Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này

Thời trang 17/02/2018 16:23

Nếu đang cảm thấy lúng túng vì hết biết diện trang phục thế nào, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới dưới đây, chắc chắn bạn sẽ trở nên tươi mới và nổi bật hơn rất nhiều.

Đi chơi Tết nhiều ngày liền khiến lượng quần áo mới không đủ để diện và bạn đang lúng túng không biết ăn mặc thế nào cho nổi bật và mới mẻ, hãy học các cách phối đồ dưới đây. 

Phối đồ đi chơi Tết với khăn lụa

Nếu bạn đã sở hữu một chiếc sơ mi hay áo thun và nghĩ chúng quá đơn điệu, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với khăn lụa dưới đây, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.

Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 1
Chiếc áo thun trắng không còn đơn điệu nhờ điểm nhấn khăn lụa trên cổ. Đây là cách phối đồ đi chơi Tết vừa tiện lợi vừa mang vẻ sang trọng, nổi bật - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 2
Cách phối đồ đi chơi Tết với khăn lụa mang đến vẻ đẹp phóng khoáng và có phần quyến rũ - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 3
Một chiếc khăn lụa đỏ thắt khéo léo trên cổ sẽ tôn lên làn da trắng mịn giúp bạn trông nổi bật và xinh xắn hơn - Ảnh: Internet
Chân váy chữ A ngắn, áo thun trơn, áo khoác blazer và khăn lụa là gợi ý phối đồ đi chơi Tết cho nữ tuyệt vời - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 4
Thêm phần thanh lịch, nhã nhặn khi phối áo sơ mi và khăn lụa - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 5
Bạn yêu thích sự phá cách, hãy tận dụng chiếc khăn lụa để làm thắt lưng - Ảnh: Internet

Phối đồ đi chơi Tết với boot

Phối đồ cùng phụ kiện là cách bạn nâng tầm gu ăn mặc cũng như làm mới bộ quần áo đã cũ. Trong đó, boot được xem là "trợ thủ đắc lực" trong việc này. Dưới đây là cách phối đồ đi chơi Tết cùng boot bạn có thể học tập.

Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 6
Bộ trang phục đơn giản với quần jean và áo trễ vai bỗng thời thượng hơn rất nhiều khi diện cùng boot da đen - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 7
Cách phối đồ đi chơi Tết với boot còn giúp bạn ăn gian chiều cao cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là khi diện cùng chân váy ngắn - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 8
Chỉ cần phối với một đôi boot, tổng thể set đồ bạn diện sẽ được nâng tầm, trở nên thời thượng, phong cách vô cùng - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 9
Set đồ đi chơi Tết tuyệt vời khi phối quần jean skinny, áo thun trơn, khoác ngoài áo blazer ngắn tay và đi cùng boot da đen - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 10
Phối đồ đi chơi Tết cùng boot còn mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài cổ điển - Ảnh: Internet

Phối đồ đi chơi Tết với thắt lưng

Thắt lưng không chỉ giúp set quần áo thêm mới lạ, nổi bật mà còn giúp người diện trông cao, thon gọn và duyên dáng hơn. Do đó, để thay đổi diện mạo, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với thắt lưng dưới đây.

Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 11
Cách phối đồ đi chơi Tết với quần short, áo sơ mi hở vai, giày thể thao và thắt lưng - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 12
Một gợi ý phối đồ đi chơi chơi tuy cũ nhưng vẫn vô cùng hiện đại, thời trang - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 13
Nếu thích diện quần tây ống suông, hãy phối chúng với thắt lưng đan dây - Ảnh: Internet
Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này - Ảnh 14
Đầm liền hoa nhí màu vàng có phần nhạt nhòa bỗng trở nên phong cách hơn nhờ chiếc thắt lưng đen cổ điển - Ảnh: Internet

Với những cách phối đồ đi chơi Tết cùng các phụ kiện thời trang trên, dù bộ quần áo đã cũ nhưng vẫn sẽ trở nên mới mẻ, thời thượng vô cùng.

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