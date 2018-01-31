'Bí kíp' 1001 cách tết tóc từ ngắn đến dài cực xinh cho nàng đi chơi Tết

Tết tóc chính là cách biến tấu đơn giản nhất vừa tiết kiệm thời gian vừa giúp bạn trở nên xinh đẹp và duyên dáng hết nấc.
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Chắc chắn, đa phần phụ nữ đều biết tết tóc. Tuy nhiên, cách tạo kiểu tóc này vô cùng đa dạng nên khiến cho chị em bối rối không biết lựa chọn sao cho phù hợp. Sau đây là những kiểu tết tóc cơ bản và đơn giản nhưng không kém phần xinh xắn cho chị em đi chơi Tết.
1. Tóc tết kiểu xương cá
Đây là kiểu tóc tết rất thịnh hành hiện nay vì sự tiện lợi, đơn giản và vẻ đẹp dịu dàng nó mang đến.
2. Tóc tết kiểu thác nước
Kiểu tóc tết này đặc biệt phù hợp với những cô nàng có mái tóc xoăn đuôi bồng bềnh và yêu sự nữ tính, mềm mại, lãng mạn.
3. Tóc tết chéo một bên
Đây là một trong những kiểu tóc tết đơn giản và dễ làm nhất cho hội chị em đi chơi Tết. Bạn có thể tự làm nó tại nhà, mọi lúc mọi nơi.
4. Tết theo lọn tóc
Kiểu tóc này trông cầu kì nhưng lại rất dễ làm. Không cần tết hết cả mái tóc mà chỉ lựa chọn những lọn tóc phía trên để làm điểm nhấn. Bạn chỉ cần tết vài lọn tóc ở lớp ngoài là đã trở thành một cô nàng vô cùng nữ tính và duyên dáng.
5. Tóc tết từ đỉnh đầu
Kiểu tóc này có thể nói là “lâu đời” nhất, khi nó đã được biết đến từ lâu trước đây. Kiểu tóc đơn giản nhưng rất sành điệu này giúp bạn trông mạnh mẽ và năng động hơn.
6. Tết tóc mái
Những biến tấu của kiểu tóc tết chưa bao giờ là giới hạn, vì vậy kiểu tóc tết mái đã ra đời để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của hội bạn gái.
7. Tóc tết 2 bên
Kiểu tóc tết này vừa đảm bảo gọn gàng vừa tạo vẻ đáng yêu, nữ tính và tinh nghịch cho các bạn gái.
8. Kiểu tết cho tóc ngắn
Nếu bạn nghĩ rằng tóc ngắn rất khó tết thì đây hoàn toàn là một sai lầm. Có rất nhiều kiểu tết tóc vừa đáng yêu mà lại dễ làm cho các chị em tóc ngắn thoải mái lựa chọn.
Với "1001" cách biến tấu kiểu tóc tết trên, Tết này bạn gái vô tư "bụng lụa" và tỏa sáng.