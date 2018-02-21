Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết

Dưới đây là những cách phối đồ đẹp cho nữ giúp che giấu thân hình tròn trịa, bụng ngấn mỡ do tăng cân sau Tết hữu hiệu.
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Suốt thời gian dài nghỉ Tết, ai nấy đều thoải mái ăn uống trong các buổi tiệc tùng. Đây chính là lý do khiến đa số mọi người đều tăng cân sau Tết. Điều này khiến phụ nữ tự ti vì phần bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa. Để che giấu đi khuyết điểm này, hãy học những cách phối đồ đẹp dành cho nữ dưới đây.
Đầm suông
Có thể khẳng định rằng đầm suông là thiết kế có khả năng che giấu bụng ngấn mỡ và đùi to hiệu quả nhất. Nếu muốn trở nên xinh đẹp hơn, bạn đừng bỏ qua những gợi ý về đầm suông dưới đây.
Đầm suông thắt eo
Như đầm suông, thiết kế đầm thắt eo cũng giúp che giấu đi khuyết điểm ở vùng bụng và đùi hiệu quả. Tuy nhiên, mẫu đầm này mang đến vẻ đẹp điệu đà, nữ tính hơn. Đây là một trong những cách phối đồ đẹp dành cho nữ bạn không nên bỏ qua.
Chân váy midi
Chân váy midi có độ dài qua gối, hơi xòe và có dáng cứng, do đó giúp che giấu bụng và đùi to hữu hiệu. Diện chân váy này cùng áo thun, áo hoodie, áo sơ mi được xem là những cách phối đồ đẹp nhất dành cho nữ.
Áo khoác blazer
Đây là một trong những item thời trang hiện đại, nhã nhặn và sành điệu. Biết cách phối đồ cùng áo khoác blazer sẽ giúp bạn nữ trông đẹp và cá tính hơn rất nhiều. Đặc biệt, đây còn là một trong những cách che giấu phần bụng ngấn mỡ hữu hiệu.
Với những cách phối đồ vô cùng đẹp dành cho nữ trên, mọi khuyết điểm như bụng ngấn mỡ, đùi to hay chân ngắn đều được che giấu triệt để.