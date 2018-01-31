Top 5 kiểu tóc ngắn ngang vai cực sành điệu cho các nàng đón Tết 2018

Đối với các cô nàng có chiều cao khiêm tốn, bên cạnh việc phối quần áo thì chọn đúng kiểu tóc sẽ khiến cho nàng trông cao hơn. Vậy nên, nàng nấm lùn không thể chọn bừa kiểu tóc theo trào lưu mà nên chọn thật phù hợp. Tóc bob ngắn ngang vai chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho nàng. Kiểu tóc ngắn này sẽ tạo cảm giác nàng trông cao hơn, đồng thời tôn lên đường nét trên khuôn mặt giúp bạn trông đáng yêu hơn.

Sau đây là 5 kiểu tóc ngắn ngang vai cực kỳ sành điệu, thời thượng và được giới trẻ săn đón nhất năm 2018.

Nếu như nhiều năm về trước nhiều, tóc dài mới mang lại vẻ thanh lịch, dịu dàng thì hiện nay kiểu tóc xoăn ngang vai hoàn toàn có thể đem đến điều ấy.

Với một chút xoăn nhẹ ở phần đuôi, kiểu tóc ngắn này giúp nàng trông tinh khôi như một cô thiếu nữ, lại không làm mất đi vẻ trẻ trung, tươi mới. Kiểu tóc xoăn ngắn ngang vai được xem là phù hợp cho mọi khuôn mặt.

Tuy nhiên, mách nhỏ với những cô nàng da ngăm rằng hãy đánh bật tông da của mình bằng những màu nhuộm trầm, trung tính.

Tóc xoăn ngắn ngang vai mang lại vẻ dịu dàng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai mái thưa

Lượn vòng quanh showbiz Việt, nàng sẽ thấy tóc ngang vai dường như không hiếm khi những cái tên đình đám như diễn viên Minh Hằng, hotgirl Chi Pu, ca sĩ Hòa Minzy… đều đã từng thử kiểu tóc này.

Tóc ngắn ngang vai được xem là kiểu đơn giản và phù hợp với mọi khuôn mặt từ tròn, dài đến vuông hay trái xoan.

Tóc ngắn ngang vai mái thưa vừa che khuyết điểm vừa tôn lên vẻ đáng yêu của các bạn gái. Còn nếu nàng có khuôn mặt chữ điền thì nên uốn phần đuôi tóc cúp vào trong để khuôn mặt thon gọn hơn.

Kiểu tóc ngắn ngang vai mái thưa đơn giản - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngang vai uốn cụp

Kiểu tóc lob ngang vai uốn cụp được xem là phù hợp với mặt tròn nhất. Nếu sở hữu khuôn mặt tròn, nàng hãy thử ngay kiểu tóc lob ngang vai uốn cụp. Việc uốn cụp đuôi tóc sẽ khiến gương mặt nàng thon gọn và trông thanh thoát, tinh tế hơn. Về sau nàng không cần phải lo lắng về việc gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa nữa.

Tóc lob ngắn ngang vai uốn cụp – Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn gợn sóng

Nếu nàng có khuôn mặt chữ điền, mặt vuông, góc cạnh và đang băn khoăn nên chọn kiểu tóc nào để che đi khuyết điểm này, hãy tham khỏa kiểu tóc ngắn uốn gợn sóng.

Tóc ngắn uốn sóng với những đường lượn như dòng nước sẽ khiến gương mặt của nàng trông mềm mại và dịu dàng hơn.

Tóc ngắn uốn sóng cho mặt chữ điền, góc cạnh - Ảnh: Internet

Trên đây là 5 kiểu tóc ngắn ngang vai từ thẳng đến uốn xoăn được phụ nữ ưa chuộng nhất, nàng hãy thử ngay để đón Tết.