Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này

Thời trang 09/03/2018 15:04

Mùa hè sắp đến, còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa tham khảo và sắm ngay cho mình những mẫu bikini thật đẹp và phù hợp với tính cách nhất.

Hè là mùa của du lịch, đặc biệt là du lịch biển, thám hiểm, sinh thái. Chính vì vậy, sắm thêm các mẫu bikini vào mùa này là việc không thể thiếu đối với phái đẹp. Dưới đây là những kiểu dáng bikini một mảnh hot nhất 2018, bạn nên tham khảo ngay.

Mẫu bikini một mảnh màu ngọt ngào

Tông màu ngọt ngào, pastel, kem được xem là xu hướng cực kỳ hot trong năm 2018 này. Để hưởng ứng, cập nhật xu hướng thời trang, bạn cũng nên sắm một mẫu bikini theo tông màu đẹp dịu dàng, nữ tính này.

Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 1
Mẫu bikini một mảnh màu hồng kem cực kỳ phù hợp với bạn gái có thân hình hơi tròn trịa, mũm mĩm - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 2
Mẫu bikini đan xen màu sắc với đường cut-out táo bạo ngay eo giúp phái đẹp khoe trọn đường cong quyến rũ - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 3
Mẫu bikini một mảnh phối ren vô cùng đẹp và gợi cảm. Áo khoác cardigan cùng đồ bơi là sự kết hợp tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 4
Thiết kế bikini một mảnh ren, kiểu dáng cứng cáp cực kỳ tôn dáng người diện - Ảnh: Internet

Mẫu bikini một mảnh họa tiết

Bikini một mảnh thiết kế tối giản, may từ chất liệu họa tiết giúp che giấu các khuyết điểm trên cơ thể vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, đây còn là mẫu bikini được phái đẹp săn đón nhiều nhất trong mùa hè hàng năm.

Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 5
Mẫu bikini một mảnh họa tiết kẻ sọc xanh này cực kỳ phù hợp với bạn gái sở hữu vòng eo hơi thô - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 6
Với những bạn gái sở hữu thân hình hơi gầy, cao, mẫu bikini một mảnh họa tiết hoa nhí là sự lựa chọn tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 7
Bikini một mảnh họa tiết sọc caro cũng là mẫu mà phái đẹp không nên bỏ qua trong dịp hè này - Ảnh: Internet

Mẫu bikini một mảnh cut-out

Với những đường cắt xén táo bạo, mẫu bikini một mảnh cut-out giúp phái đẹp tôn dáng, toát sự quyến rũ, gợi cảm hết nấc.

Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 8
Thiết kế bikini cut-out phần cổ khoe khéo vòng 1 gợi cảm - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 9
Mẫu bikini một mảnh màu đen đơn giản nhưng cực kỳ nổi bật nhờ phần cắt sâu khoe trọn lưng trần - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 10
Kiểu dáng bikini một mảnh cut-out, viền nổi này cũng là lựa chọn tuyệt vời trong mùa hè năm nay - Ảnh: Internet

Mẫu bikini một mảnh nữ tính

Nếu không thích phong cách táo bạo, gợi cảm, bạn có thể lựa chọn các mẫu bikini nữ tính, kín đáo hơn dưới đây. 

Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 11
Mẫu bikini một mảnh này cực kỳ phù hợp với cô nàng nữ tính, hay e thẹn - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 12
Thiết kế bikini xếp tầng điệu đà, màu sắc tươi sáng, trẻ trung - Ảnh: Internet
Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này - Ảnh 13
Mẫu bikini một mảnh màu trắng thiết kế trễ vai cực kỳ duyên dáng, điệu đà - Ảnh: Internet

Điều đặc biệt, các mẫu bikini một mảnh trên không hề kén dáng người, dù sở hữu thân hình thon gọn hay tròn trịa, bạn vẫn có thể tự tin diện chúng trong dịp hè sắp tới.

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