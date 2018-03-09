Hè sắp đến, phái đẹp tham khảo ngay những mẫu bikini một mảnh cực tôn dáng, người gầy hay mập đều mặc được này

Mùa hè sắp đến, còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa tham khảo và sắm ngay cho mình những mẫu bikini thật đẹp và phù hợp với tính cách nhất.
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Hè là mùa của du lịch, đặc biệt là du lịch biển, thám hiểm, sinh thái. Chính vì vậy, sắm thêm các mẫu bikini vào mùa này là việc không thể thiếu đối với phái đẹp. Dưới đây là những kiểu dáng bikini một mảnh hot nhất 2018, bạn nên tham khảo ngay.
Mẫu bikini một mảnh màu ngọt ngào
Tông màu ngọt ngào, pastel, kem được xem là xu hướng cực kỳ hot trong năm 2018 này. Để hưởng ứng, cập nhật xu hướng thời trang, bạn cũng nên sắm một mẫu bikini theo tông màu đẹp dịu dàng, nữ tính này.
Mẫu bikini một mảnh họa tiết
Bikini một mảnh thiết kế tối giản, may từ chất liệu họa tiết giúp che giấu các khuyết điểm trên cơ thể vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, đây còn là mẫu bikini được phái đẹp săn đón nhiều nhất trong mùa hè hàng năm.
Mẫu bikini một mảnh cut-out
Với những đường cắt xén táo bạo, mẫu bikini một mảnh cut-out giúp phái đẹp tôn dáng, toát sự quyến rũ, gợi cảm hết nấc.
Mẫu bikini một mảnh nữ tính
Nếu không thích phong cách táo bạo, gợi cảm, bạn có thể lựa chọn các mẫu bikini nữ tính, kín đáo hơn dưới đây.
Điều đặc biệt, các mẫu bikini một mảnh trên không hề kén dáng người, dù sở hữu thân hình thon gọn hay tròn trịa, bạn vẫn có thể tự tin diện chúng trong dịp hè sắp tới.