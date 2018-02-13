Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm

Bạn đang lên kế hoạch diện quần áo đi chơi Tết sao cho phù hợp, hãy học theo các cách phối đồ với 3 màu sắc mang lại may mắn trong ngày đầu năm dưới đây.
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Những màu sắc dưới đây tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sức sống tràn đầy. Do đó, bạn hãy học cách phối đồ đi chơi Tết theo các màu này để có một năm mới đầy khởi sắc.
Phối đồ đi chơi Tết với màu đỏ may mắn
Đỏ là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, suôn sẻ và tấn tới. Chính vì vậy, trong những dịp đi chơi ngày Tết, bạn hãy phối đồ với màu sắc rực rỡ này.
Phối đồ đi chơi Tết với màu vàng tài lộc
Vàng là màu sắc tượng trưng cho tiền bạc và tài lộc. Do đó, để một năm mới khởi sắc, tiền tài tấn tới, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với màu sắc này dưới đây.
Phối đồ đi chơi Tết với màu xanh lá nảy lộc
Xanh lá là màu sắc tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự đâm chồi nảy lộc và sự tươi trẻ. Nếu mong muốn có một năm mới tràn đầy sức sống, tươi mới, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết với màu xanh lá dưới đây.
Ngoài ý nghĩa mang đến may mắn, tiền tài và sức sống, những cách phối đồ đi chơi Tết trên còn giúp bạn trở thành cô nàng sành điệu, thời thượng.