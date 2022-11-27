Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch

Thời trang 27/11/2022 08:28

Đã đến lúc thay đổi tủ đồ công sở nhàm chán của bạn với nhiều màu sắc, phong cách khác nhau rồi đấy!

Sơ mi màu pastel

Hãy đa dạng hóa tủ đồ bằng cách bổ sung thêm vài chiếc áo sơ mi màu pastel. Kiểu áo sơ mi này đang là hot trend hè 2022. Áo sơ mi màu pastel rất trẻ trung, nhưng vẫn có sự nhẹ nhàng và trang nhã. Vì vậy, khi diện áo sơ mi màu pastel, chị em sẽ không lo vẻ ngoài lòe loẹt quá, trái lại là vẫn có được sự thanh lịch.

Khi phối đồ với áo sơ mi màu pastel, chị em cũng cần sự khéo léo để ghi trọn điểm tinh tế. Cụ thể thì sơ mi màu pastel sẽ kết hợp ăn ý nhất với các mẫu quần âu, chân váy mang tông màu trung tính, hoặc quần jeans trẻ trung. Cách mix&match này tạo nên outfit hài hòa, đẹp mắt.

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 1

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 2

Sơ mi sáng màu

Các mẫu áo sơ mi với tông màu nổi và sáng rực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kiểu áo này vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các cô nàng năng động và cá tính. Bên cạnh những cách mix đồ thông thường, áo sơ mi sáng màu còn là item không thể thiếu để giúp outfit đi làm của hội chị em thêm sang xịn. Sở hữu chiếc áo sơ mi màu ''nổi như cồn'' sẽ giúp nàng vô cùng nổi bật và thu hút đó.

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 3

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 4

Sơ mi cộc tay

Chị em đừng mãi giới hạn phong cách trong những chiếc áo sơ mi dài tay. Chỉ cần chuyển sang sơ mi cộc tay, phong cách đã khác hẳn. Áo sơ mi cộc tay rất trẻ trung, ngọt ngào, độ thanh lịch thì không hề kém cạnh các kiểu áo công sở khác. Để các set đồ công sở trông sành điệu hơn hẳn, chị em hãy chọn áo sơ mi cộc tay màu pastel nhé! Lựa chọn này còn tăng thêm hiệu quả hack tuổi. Các mẫu quần rất hợp mix cùng sơ mi cộc tay bao gồm quần jeans xanh/đen, hay quần âu ống suông.

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 5

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 6

Sơ mi lụa

Ngoài lựa chọn những mẫu áo chất liệu cotton, chị em nên sắm cho mình từ 1- 2 mẫu áo sơ mi lụa mềm mịn, bởi kiểu áo này không chỉ thoải mái mà còn giúp bạn trở nên thanh lịch và sang trọng hơn.

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 7

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 8

Sơ mi denim

Áo sơ mi denim lội ngược dòng, trở thành hot trend của mùa hè năm nay. Mẫu áo này bụi bặm, nhưng vẫn đủ thanh lịch để chị em diện đến công sở. Khi kết hợp áo sơ mi denim với quần jeans trắng, jeans xanh hoặc quần âu, tổng thể trang phục sẽ có được sự tinh tế, trang nhã. Các quý cô sành điệu còn khéo léo tô điểm thêm một chiếc vòng cổ ngọc trai, thắt lưng da để vẻ ngoài càng thêm ấn tượng, và chẳng hề "lệch pha" với môi trường công sở.

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 9

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 10

Sơ mi kẻ

Nếu bạn là cô nàng ưa thích phong cách sành điệu, thanh lịch hơn thì chiếc áo sơ mi kẻ sẽ là item bạn nên sở hữu. Sơ mi kẻ mang lại cho chị em một vẻ ngoài đậm chất công sở nhưng không hề kém phần trendy. Những tưởng kiểu họa tiết này chỉ phù hợp với quần âu, thế nhưng chị em có thể thỏa sức biến tấu outfit của mình khi kết hợp với đủ thể loại váy áo khác, đảm bảo nàng sẽ có ngay một set đồ cực sang-xịn.

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 11

Đừng giới hạn style công sở chỉ với áo sơ mi trắng, 6 mẫu áo sơ mi này chắc chắn giúp bạn thêm trẻ trung, hiện đại mà vẫn chuẩn thanh lịch - Ảnh 12

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu

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Từ khóa:   áo sơ mi các kiểu áo sơ mi thời trang công sở

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