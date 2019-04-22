Tuy nhiên đừng vội nản lòng, bài viết sau đây sẽ mách bạn cách mặc bikini cho người béo bụng đảm bảo đẹp, không chỉ giúp thân hình trở nên thon gọn mà còn thu hút hơn.

Khi đi biển, nàng nào cũng rất chú ý tới cách diện bikini sao cho phù hợp với vóc dáng của mình. Nếu sở hữu thân hình cân đối thon gọn, mặc bikini sẽ rất tôn dáng và vô cùng quyến rũ. Nhưng với các cô nàng mũm mĩm, béo bụng thì khác. Họ thường rất mệt mỏi và đau đầu trong việc tìm kiếm cho mình mẫu bikini phù hợp.

Bikini họa tiết kẻ sọc là kiểu nội y mang tính hình khối cao, kẻ sọc có tác dụng rất lớn trong việc kéo dài người, làm thon người. Chính vì vậy, với người đầy đặn và béo bụng, bikini có đường kẻ sọc dọc sẽ giúp cơ thể trông “mi nhon” hơn. Hiện nay, họa tiết kẻ sọc cũng là một trong những xu hướng kinh điển và luôn hiệu quả trong việc đánh lừa thị giác của người đối diện.

Áo bơi một mảnh sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho các nàng mập, đặc biệt là bị béo bụng. Kiểu áo bơi này là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại, đã được thiết kế cách điệu, nhằm tôn lên nét đẹp nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ cho các nàng. Tuy nhiên, với kiểu áo này bạn nên chọn thiết kế ở phần bụng có những đường gân xếp nếp chạy ngang hoặc dọc, để đánh lừa thị giác người nhìn. Nếu phần bụng may thẳng thì sẽ tố cáo vòng eo đầy ngấn mỡ của bạn.

Họa tiết kẻ sọc dọc thì rất phong phú: từ đen sọc trắng, trắng sọc đen, sọc to, sọc nhỏ… Tùy vào màu da mà các nàng chọn loại bikini có phần kẻ sọc phù hợp. Nếu như da ngăm đen thì không nên chọn bikini kẻ sọc nhiều nền đen quá, thay vào đó nên chọn với họa tiết kẻ sọc có phần sọc trắng to hơn, sẽ làm da sáng và nổi bật hơn.

Nếu không thích kiểu bikini họa tiết kẻ sọc dọc thì các nàng có thể chọn thiết kế khác với gam màu sắc tối, không bóng, có hoa nhí hoặc chấm bi nhỏ. Hãy tránh xa họa tiết to bản hay kẻ ngang nếu không muốn cộng thêm cho mình vài kg nữa.

Bikini cạp cao

Bikini cạp cao

Các nàng béo đi biển thì không thể thiếu bikini cạp cao. Bikini cạp cao sẽ giúp phần mỡ bụng che giấu đi một cách hoàn hảo để tạo điểm nhấn cho phần eo thon gọn và gợi cảm. Không những thế chúng còn khoe vẻ đẹp sexy cùng những đường cong gợi cảm trên cơ thể của các nàng. Chính vì vậy mà những cô nàng tròn trịa sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vì vẫn được khoe đôi chân của mình trong những thiết kế lưng cao.

Đây cũng là kiểu bikini giấu eo bánh mỳ được nhiều sao Hollywood ưu chuộng như Gigi Hadid diện áo tắm chấm bi cạp cao theo phong cách retro. Rihanna nổi bật với bộ áo tắm sắc xanh hút mắt. Kim Kardashian tôn thân hình đồng hồ cát với bộ đồ bơi cạp cao hai mảnh màu đen.

Rihanna nổi bật với bộ áo tắm sắc xanh hút mắt

Bikini Tankini

Tankini là một dạng áo tắm 2 mảnh gồm áo dạng hai dây hoặc ba lỗ với quần tam giác. Kiểu bikini rất thích hợp với những cô nàng ngại hở hang và che được vòng eo ngấn mỡ vô cùng hữu hiệu. Các nàng sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều với kiểu bikini này.

Hiện tankini được đánh giá là một phiên bản ngoan hiền của bikini. Cũng là đồ 2 mảnh nhưng tankini kín đáo hơn với phần bụng được che phủ bởi áo dài, giúp chủ nhân che đi những khuyết điểm của cơ thể. Chính vì vậy, loại bikini này là sự lựa chọn hoàn hảo giúp các bạn gái có ngoại hình tròn trịa, thừa cân tự tin khi mặc ra biển, giấu đi những phần xấu và khoe ra những phần hấp dẫn của cơ thể.

Trên đây là những kiểu bikini phù hợp cho người béo bụng, để các nàng có nhiều sự lựa chọn, tự tin mặc khi đi biển vui đùa cùng với đám bạn hoặc gia đình.