Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi

Chân váy sọc caro là một trong những item thời trang được phụ nữ, đặc biệt là độ tuổi dưới 25 ưa chuộng. Dưới đây là một số gợi ý về cách phối đồ đi chơi Tết với kiểu chân váy này.
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Chân váy sọc caro khá quen thuộc với mọi người, đặc biệt là đối tượng nữ sinh. Tuy nhiên, đây cũng là một item dạo phố vô cùng đẹp và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tết này, bạn muốn sở hữu diện mạo trẻ trung, xinh xắn và khỏe khoắn như gái đôi mươi, hãy học ngay các cách phối đồ đi chơi với chân váy sọc caro dưới đây.
Chân váy sọc caro xếp ly
Chân váy sọc caro vốn đã mang đến sự trẻ trung và tràn đầy sức sống, khi kết hợp cùng chi tiết xếp ly, chiếc váy này lại thêm phần đẹp và độc đáo. Bạn có thể phối kiểu váy này với rất nhiều loại áo nhưng đẹp nhất là áo sơ mi và thun trơn.
Chân váy sọc caro ôm body
Đây là thiết kế giúp tôn lên đường cong và đôi chân dài của phụ nữ. Chân váy sọc caro ôm body có thể phối với bất cứ mẫu áo nào mà không hề trở nên "lạc quẻ".
Chân váy sọc caro bèo nhúng
Đây là thiết kế chân váy sọc caro mang đến nét đẹp nữ tính, cổ điển và vô cùng ngọt ngào. Chi tiết bèo nhúng giúp phái đẹp trông mềm mại, dịu dàng hơn rất nhiều.
Tết sắp đến, phái đẹp nên chuẩn bị kế hoạch diện đồ đi chơi từ bây giờ để có những ngày đầu năm thật tươi mới, nổi bật và lộng lẫy. Hãy cân nhắc lưu giữ những cách phối đồ với chân váy sọc caro trên, chắc chắn, chúng sẽ không làm bạn thất vọng.