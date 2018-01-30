Điểm danh 9 kiểu tóc bob hợp với mọi khuôn mặt, chị em không phải đắn đo lựa chọn

Tóc bob này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn làm mới ngoại hình của mình. Kiểu tóc này không chỉ giúp bạn che khuyết điểm trên gương mặt mà còn tạo ra sự phong cách và sành điệu.

Tóc bob đang trở thành một xu hướng được phái đẹp quan tâm hết mực trong thời gian gần đây. Kiểu tóc này có đặc trưng là ngắn ngang cằm hoặc ngang xương quai hàm. Tóc bob sẽ giúp bạn tự tin và trở nên sành điệu hơn rất nhiều vì chúng phù hợp với mọi khuôn mặt

Nếu bạn không thích uốn cụp hay uốn phồng, vậy thì hãy cắt kiểu tóc bob thẳng vừa xinh vừa thu hút. Kiểu tóc này sẽ mang lại vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng cho hội chị em.

Đây là kiểu tóc dành cho những cô nàng yêu thích sự cá tính và năng động. Kiểu tóc bob tém cao gọn gàng này mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và sành điệu cho các bạn gái. Một điều lưu ý là những ai có khuôn mặt tròn thì đây là kiểu tóc bạn nên thử.

Kiểu tóc bob thẳng sẽ mang lại vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng cho hội chị em - Ảnh: Internet

Kiểu tóc bob rối phá cách, mới lạ là sự lựa chọn thông minh cho các nàng có khuôn mặt hơi gầy. Đây là kiểu tóc rất dễ làm và trông rất tự nhiên.

Kiểu tóc bob phá cách, mới lạ này là sự lựa chọn thông minh cho các nàng có khuôn mặt gầy - Ảnh: Internet

5. Tóc bob uốn cụp

Đây chính là kiểu tóc mà mỗi bạn gái phải thử một lần trong đời. Cách để tóc này giúp bạn trở nên sành điệu với phần đuôi tóc được uốn cụp kết hợp với mái dài.

Kiểu tóc bob uốn cụp giúp bạn trở nên sành điệu hơn - Ảnh: Internet

6. Tóc bob nhuộm

Màu nhuộm chính là “bàn tay phù thủy” thổi hồn cho mái tóc của bạn trở nên sinh động, nổi bật hơn.

Với kiểu tóc bob, bạn có thể vô tư nhuộm các màu sáng mà không sợ bị lỗi mốt. Những màu phù hợp với kiểu tóc này đó là: Ombre, highlight, nâu sáng, ánh khói, tông rêu….

Với kiểu tóc bob, bạn có thể nhuộm các màu sáng hay tông màu thực vật - Ảnh: Internet

7. Tóc bob pixie

Kiểu tóc được tỉa với độ dài ngắn khác nhau tạo hiệu ứng bồng bềnh cho mái tóc. Đây là kiểu tóc trông vô cùng hiện đại, trẻ trung và đặc biệt là không kén khuôn mặt. Những bạn nữ có gương mặt to cũng rất hợp với kiểu tóc cá tính và sành điệu này.

Đây là kiểu tóc bob trông vô cùng hiện đại và trẻ trung - Ảnh: Internet

Những chị em yêu thích phong cách Hàn Quốc chắc chắn không thể bỏ qua kiểu tóc được rất nhiều sao Kpop lựa chọn này. Kiểu tóc bob này mang đến vẻ dịu dàng và xinh xắn hết nấc.

Kiểu tóc bob Hàn Quốc luôn mang đến vẻ dịu dàng và xinh xắn cho các bạn gái - Ảnh: Internet

9. Tóc bob cổ điển

Kiểu tóc bob cổ điển này trông có vẻ hơi ngố và "xưa" nhưng đây là xu hướng được rất nhiều người yêu thích hiện nay.

Kiểu tóc bob cổ điển này được rất nhiều người yêu thích hiện nay - Ảnh: Internet

Trên đây là các kiểu tóc bob phù hợp với mọi khuôn mặt, bạn gái có thể vô tư chọn lựa mà chẳng cần suy nghĩ, bận tâm điều gì.