Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi

Thời trang 04/02/2018 08:44

Chân váy sọc caro là một trong những item thời trang được phụ nữ, đặc biệt là độ tuổi dưới 25 ưa chuộng. Dưới đây là một số gợi ý về cách phối đồ đi chơi Tết với kiểu chân váy này.

Chân váy sọc caro khá quen thuộc với mọi người, đặc biệt là đối tượng nữ sinh. Tuy nhiên, đây cũng là một item dạo phố vô cùng đẹp và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tết này, bạn muốn sở hữu diện mạo trẻ trung, xinh xắn và khỏe khoắn như gái đôi mươi, hãy học ngay các cách phối đồ đi chơi với chân váy sọc caro dưới đây.

Chân váy sọc caro xếp ly

Chân váy sọc caro vốn đã mang đến sự trẻ trung và tràn đầy sức sống, khi kết hợp cùng chi tiết xếp ly, chiếc váy này lại thêm phần đẹp và độc đáo. Bạn có thể phối kiểu váy này với rất nhiều loại áo nhưng đẹp nhất là áo sơ mi và thun trơn.

Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1
Chân váy sọc caro xếp ly ngắn trên gối phối áo sơ mi vàng vô cùng trẻ trung, nổi bật. Set đồ này còn giúp bạn trông cao và thon gọn hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2
Chân váy sọc caro phối cùng áo thun đơn giản cũng vô cùng tuyệt vời, set đồ này giúp phụ nữ ngoài 30 trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3
Nếu cảm thấy thiết kế này quá ngắn bạn có thể chọn kiểu chân váy sọc caro xếp ly dài hơn để diện đi chơi Tết - Ảnh: Internet

Chân váy sọc caro ôm body

Đây là thiết kế giúp tôn lên đường cong và đôi chân dài của phụ nữ. Chân váy sọc caro ôm body có thể phối với bất cứ mẫu áo nào mà không hề trở nên "lạc quẻ". 

Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 4
Chân váy sọc caro ôm body đỏ đen phối áo thun trắng vô cùng cổ điển - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 5
Những buổi đi chơi Tết ban đêm, tiết trời hơi se lạnh, set đồ phối chân váy sọc caro với áo len ôm chính là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 6
Chân váy sọc caro ôm, thiết kế tà bất đối xứng phối cùng áo sơ mi màu cam pastel vô cùng tinh nghịch, cổ điển - Ảnh: Internet

Chân váy sọc caro bèo nhúng

Đây là thiết kế chân váy sọc caro mang đến nét đẹp nữ tính, cổ điển và vô cùng ngọt ngào. Chi tiết bèo nhúng giúp phái đẹp trông mềm mại, dịu dàng hơn rất nhiều.

Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 7
Chân váy sọc caro bèo nhúng nữ tính, nhẹ nhàng khi phối cùng áo thun, đi giày thể thao - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 8
Hai gợi ý phối đồ theo phong cách vintage với chân váy sọc caro bèo nhúng - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy sọc caro - Tuyệt chiêu giúp phái đẹp trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 9
Ngọt ngào, nữ tính và quyến rũ với set đồ phối chân váy sọc caro tông đỏ và áo len đỏ rượu. Khi diện bộ đôi này, bạn gái sẽ vô cùng nổi bật và thu hút trong dịp Tết này - Ảnh: Internet

Tết sắp đến, phái đẹp nên chuẩn bị kế hoạch diện đồ đi chơi từ bây giờ để có những ngày đầu năm thật tươi mới, nổi bật và lộng lẫy. Hãy cân nhắc lưu giữ những cách phối đồ với chân váy sọc caro trên, chắc chắn, chúng sẽ không làm bạn thất vọng.

Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy đen xòe ngắn vừa xinh vừa đáng yêu, ai nhìn cũng mê đắm

Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy đen xòe ngắn vừa xinh vừa đáng yêu, ai nhìn cũng mê đắm

Chân váy đen xòe ngắn trên gối là thiết kế rất được phái đẹp ưa chuộng. Mẫu chân váy này vô cùng tiện lợi, bạn có thể tùy ý biến hóa theo nhiều phong cách mà không hề sợ "lạc quẻ".

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