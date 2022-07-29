Kem chống nắng thôi chưa đủ, chị em nên biết những loại thực phẩm này để chống nắng từ bên trong nhé

Rõ ràng, cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia UV có hại là sử dụng kem chống nắng, mặc kín. Tuy nhiên ngoài việc bảo vệ bên ngoài thì sức khỏe đề kháng bên trong cũng quan trọng không kém. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một ché độ ăn lành mạnh sẽ giảm nguy cơ ung thư da và các dấu hiệu lão hóa. Trang Everydayhealth, đã liệt kê một số thức phẩm giúp chống lại tia UV hiệu quả.

Vừa qua, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nhiệt độ ở các tỉnh Nam bộ có thể lên tới 36 độ C. Đáng chú ý TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng với bức xạ tia UV (tia cực tím) ở mức cao, rất gây hại cho da và mắt.

Thay vì uống cà phê, bạn hãy ngồi nhâm nhi một tách trà xanh hoặc bạch trà vào sáng sớm. Theo Everydayhealthy, đây là hai loại nước giàu các hợp chất chống lão hóa, đặc biệt là catechin có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Trà xanh cũng giàu axit tannic có tác dụng làm dịu vết bỏng nóng. Ngoài ra, nó có thể bảo vệ cơ thể khỏi tia UV, tăng cường miễn dịch và giảm viêm, do vậy có tác dụng như một SPF tự nhiên.

Khoai lang

Một tin vui cho các tín đồ giảm cân đó là món khoai lang quen thuộc hàng ngày của các chị còn có thể giúp da chống nắng hiệu quả. Khoai lang tím chứa cyanidin và peonidin khá cao so với các thực phẩm khác giúp da chống lại các tia UV trong ánh nắng Mặt Trời. Ngoài lượng tinh bột tốt cho cơ thể, khoai lang còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa.

Cà chua

Cà chua chín đỏ chứa hàm lượng chất lycopene cao- một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Bác sĩ da liễu Jessica Wu tại Los Angeles, tác giả của cuốn Fees Your Face cho biết: "Việc thêm cà chua vào thực đơn hàng ngày được chứng minh giúp bảo vệ da khỏi bị cháy nắng và tổn thương do tia cực tím từ mặt trời".

Sữa đậu nành/đậu hủ

Ảnh minh họa: Internet

Trong đậu nành có chứa chất chống oxy hóa và hỗ trợ sản xuất collagen từ đó giúp nuôi dưỡng da sâu từ bên trong, tạo thành một lớp màng chắn khỏe mạnh để chống lại những tác hại từ ánh nắng mặt trời. Đậu nành cũng rất tốt cho phái đẹp trên phương diện sắc đẹp và sinh lý.

Trứng

Trứng chứa lecithin giúp bảo vệ da trước ánh nắng, chất này giúp tái tạo và phục hồi các mô tế bào bị tổn thương, gia tăng sức đề kháng cho da và giúp da khỏe mạnh trước những tác nhân từ môi trường.

Cam

Cam và các loại quả mọng nước thuộc họ Cam quýt (quýt, chanh, bưởi,…) đã được chứng minh là hiệu quả trong việc chống lại các tác hại của tia UV. Uống một ly nước cam mỗi ngày không chỉ chống nắng mà còn giúp làn da mịn màng, làm chậm quá trình lão hóa và duy trì nét thanh xuân cho chị em.