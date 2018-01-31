'Bí kíp' 1001 cách tết tóc từ ngắn đến dài cực xinh cho nàng đi chơi Tết

Đây là kiểu tóc tết rất thịnh hành hiện nay vì sự tiện lợi, đơn giản và vẻ đẹp dịu dàng nó mang đến.

Chắc chắn, đa phần phụ nữ đều biết tết tóc. Tuy nhiên, cách tạo kiểu tóc này vô cùng đa dạng nên khiến cho chị em bối rối không biết lựa chọn sao cho phù hợp. Sau đây là những kiểu tết tóc cơ bản và đơn giản nhưng không kém phần xinh xắn cho chị em đi chơi Tết.

Còn nếu bạn muốn trong thật thanh lịch và dịu dàng thì có thể thả tóc tự nhiên và tết kiểu xương cá lớp tóc ngoài cùng - Ảnh: Internet

Nếu bạn muốn gọn gàng và không bị vướng víu khi hoạt động nhiều, kiểu tóc buộc cao và tết xương cá này rất hoàn hảo - Ảnh: Internet

2. Tóc tết kiểu thác nước

Kiểu tóc tết này đặc biệt phù hợp với những cô nàng có mái tóc xoăn đuôi bồng bềnh và yêu sự nữ tính, mềm mại, lãng mạn.

Chỉ cần chưa đầy 5 phút là bạn đã có ngay một kiểu tóc tết vô cùng đẹp để đi chơi Tết rồi - Ảnh: Internet

3. Tóc tết chéo một bên

Đây là một trong những kiểu tóc tết đơn giản và dễ làm nhất cho hội chị em đi chơi Tết. Bạn có thể tự làm nó tại nhà, mọi lúc mọi nơi.

Với kiểu tóc tết một bên này có thể tết ba hoặc tết năm tùy ý thích mỗi người. Điều cần chú ý là các lọn tóc cần chia thật đều để tổng thể trông đẹp hơn - Ảnh: Internet

4. Tết theo lọn tóc

Kiểu tóc này trông cầu kì nhưng lại rất dễ làm. Không cần tết hết cả mái tóc mà chỉ lựa chọn những lọn tóc phía trên để làm điểm nhấn. Bạn chỉ cần tết vài lọn tóc ở lớp ngoài là đã trở thành một cô nàng vô cùng nữ tính và duyên dáng.

Kiểu tóc tết này trông vô cùng phá cách và điệu đà - Ảnh: Internet

5. Tóc tết từ đỉnh đầu

Kiểu tóc này có thể nói là “lâu đời” nhất, khi nó đã được biết đến từ lâu trước đây. Kiểu tóc đơn giản nhưng rất sành điệu này giúp bạn trông mạnh mẽ và năng động hơn.

Kiểu tóc tết trông đơn giản mà đẹp không tưởng này sẽ giúp bạn trông xinh đẹp hơn dịp Tết này - Ảnh: Internet

6. Tết tóc mái

Những biến tấu của kiểu tóc tết chưa bao giờ là giới hạn, vì vậy kiểu tóc tết mái đã ra đời để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của hội bạn gái.

Kiểu tóc tết mái gọn gàng giúp cho gương mặt của bạn trở nên thanh tú và đáng yêu hơn - Ảnh: Internet

7. Tóc tết 2 bên

Kiểu tóc tết này vừa đảm bảo gọn gàng vừa tạo vẻ đáng yêu, nữ tính và tinh nghịch cho các bạn gái.

Kiểu tóc này một thời bị coi là quê mùa, nhưng hiện tại đang hot trở lại vì vẻ sành điệu mà lại rất dễ làm của nó - Ảnh: Internet

8. Kiểu tết cho tóc ngắn

Nếu bạn nghĩ rằng tóc ngắn rất khó tết thì đây hoàn toàn là một sai lầm. Có rất nhiều kiểu tết tóc vừa đáng yêu mà lại dễ làm cho các chị em tóc ngắn thoải mái lựa chọn.

Kiểu tết lọn tóc quen thuộc…- Ảnh: Internet

Với "1001" cách biến tấu kiểu tóc tết trên, Tết này bạn gái vô tư "bụng lụa" và tỏa sáng.