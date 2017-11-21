Tự làm 5 loại serum dưỡng tóc dài suôn mượt, óng ả vào mùa đông

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/11/2017 12:22

Mái tóc mềm mượt và chắc khỏe bất chấp thời gian với 5 công thức serum "nhà làm" đúng chuẩn cực kỳ hiệu quả mà lại siêu tiết kiệm.

Serum dưỡng tóc chắc khoẻ

Mùa đông, thời tiết hanh khô khiến tóc dễ bị tổn thương và dễ rụng. Để bảo vệ tóc luôn chắc khoẻ và mềm mượt, hãy áp dụng ngay công thức điều chế serum dưỡng tóc này.

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Serum hoàn hảo để mái tóc chắc khoẻ và mềm mượt hơn - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Dầu nho

- Tinh dầu oải hương

- Vitamin E

Cách làm: Cho 8 muỗng dầu nho, 10 giọt tinh dầu oải hương và 2 viên vitamin E vào chiếc lọ thuỷ tinh. Sau đó đóng nắp lại và lắc đều cho các nguyên liệu hoà trộn vào nhau. Thế là bạn đã có serum dưỡng tóc tuyệt vời cho những ngày đông hanh khô rồi.

Cách sử dụng: Sau khi gội sạch da đầu, bạn hãy thoa đều serum lên và mát xa nhẹ nhàng từ chân đến ngọn tóc. Cuối cùng, gội lại với nước sạch, không cần dùng dầu gội hay dầu xả.

Serum dưỡng tóc mềm mượt

Do yếu tố thời tiết, mùa đông tóc khiến tóc dễ khô và sơ rối, tuy nhiên chỉ cần sử dụng serum "tự chế" này 1 - 2 lần/tuần, bạn sẽ thấy tóc mình được cải thiện rõ rệt, suôn mượt và mềm mại hơn.

Tự làm 5 loại serum dưỡng tóc dài suôn mượt, óng ả vào mùa đông - Ảnh 2
Tóc thẳng và mềm mượt hơn với công thức serum dành riêng cho mùa đông - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Dầu đậu nành

- Dầu dừa

- Dầu ô liu

Cách làm: Cho lần lượt các nguyên liệu vào chiếc bát, mỗi loại 2 muỗng canh. Trộn đều hỗn hợp với nhau rồi bỏ vào lò vi sóng hoặc cho lên bếp đun cách thuỷ.

Cách dùng: Làm ẩm tóc, sau đó thoa đều serum này lên tóc, mát xa nhẹ nhàng. Chờ trong khoảng 15 - 20 phút thì xả sạch bằng nước ấm và tiếp tục gội xả như bình thường.

Serum chăm sóc tóc hư tổn

Nếu sở hữu mái tóc yếu, hư tổn thì khi bước vào mùa đông, bạn càng phải chú ý chăm sóc và bảo vệ hơn. Bằng công thức đơn giản dưới đây, bạn có thể dễ dàng tạo ra dưỡng chất chăm sóc tóc từ sâu bên trong. Công thức serum này sẽ mang đến cho bạn mái tóc óng mượt ngay tức thì.

Tự làm 5 loại serum dưỡng tóc dài suôn mượt, óng ả vào mùa đông - Ảnh 3
Serum dưỡng tóc được pha chế từ các loại tinh dầu tự nhiên - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Dầu hạnh nhân

- Dầu hạt nho

- Dầu quả bơ

Cách làm: Cho lần lượt 1 muỗng canh dầu hạnh nhân, dầu hạt nho và 2 muỗng cà phê dầu bơ vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện với nhau rồi cho chúng vào lọ thủy tinh nhỏ để bảo quản.

Cách dùng: Làm ướt tóc rồi thoa hỗn hợp lên tóc, mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 10 - 15 phút, sau đó gội lại như bình thường.

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