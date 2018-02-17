Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này

Đi chơi Tết nhiều ngày liền khiến lượng quần áo mới không đủ để diện và bạn đang lúng túng không biết ăn mặc thế nào cho nổi bật và mới mẻ, hãy học các cách phối đồ dưới đây.
Phối đồ đi chơi Tết với khăn lụa
Nếu bạn đã sở hữu một chiếc sơ mi hay áo thun và nghĩ chúng quá đơn điệu, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với khăn lụa dưới đây, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.
Phối đồ đi chơi Tết với boot
Phối đồ cùng phụ kiện là cách bạn nâng tầm gu ăn mặc cũng như làm mới bộ quần áo đã cũ. Trong đó, boot được xem là "trợ thủ đắc lực" trong việc này. Dưới đây là cách phối đồ đi chơi Tết cùng boot bạn có thể học tập.
Phối đồ đi chơi Tết với thắt lưng
Thắt lưng không chỉ giúp set quần áo thêm mới lạ, nổi bật mà còn giúp người diện trông cao, thon gọn và duyên dáng hơn. Do đó, để thay đổi diện mạo, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với thắt lưng dưới đây.
Với những cách phối đồ đi chơi Tết cùng các phụ kiện thời trang trên, dù bộ quần áo đã cũ nhưng vẫn sẽ trở nên mới mẻ, thời thượng vô cùng.