Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết

Thời trang 21/02/2018 13:32

Dưới đây là những cách phối đồ đẹp cho nữ giúp che giấu thân hình tròn trịa, bụng ngấn mỡ do tăng cân sau Tết hữu hiệu.

Suốt thời gian dài nghỉ Tết, ai nấy đều thoải mái ăn uống trong các buổi tiệc tùng. Đây chính là lý do khiến đa số mọi người đều tăng cân sau Tết. Điều này khiến phụ nữ tự ti vì phần bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa. Để che giấu đi khuyết điểm này, hãy học những cách phối đồ đẹp dành cho nữ dưới đây.

Đầm suông

Có thể khẳng định rằng đầm suông là thiết kế có khả năng che giấu bụng ngấn mỡ và đùi to hiệu quả nhất. Nếu muốn trở nên xinh đẹp hơn, bạn đừng bỏ qua những gợi ý về đầm suông dưới đây.

Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 1
Đầm suông luôn là lựa chọn ưu tiên của nữ giới khi muốn che giấu khuyết điểm về thân hình mập mạp - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 2
Phối đầm suông với giày cao gót là cách giúp bạn nữ thêm phần xinh đẹp và điệu đà - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 3
Đầm suông sơ mi voan cũng là một trong những cách phối đồ đẹp dành cho nữ - Ảnh: Internet

Đầm suông thắt eo

Như đầm suông, thiết kế đầm thắt eo cũng giúp che giấu đi khuyết điểm ở vùng bụng và đùi hiệu quả. Tuy nhiên, mẫu đầm này mang đến vẻ đẹp điệu đà, nữ tính hơn. Đây là một trong những cách phối đồ đẹp dành cho nữ bạn không nên bỏ qua.

Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 4
Đầm suông thắt nơ giữa eo kết hợp chi tiết xếp ly cực kỳ phù hợp dành cho phụ nữ văn phòng - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 5
Khi diện mẫu đầm suông thắt eo, phụ nữ không chỉ trở nên xinh đẹp, duyên dáng mà còn trông thon gọn và cao hơn - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 6
Đầm suông màu hồng pastel thắt eo giúp che giấu bụng mỡ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chân váy midi

Chân váy midi có độ dài qua gối, hơi xòe và có dáng cứng, do đó giúp che giấu bụng và đùi to hữu hiệu. Diện chân váy này cùng áo thun, áo hoodie, áo sơ mi được xem là những cách phối đồ đẹp nhất dành cho nữ. 

Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 7
Mặc chân váy midi với áo thun tay lửng sọc đen trắng là một trong những cách phối đồ đẹp dành cho phụ nữ công sở - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 8
Cổ điển, xinh đẹp hơn khi phối chân váy midi sọc caro với áo sơ mi không cổ và đi cùng boot - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 9
Chân váy midi mặc cùng áo sơ mi voan là một trong những cách phối đồ đẹp cho nữ - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 10
Chân váy midi vừa giúp che giấu khuyết điểm vừa giúp bạn gái trông cao hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Áo khoác blazer

Đây là một trong những item thời trang hiện đại, nhã nhặn và sành điệu. Biết cách phối đồ cùng áo khoác blazer sẽ giúp bạn nữ trông đẹp và cá tính hơn rất nhiều. Đặc biệt, đây còn là một trong những cách che giấu phần bụng ngấn mỡ hữu hiệu.

Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 11
Phối đồ cùng áo khoác blazer là một trong những cách che giấu bụng ngấn mỡ hữu hiệu - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 12
Bạn có thể chọn cách phối áo khoác blazer với quần đùi, áo sơ mi và đi cùng boot cổ cao - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 13
Thời thượng, cá tính và cổ điển với cách phối đồ cùng áo khoác blazer sọc caro và chân váy dài - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 14
Phối đồ với áo khoác blazer không chỉ đẹp mà còn là cách giúp nữ giới che giấu khuyết điểm cực tốt - Ảnh: Internet
Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết - Ảnh 15
Phối áo khoác blazer với chân váy xếp ly dài, áo thun đơn giản. Cách phối đồ này vừa giúp bạn nữ thêm xinh đẹp vừa trông thời thượng vô cùng - Ảnh: Internet

Với những cách phối đồ vô cùng đẹp dành cho nữ trên, mọi khuyết điểm như bụng ngấn mỡ, đùi to hay chân ngắn đều được che giấu triệt để.

Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn

Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn

Thời tiết đang dần ấm lên, do đó, các cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, thoáng mát và cực gợi cảm dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời đối với bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ đẹp phối đồ che bụng mỡ phối đồ che đùi to

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 24 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 29 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt