhàm chán mà còn cực sành điệu. Hãy cùng điểm qua những kiểu tóc ngắn Hàn Quốc đang “làm mưa làm gió” hiện nay.

Duỗi cúp là kiểu tóc ngắn dành cho những ai thích vẻ đơn giản mà vẫn trông cực kì xinh xắn.

Kiểu tóc ngắn uốn đuôi này được ưa chuộng ở Hàn Quốc bởi sự năng động, nhưng không kém phầm đáng yêu của nó - Ảnh: Internet

Kiểu tóc duỗi cúp du nhập từ Hàn Quốc này có thể áp dụng với mọi khuôn mặt - Ảnh: Internet

3. Tóc ngắn xoăn gợn sóng

Kiểu tóc xoăn gợn sóng theo phong cách Hàn Quốc này cũng đang là xu hướng hot. Mái tóc lượn sóng bồng bềnh là điểm nhấn giúp cho bạn tỏa sáng.

Mái tóc uốn gợn sóng vừa đáng yêu vừa gợi cảm chuẩn vẻ đẹp của con gái Hàn Quốc - Ảnh: Internet

5. Tóc tém cao

Đây là kiểu tóc mang phong cách Hàn Quốc dành cho những cô nàng cá tính. Kiểu tóc này còn góp phần tạo nên sự gợi cảm cho người phái đẹp.

Kiểu tóc tém cao Hàn Quốc này giúp tôn lên các đường nét trên gương mặt - Ảnh: Internet

6. Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng

Nếu bạn lười tạo kiểu cho mái tóc ngắn của mình thì hãy cứ để thẳng tự nhiên như các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc này dưới đây.

Tóc ngắn duỗi thẳng tự nhiên, đơn giản và gọn nhẹ cho những chị em nào lười tạo kiểu - Ảnh: Internet

7. Tóc ngắn tỉa tầng

Những đường nét cắt tỉa tinh tế ở phần đuôi chính là điểm nhấn tạo nên sự nổi bật cho kiểu tóc ngắn Hàn Quốc này.

Chỉ cần cắt tỉa một chút ở phần đuôi là chúng ta có ngay một kiểu tóc hợp mốt và đậm phong cách Hàn Quốc - Ảnh: Internet

8. Tóc bob

Đây là kiểu tóc chưa bao giờ hết hot trong xu hướng làm đẹp du nhập từ Hàn Quốc.

Kiểu tóc vừa lạ lại vừa quen này đang khiến hội chị em chết mê chết mệt - Ảnh: Internet

Khi cắt những kiểu tóc ngắn phong cách Hàn Quốc trên, bạn sẽ thật sự tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.