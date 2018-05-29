Điểm danh những mẫu bikini hot nhất hè 2018 cho người béo

Người béo lùn mặc những dáng monokini sẽ giúp cho thân hình gọn gàng và phần chân có cảm giác được kéo dài ra. Bikini là trang phục không thể thiếu khi đi bơi, đi tắm biển mùa hè, do đó, dù người có béo đến cỡ nào, bạn vẫn nên mặc bikini khi đi bơi để giúp cơ thể thoải mái hơn ở dưới nước.

Bikini cho người béo thường được thiết kế dưới dạng monokini, nghĩa là bikini một mảnh giúp ôm gọn lại vòng 2 để cho người béo, đặc biệt là béo bụng thì sẽ không bị lộ ra những ngấn mỡ không mấy xinh đẹp ở bụng.

Người béo không có nghĩa là không thể diện bikini khi ra hồ bơi, tắm biển - Ảnh: Internet

Chọn bikini cho người béo bụng

Người béo bụng nên chọn những dáng bikini che đi vòng bụng không mấy nhỏ nhắn của mình. Nếu không chuộng những dáng monokini, bạn vẫn có thể mặc bikini 2 mảnh với quần cạp cao giúp giấu đi mỡ bụng. Ngoài ra, quần bơi cạp cao còn là trợ thủ khá đắc lực hỗ trợ bạn kéo dài đôi chân của mình ra khá nhiều đấy nhé!

Các mẫu bikini 2 mảnh với quần cạp cao đem lại cảm giác chân dài và thon hơn - Ảnh: Internet

Monokini – bikini liền thân 1 mảnh là sự lựa chọn phù hợp cho những cô nàng có thân hình hơi “mũm mĩm”. Bạn không nên chọn những dáng biki quá trơn mà nên chọn bikini có một chút họa tiết để người đối diện không quá chú ý đến nhược điểm trên cơ thể.

Dáng bikini liền thân, kín bụng này có thể bóp chặt giúp vòng 2 của bạn gọn gàng hơn.

Bikini liền thân giúp vòng 2 trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet

Vẫn là dáng bikini liền thân, nhưng lựa chọn những loại bikini được thiết kế bèo nhún phía trước sẽ phần nào giúp bạn che được mỡ bụng. Tuy nhiên nhược điểm của loại bikini này là vòng 1 của bạn cũng có thể bị giấu đi cùng.

Bikini bèo nhún giúp giảm bớt cảm giác vòng bụng đồ sộ - Ảnh: Internet

Bikini khoét eo là sự lựa chọn khá ổn giúp bạn đánh lừa thị giác người đối diện. Bikini khoét eo có tác dụng đem lại cảm giác vòng eo nhỏ nhắn hơn so với các loại bikini thông thường. Mẹo chọn bikini khoét eo cho người béo là nên chọn những loại áo tắm tối màu hoặc có phần khoét eo bằng lưới mờ.

Bikini khoét eo tôn lên vẻ gợi cảm của các cô nàng béo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, các mẫu bikini 2 mảnh thông thường vẫn được nhiều nàng béo ưa chuộng trong hè 2018 vì sự nhỏ gọn, tiện lợi và nhiều kiểu dáng bắt mắt. Đừng ngần ngại diện những bộ bikini đẹp lung linh khi hè đến, bạn nhé!