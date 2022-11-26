"Clean Girl" phong cách và lối sống được nhiều người theo đuổi bạn đã biết chưa? ( P1)

Thời trang 26/11/2022 17:02

Hãy cùng tìm hiểu xem phong cách của những cô nàng "Clean Girl" sẽ như thế nào nhé?

Khởi đầu từ một phong cách make-up trên Tik Tok, hashtag #cleangirl dần trở thành một hiện tượng thời trang gắn liền với hình ảnh sang trọng, tươi mới như những IT-Girl mỗi lần xuống phố.

Clean Girl được xem là một bước cải tiến mới trong xu thế làm đẹp và thời trang của những cô gái hiện đại. Nhắc đến Clean Girl Aesthetic, người ta lại nhớ đến lối make up tự nhiên, làn dàn căng mọng khoẻ mạnh, cùng gu ăn mặc phóng khoáng, trẻ trung như Kendall Jenner, Hailey Bieber,… Trào lưu này chỉ mới được gọi tên nhờ những video “gây bão” trên Tik Tok nhưng đã sớm trở thành một phong cách được khao khát bởi vẻ đẹp từ lối sống đến bộ trang phục trên người. 

'Clean Girl' phong cách và lối sống được nhiều người theo đuổi bạn đã biết chưa? ( P1) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

CLEAN GIRL AESTHETIC LÀ GÌ?

Hãy tưởng tượng hình ảnh một cô gái với lối sống “healthy”, ngủ sớm và thức dậy sớm với một tách cà phê và bữa ăn nhẹ, tập thể dục giữ gìn vóc dáng, chăm sóc da mặt tỉ mỉ và “lên đồ” thời thượng trước khi ra ngoài. Những Clean Girl có gu thời trang không quá cổ điển, nữ tính như các cô gái nước Pháp, nhưng cũng không hề chói mắt hay chạy theo xu hướng. Tủ quần áo của cô ấy bao gồm những món đồ vừa thoải mái vừa tinh tế. Chủ yếu là bảng màu trung tính để thật “nhẹ đầu” mỗi khi lựa chọn.

'Clean Girl' phong cách và lối sống được nhiều người theo đuổi bạn đã biết chưa? ( P1) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngôn ngữ thời trang của một “Clean Girl” chính hiệu không thể không nói đến 

ĐƠN GIẢN NHƯNG TINH TẾ 

Trong trang phục của một Clean Girl đúng nghĩ sẽ không tồn tại quá 3 màu và các màu sắc thường là những tone màu trầm, trung tính. Thường sẽ không có quá nhiều chi tiết cắt xẻ hay quá nhiều hoạ tiết, chẳng hạn như một chiếc đầm suông trơn màu đen, trắng hoặc be… kết hợp cùng một số phụ kiện vàng tạo cảm giác thoải mái nhưng cũng không kém phần nổi bật.

'Clean Girl' phong cách và lối sống được nhiều người theo đuổi bạn đã biết chưa? ( P1) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

CÂN BẰNG SỰ NỮ TÍNH KẾT HỢP VỚI YẾU TỐ NĂNG ĐỘNG

 

Những cô nàng yêu thích phong cách Clean Girl luôn tôn sùng sự thoải mái và tiện lợi. Vậy nên, bạn vẫn có thể bắt gặp một số hình ảnh của những cô nàng khoác trên mình là  một chiếc đầm lụa thướt tha và theo đó là một đôi sneaker hoặc kết hợp giữa giày cao gót và quần jogger..

'Clean Girl' phong cách và lối sống được nhiều người theo đuổi bạn đã biết chưa? ( P1) - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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