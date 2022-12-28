Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm

Thời trang 28/12/2022 17:49

Loan Hoàng, Nam Thương và Trang Lou là 3 hot mom đình đám, nhận được nhiều sự chú ý của CĐM. Tuy đều xinh đẹp và trẻ tuổi nhưng mỗi người lại có một phong cách thời trang có nhiều điểm khác biệt nhau.

Trước khi trở thành những hot mom vô cùng nổi tiếng trên MXH như hiện nay thì 3 cô nàng Loan Hoàng, Nam Thương và Trang Lou đã là những hot teen, hot girl được nhiều người biết đến. Không chỉ xinh đẹp mà họ còn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và có những thiên thần nhỏ cực kì đáng yêu. Và cả 3 gia đình này đều có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau.

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật của các hot mom này, nhiều người còn chú ý đến phong cách thời trang của họ. Có vẻ như 3 bà mẹ trẻ có gout thời trang khá khác biệt nhau, không ai giống ai. Mỗi người theo đuổi một phong cách riêng theo sở thích cũng như phù hợp với cá tính riêng của mình. 

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 1

Loan Hoàng theo đuổi phong cách vintage, style Hàn Quốc

Bà mẹ trẻ Loan Hoàng, hay mọi người thường gọi với cái tên Heo Mi Nhon, là một hot teen Hà Thành có tiếng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và cả phong cách thời trang cá tính. Cô nàng lên xe hoa vào năm 2015 khi kết hôn với nam diễn viên Kiên Hoàng. Từ sau khi lập gia đình và có con, Loan Hoàng có những thay đổi về phong cách của mình, dịu dàng nữ tính hơn, và mang hơi hướng vintage.

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 2

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 3

Kiểu trang phục mà cô nàng hay mặc thường có màu sắc khá trang nhã, đơn giản như màu trắng, màu be, màu đen, màu ghi… mang đậm hơi thở vintage cũng như “chất” Hàn Quốc. Form dáng của những kiểu trang phục này thường là oversize, rộng rãi thoải mái nhưng trông vẫn dịu dàng, nữ tính. Kiểu trang phục này cũng giúp che khuyết điểm trên cơ thể vô cùng hiệu quả. 

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 4

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 5

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 6

Công thức phối đồ của hot mom Loan Hoàng cũng khá đơn giản, bởi vì các gam màu trung tính này cũng rất dễ phối cùng với nhau. Một style mà cô nàng rất yêu thích và thường xuyên mặc là kết hợp chân váy dài cùng áo khoác blazer hoặc áo phông đơn giản. Style này có thể áp dụng được trong nhiều hoàn cảnh vì vừa đơn giản, kín đáo lại vẫn rất lịch sự. 

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 7

Trang Lou yêu thích sự đơn giản, trẻ trung

Trang Lou trước đây cũng là một hot teen có tiếng Hà Thành, cô nàng còn là em gái của Vlogger nổi tiếng Huyme. Dù không hoạt động trong showbiz, bà mẹ trẻ này vẫn có một lượng lớn người theo dõi trên trang cá nhân. Không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn, Trang Lou còn cực kì nổi tiếng nhờ câu chuyện tình yêu từ thời học sinh với Tùng Sơn. 

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 8

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 9

Khác hẳn với phong cách vintage nữ tính của Heo Mi Nhon, Trang Lou lại rất yêu thích phong cách thời trang tối giản, thoải mái và có phần trẻ trung như áo phông, quần jean, quần short, chân váy...Và cô nàng cũng không quá ưa thích các kiểu giày dép nữ tính mà chỉ thường phối với sneaker thôi.

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 10

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 11

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 12

Ngoài việc phải tham gia các sự kiện cần phải ăn mặc chỉnh chu, lịch sự ra thì hầu hết Trang Lou toàn mặc theo phong cách này. Trở thành bà mẹ một con khi tuổi đời còn khá trẻ vì vậy mà rất dễ hiểu tại sao Trang Lou vẫn rất yêu thích sự phóng khoáng, trẻ trung này. 

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 13

Nam Thương lại đi theo phong cách nữ tính, trưởng thành

Một cô nàng hot mom khác cũng vô cùng nổi tiếng đó chính là Nam Thương.

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 14

Nam Thương nổi tiếng với danh xưng hot girl của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, lại có chút trẻ con vì vậy trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 15

Năm 2015, Nam Thương lên xe hoa kết hôn cùng hot boy Ba Duy, gia đình nhỏ cũng nhanh chóng đón thêm thành viên mới đó chính là bé Đậu. Dẫu gương mặt có phần trẻ trung hơn so với tuổi nhưng Nam Thương lại cực kỳ yêu thích phong cách nữ tính, chanh sả.

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 16

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 17

Phong cách thời trang của nam Thương thiên về sự trưởng thành, là sự pha trộn giữa nét nữ tính với nét quyến rũ. Hot mom này thường lựa chọn các kiểu váy bánh bèo cầu kì thay vì các kiểu quần áo đơn giản thoải mái như Heo Mi Nhon hay Trang Lou. 

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 18

Gu thời trang của 3 hot mom: Trang Lou trẻ trung, Nam Thương chanh sả hớp hồn cộng đồng mạng với style đằm thắm - Ảnh 19

Ba hot mom này không chỉ giỏi giang xinh đẹp mà còn có gout thời trang vô cùng chất lượng. Dẫu mỗi người yêu thích và theo đuổi một phong cách khác nhau nhưng không thể phủ nhận rằng chúng rất phù hợp với chất riêng của từng người. Còn bạn, bạn thích phong cách thời trang của bà mẹ nào nhất?

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Từ khóa:   hot mom thời trang gu ăn mặc

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