Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết

Dưới đây là những cách phối đồ đẹp cho nữ giúp che giấu thân hình tròn trịa, bụng ngấn mỡ do tăng cân sau Tết hữu hiệu.

Suốt thời gian dài nghỉ Tết, ai nấy đều thoải mái ăn uống trong các buổi tiệc tùng. Đây chính là lý do khiến đa số mọi người đều tăng cân sau Tết. Điều này khiến phụ nữ tự ti vì phần bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa. Để che giấu đi khuyết điểm này, hãy học những cách phối đồ đẹp dành cho nữ dưới đây. Đầm suông Có thể khẳng định rằng đầm suông là thiết kế có khả năng che giấu bụng ngấn mỡ và đùi to hiệu quả nhất. Nếu muốn trở nên xinh đẹp hơn, bạn đừng bỏ qua những gợi ý về đầm suông dưới đây.

Đầm suông luôn là lựa chọn ưu tiên của nữ giới khi muốn che giấu khuyết điểm về thân hình mập mạp - Ảnh: Internet Phối đầm suông với giày cao gót là cách giúp bạn nữ thêm phần xinh đẹp và điệu đà - Ảnh: Internet Đầm suông sơ mi voan cũng là một trong những cách phối đồ đẹp dành cho nữ - Ảnh: Internet Đầm suông thắt eo Như đầm suông, thiết kế đầm thắt eo cũng giúp che giấu đi khuyết điểm ở vùng bụng và đùi hiệu quả. Tuy nhiên, mẫu đầm này mang đến vẻ đẹp điệu đà, nữ tính hơn. Đây là một trong những cách phối đồ đẹp dành cho nữ bạn không nên bỏ qua. Đầm suông thắt nơ giữa eo kết hợp chi tiết xếp ly cực kỳ phù hợp dành cho phụ nữ văn phòng - Ảnh: Internet Khi diện mẫu đầm suông thắt eo, phụ nữ không chỉ trở nên xinh đẹp, duyên dáng mà còn trông thon gọn và cao hơn - Ảnh: Internet Đầm suông màu hồng pastel thắt eo giúp che giấu bụng mỡ hữu hiệu - Ảnh: Internet Chân váy midi Chân váy midi có độ dài qua gối, hơi xòe và có dáng cứng, do đó giúp che giấu bụng và đùi to hữu hiệu. Diện chân váy này cùng áo thun, áo hoodie, áo sơ mi được xem là những cách phối đồ đẹp nhất dành cho nữ.

Mặc chân váy midi với áo thun tay lửng sọc đen trắng là một trong những cách phối đồ đẹp dành cho phụ nữ công sở - Ảnh: Internet Cổ điển, xinh đẹp hơn khi phối chân váy midi sọc caro với áo sơ mi không cổ và đi cùng boot - Ảnh: Internet Chân váy midi mặc cùng áo sơ mi voan là một trong những cách phối đồ đẹp cho nữ - Ảnh: Internet Chân váy midi vừa giúp che giấu khuyết điểm vừa giúp bạn gái trông cao hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Áo khoác blazer Đây là một trong những item thời trang hiện đại, nhã nhặn và sành điệu. Biết cách phối đồ cùng áo khoác blazer sẽ giúp bạn nữ trông đẹp và cá tính hơn rất nhiều. Đặc biệt, đây còn là một trong những cách che giấu phần bụng ngấn mỡ hữu hiệu. Phối đồ cùng áo khoác blazer là một trong những cách che giấu bụng ngấn mỡ hữu hiệu - Ảnh: Internet Bạn có thể chọn cách phối áo khoác blazer với quần đùi, áo sơ mi và đi cùng boot cổ cao - Ảnh: Internet Thời thượng, cá tính và cổ điển với cách phối đồ cùng áo khoác blazer sọc caro và chân váy dài - Ảnh: Internet Phối đồ với áo khoác blazer không chỉ đẹp mà còn là cách giúp nữ giới che giấu khuyết điểm cực tốt - Ảnh: Internet Phối áo khoác blazer với chân váy xếp ly dài, áo thun đơn giản. Cách phối đồ này vừa giúp bạn nữ thêm xinh đẹp vừa trông thời thượng vô cùng - Ảnh: Internet Với những cách phối đồ vô cùng đẹp dành cho nữ trên, mọi khuyết điểm như bụng ngấn mỡ, đùi to hay chân ngắn đều được che giấu triệt để.

Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn Thời tiết đang dần ấm lên, do đó, các cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, thoáng mát và cực gợi cảm dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời đối với bạn gái.

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