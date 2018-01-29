Mẹ cắt ngay cho bé gái các kiểu tóc ngắn đáng yêu, xinh xắn này

Thay vì hàng ngày phải nghĩ ra nên tạo kiểu tóc nào cho bé gái, như tết tóc hay búi cầu kỳ thì với kiểu tóc bob cụp sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Đồng thời, kiểu tóc này còn làm nổi bật khuôn mặt bầu bĩnh, hai chiếc má tròn trịa, bụ bẫm của bé.

Tết này, ngoài làm đẹp cho bản thân, các mẹ hãy cập nhật cho con gái những kiểu tóc ngắn vô cùng đáng yêu, xinh xắn dưới đây. Với các kiểu tóc này, bé gái sẽ trông nổi bật và hiện đại hơn.

Việc lựa chọn mái tóc ngắn sẽ góp phần giảm hư tổn, xơ hoặc rụng tóc cho các bé. Chúng ta sẽ không phải chải tóc quá nhiều, tết hoặc búi cũng khiến cho những sợi tóc tơ mỏng manh, yếu ớt bị tổn thương.

Tóc bob cụp không hề kén khuôn mặt, hầu như bé gái nào cũng có thể cắt kiểu tóc này - Ảnh: Internet

Tóc ngắn xoăn

Nếu muốn bé gái của bạn trông thật phong cách và khác biệt hơn, mẹ có thể lựa chọn cho bé một mái tóc xoăn bông xù mỳ.

Tóc ngắn xoăn xù mì giúp cho bé gái trở nên cá tính hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Mái tóc xoăn xù kết hợp cùng mái thưa trên lông mày không chỉ khiến cho khuôn mặt bầu bĩnh của bé gái trở nên nổi bật mà còn trông vô cùng đáng yêu vô cùng.

Với những bé sở hữu chất tóc xoăn thì chỉ cần cắt tạo kiểu đơn giản. Ngược lại, đối với một số bé gái đang sở hữu mái tóc thẳng, suôn mềm thì phải sử dụng hóa chất. Lưu ý, các bà mẹ nên đưa con mình đến các cơ sở làm tóc uy tín, chất lượng để tránh làm tổn thương đến da đầu cũng như mái tóc vốn mỏng manh của các bé.

Mái tóc ngắn xoăn khiến cho các bé tha hồ tự tin khoe vẻ đẹp ngây thơ trước ống kính - Ảnh: Internet

Tóc ngắn mái lệch

Có lẽ đây là kiểu tóc đơn giản nhất, chỉ cần cắt tạo kiểu một tí là bé gái đã sở hữu một kiểu tóc ngắn với mái lệch trông vô cùng bắt mắt và đáng yêu.

Kiểu tóc ngắn mái lệch giúp cho khuôn mặt bé gái trở nên hài hòa và cân đối - Ảnh: Internet

Tóc ngắn kết hợp cùng mái lệch sẽ là sự lựa chọn tối ưu vì vừa tiết kiệm thời gian cho mẹ vừa không làm mất đi vẻ tinh nghịch, xinh đẹp của bé. Với kiểu tóc ngắn đơn giản này, các bé có thể tự chủ động trong việc chải tóc mỗi ngày trước khi đến lớp và việc chăm sóc tóc của mẹ cũng dễ dàng hơn.

Với những kiểu tóc ngắn dành riêng cho bé gái trên, Tết này, mẹ hãy làm đẹp cùng con gái. Chắc chắn, bạn và con sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.