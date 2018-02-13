Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm

Thời trang 13/02/2018 11:23

Bạn đang lên kế hoạch diện quần áo đi chơi Tết sao cho phù hợp, hãy học theo các cách phối đồ với 3 màu sắc mang lại may mắn trong ngày đầu năm dưới đây.

Những màu sắc dưới đây tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sức sống tràn đầy. Do đó, bạn hãy học cách phối đồ đi chơi Tết theo các màu này để có một năm mới đầy khởi sắc.

Phối đồ đi chơi Tết với màu đỏ may mắn

Đỏ là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, suôn sẻ và tấn tới. Chính vì vậy, trong những dịp đi chơi ngày Tết, bạn hãy phối đồ với màu sắc rực rỡ này.

Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 1
Phối đồ đi chơi Tết nhẹ nhàng với đầm liền xếp ly họa tiết hoa nhí màu đỏ đô - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 2
Hay năng động, thanh lịch với set đồ đi chơi Tết phối quần jean, áo thun và khoác ngoài chiếc blazer đỏ tươi - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 3
Chiếc áo dài sắc đỏ rực rỡ vô cùng phù hợp để bạn diện đi chúc Tết, lễ chùa đầu năm - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 4
Những dịp đi chơi Tết ban đêm, tiết trời hơi se lạnh, bạn hãy phối váy len ôm body với áo sơ mi trắng thế này, trông sẽ vô cùng thanh lịch - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 5
Đáng yêu, tinh nghịch với cách phối đồ đi chơi Tết gồm đầm babydoll đỏ, áo thun tay lửng trắng và giày sneakers - Ảnh: Internet

Phối đồ đi chơi Tết với màu vàng tài lộc

Vàng là màu sắc tượng trưng cho tiền bạc và tài lộc. Do đó, để một năm mới khởi sắc, tiền tài tấn tới, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với màu sắc này dưới đây.

Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 6
Phối đồ đi chơi Tết đầy phong cách với quần jeans và áo len vàng form rộng - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 7
Nữ tính hơn với set đồ đi chơi Tết phối chân váy ngắn chữ A tà chéo cùng áo thun vàng - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 8
Thanh lịch hơn khi phối chân váy jeans với áo sơ mi cách điệu màu vàng hoàng kim - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 9
Set đồ đi chơi Tết đầy nét cổ điển với váy liền vàng tươi - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 10
Nếu yêu thích phong cách Hàn Quốc, set đồ đi chơi Tết phối áo sơ mi voan vàng với chân váy chữ A in hoa này sẽ làm vừa lòng bạn - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 11
Hai gợi ý phối đồ đi chơi Tết với màu vàng khác mà bạn có thể áp dụng - Ảnh: Internet

Phối đồ đi chơi Tết với màu xanh lá nảy lộc

Xanh lá là màu sắc tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự đâm chồi nảy lộc và sự tươi trẻ. Nếu mong muốn có một năm mới tràn đầy sức sống, tươi mới, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với màu xanh lá dưới đây.

Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 12
Váy xếp tầng, thắt nơ ở tay đậm chất cổ điển này cực kỳ phù hợp để diện đi chơi Tết - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 13
Quý cô 30 có thể học cách phối đồ đi chơi Tết vô cùng thanh lịch, thời thượng với quần tây đen, áo len mỏng và áo khoác dáng dài xanh lá - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 14
Quần jeans lưng cao, áo len croptop màu xanh lá, giày thể thao cũng là cách phối đồ đi chơi Tết tuyệt vời - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm - Ảnh 15
Đây là cách phối đồ đi chơi Tết với màu xanh lá cùng hội bạn thân - Ảnh: Internet

Ngoài ý nghĩa mang đến may mắn, tiền tài và sức sống, những cách phối đồ đi chơi Tết trên còn giúp bạn trở thành cô nàng sành điệu, thời thượng.

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Biết cách phối đồ chuẩn mực sẽ giúp bạn gái luôn xuất hiện thời thượng, thanh lịch và xinh đẹp trong mắt mọi người.

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