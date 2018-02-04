Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi

Chân váy sọc caro khá quen thuộc với mọi người, đặc biệt là đối tượng nữ sinh. Tuy nhiên, đây cũng là một item dạo phố vô cùng đẹp và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tết này, bạn muốn sở hữu diện mạo trẻ trung, xinh xắn và khỏe khoắn như gái đôi mươi, hãy học ngay các cách phối đồ đi chơi với chân váy sọc caro dưới đây.

Chân váy sọc caro xếp ly

Chân váy sọc caro vốn đã mang đến sự trẻ trung và tràn đầy sức sống, khi kết hợp cùng chi tiết xếp ly, chiếc váy này lại thêm phần đẹp và độc đáo. Bạn có thể phối kiểu váy này với rất nhiều loại áo nhưng đẹp nhất là áo sơ mi và thun trơn.