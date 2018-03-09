Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này

Hè là mùa của du lịch, đặc biệt là du lịch biển, thám hiểm, sinh thái. Chính vì vậy, sắm thêm các mẫu bikini vào mùa này là việc không thể thiếu đối với phái đẹp. Dưới đây là những kiểu dáng bikini một mảnh hot nhất 2018, bạn nên tham khảo ngay.

Mẫu bikini một mảnh màu ngọt ngào

Tông màu ngọt ngào, pastel, kem được xem là xu hướng cực kỳ hot trong năm 2018 này. Để hưởng ứng, cập nhật xu hướng thời trang, bạn cũng nên sắm một mẫu bikini theo tông màu đẹp dịu dàng, nữ tính này.