Cách phối màu quần áo giúp bạn sành điệu hơn

Thời trang 09/07/2019 11:01

Việc phối màu cho trang phục thật không dễ dàng và khiến bạn cảm thấy trăn trở mỗi khi nhắc tới. Sau đây là cách phối màu quần áo với những quy tắc cơ bản giúp các cô gái có phong cách tinh tế hơn.

Cách phối màu quần áo là cả nghệ thuật và còn mang tính khoa học. Đây là bước quan trọng nhưng không ít người đã bỏ quên khiến thiết kế dù đẹp mắt, tổng thể trang phục đẹp, đặc sắc nhưng không để lại ấn tượng và giữ được nét đặc sắc vốn có.

Tránh phối màu ăn khớp với nhau

Nếu muốn phối màu sáng tạo hiệu quả thì nên tránh hiệu ứng ăn khớp với nhau. Cần tạo nên sự tương phản giữa 2 hoặc 3 màu. Tuyệt đối tránh phối một màu từ đầu tới chân. 

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Bạn cần tránh phối màu ăn khớp với nhau

Phù hợp với màu da

Mỗi người có một sắc tố da riêng và sẽ phù hợp với một số tông màu nhất định. Với cách phối màu quần áo nữ, bạn cần xác định sắc tố da khi lựa chọn trang phục.

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Mỗi sắc tố da sẽ phù hợp với một tông màu nhất định.

Với sắc tố da ấm, bạn nên chọn trang phục màu ấm, nóng như cam, hồng đào, đỏ, san hô, vàng. Ngược lại, sắc tố da lạnh sẽ phù hợp với  những màu như xanh ngọc, xanh biển.

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Nên tìm hiểu kĩ về màu da và thay đổi tủ đồ sao cho phù hợp

Màu nóng hoặc màu lạnh 

Mỗi tông màu sẽ giúp mang đến một hiệu quả khác nhau khi phối đồ.

Tông màu nóng tạo cảm giác ấm áp, kích thích thị giác và giúp mọi thứ có kích thích trông nhỏ hơn. Do đó, phối màu quần áo với màu ấm sẽ giúp bạn trông thon gọn hơn. Tông màu nóng  gồm các màu như đỏ, cam, vàng, nâu.

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Tông màu nóng tạo cảm giác ấm áp, kích thích thị giác và giúp mọi thứ có kích thích trông nhỏ hơn

Tông màu lạnh giúp bạn có phong cách thời trang rất ấn tượng. Tuy nhiên, những màu sắc trầm, dịu kén mặc hơn và đòi hỏi người mặc cần phải biết cách phối đồ sao cho hòa hợp với trang phục khác. Tông màu lạnh gồm các màu như màu xanh, tím, xanh lá cây… 

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Tông màu lạnh giúp bạn có phong cách thời trang rất ấn tượng

Kết hợp trang phục theo cường độ màu

Khi phối màu cho trang phục, bạn nên ưu tiên phối màu tương phản, màu sáng với màu tối. Hoặc cả hai cùng tông nhạt hay có màu rực. Cần tránh phối màu huỳnh quang với những màu bụi. Cũng có thể áp dụng cách phối màu này khi phối màu phụ kiện.

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Kết hợp trang phục theo cường độ màu

Nguyên tắc khi phối màu với họa tiết in

Để diện các trang phục có họa tiết in nhiều màu đẹp nhất, bạn chỉ cần xác định phần màu xuất hiện ít nhất và dùng phần màu này phối cho phần còn lại của trang phục

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Nguyên tắc khi phối màu với họa tiết in

Trang phục có màu tương tự nhau

Khi phối các màu tương tự có cách thay đổi nhiệt độ, sắc thái của cùng một tông màu lại với nhau sẽ giúp bạn có một tổng thể ấn tượng và phong cách.

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Trang phục có màu tương tự nhau

Màu đơn sắc

Để tối giản hoá việc phối màu, bạn có thể chọn các màu trung lập cho trang phục. Đây là cách phối màu quần áo nữ đẹp và an toàn nhất. 

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Để tối giản hoá việc phối màu, bạn có thể chọn các màu trung lập cho trang phục

Kiểu kết hợp màu này cũng phong phú hơn với các gam màu pastel và các màu trung tính như màu xanh da trời, beige, xám… 

Vô sắc

Với cách phối màu này, trang phục của bạn chỉ dùng các sắc độ khác nhau của 2 màu đen, trắng. 

Đây là kiểu kết hợp phù hợp với những tín đồ thời trang yêu thích phong cách tối giản. Để tránh bộ trang phục bị đơn điệu, bạn nên vận dụng sắc độ trung tính và phối hợp chúng với trang sức, phụ kiện.

Cách diện trang phục họa tiết nhiều màu

Khi diện trang phục họa tiết, bạn nên phối với phụ kiện, giày dép có màu tương đồng với họa tiết in đó để giúp tổng thể trông hài hòa hơn. Tuy nhiên, đừng phối hợp với quá nhiều màu vì sẽ khiến bạn trông kém thời trang đi và rất rối mắt.

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Khi diện trang phục họa tiết, bạn nên phối với phụ kiện, giày dép có màu tương đồng với họa tiết in đó

Với cách phối màu quần áo phù hợp sẽ giúp bạn trông thời trang và thu hút hơn. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp việc phối màu quần áo của bạn trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

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