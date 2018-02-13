Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm

Những màu sắc dưới đây tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sức sống tràn đầy. Do đó, bạn hãy học cách phối đồ đi chơi Tết theo các màu này để có một năm mới đầy khởi sắc.

Phối đồ đi chơi Tết với màu đỏ may mắn

Đỏ là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, suôn sẻ và tấn tới. Chính vì vậy, trong những dịp đi chơi ngày Tết, bạn hãy phối đồ với màu sắc rực rỡ này.