Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này

Đi chơi Tết nhiều ngày liền khiến lượng quần áo mới không đủ để diện và bạn đang lúng túng không biết ăn mặc thế nào cho nổi bật và mới mẻ, hãy học các cách phối đồ dưới đây.

Phối đồ đi chơi Tết với khăn lụa

Nếu bạn đã sở hữu một chiếc sơ mi hay áo thun và nghĩ chúng quá đơn điệu, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với khăn lụa dưới đây, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.