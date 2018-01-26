Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy đen xòe ngắn vừa xinh vừa đáng yêu, ai nhìn cũng mê đắm

Chân váy đen xòe ngắn trên gối là thiết kế rất được phái đẹp ưa chuộng. Mẫu chân váy này vô cùng tiện lợi, bạn có thể tùy ý biến hóa theo nhiều phong cách mà không hề sợ "lạc quẻ".

Chân váy đen xòe là thiết kế chưa bao giờ lỗi mốt trong giới thời trang. Đây là kiểu dáng váy đa phong cách vì có thể phối với rất nhiều kiểu áo khác nhau. Tết này, nếu muốn trở thành cô nàng năng động, trẻ trung nhưng không kém phần duyên dáng, hãy học ngay cách phối đồ đi chơi với chân váy đen xòe ngắn dưới đây.

Chân váy đen xòe và áo thun Khi nhắc đến chân váy xòe đen, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến áo thun, vì đây là sự kết hợp đơn giản nhất. Set đồ đơn giản này sẽ mang đến vẻ đẹp năng động, trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính và duyên dáng. Chân váy đen xòe ngắn trên gối, họa tiết sọc phối cùng áo thun trắng tạo nên vẻ đẹp xinh xắn và đáng yêu - Ảnh: Internet Chân váy xòe đen ngắn trên gối giúp phái đẹp khoe tối đa lợi thế đôi chân thon dài, quyến rũ - Ảnh: Internet Set đồ vô cùng năng động và trẻ trung khi phối chân váy xòe đen cùng áo thun đỏ, đi giày thể thao - Ảnh: Internet Sự kết hợp giữa chân váy xòe đen cùng áo thun tuy đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt - Ảnh: Internet Chân váy xòe đen và áo sơ mi Ngoài áo thun, áo sơ mi phối cùng chân váy xòe đen ngắn trên gối cũng là lựa chọn tuyệt vời để diện đi chơi dịp đầu năm. Set đồ này tạo nên sự đáng yêu nhưng vẫn vô cùng thanh lịch.

Chân váy đen xòe ngắn phối cùng áo sơ mi thắt nơ điệu đà, xinh xắn - Ảnh: Internet Set đồ phối chân váy xòe đen và áo sơ mi giúp bạn gái trông cao và thon gọn hơn - Ảnh: Internet Nữ tính, duyên dáng khi phối chân váy xòe đen ngắn trên gối với áo sơ mi họa tiết hoa, thắt nơ giữa eo - Ảnh: Internet Chân váy xòe đen và áo hoodie Nếu phối cùng áo thun tạo nên vẻ tươi trẻ, phối cùng áo sơ mi mang đến sự nữ tính thì phối chân váy xòe đen với áo hoodie sẽ mang đến sự cá tính, bụi bặm. Cá tính hơn với set đồ phối chân váy xòe đen với áo hoodie đen - Ảnh: Internet Chân váy đen xòe ngắn phối với áo hoodie len tím violet tạo nên sự cá tính nhưng không kém phần duyên dáng - Ảnh: Internet Áo hoodie trắng họa tiết báo phối cùng chân váy da xòe tạo nên sự cá tính và đậm chất đường phố - Ảnh: Internet Ngoài chân váy xòe đen, kiểu chân váy xòe ngắn họa tiết sọc ca-rô cũng là thiết kế vô cùng tuyệt vời để diện đi chơi Tết. Kiểu váy này rất dễ phối đồ, bạn có thể diện cùng áo sơ mi, áo thun croptop hoặc áo len đều rất đẹp - Ảnh: Internet Tết đến là dịp để mọi người, đặc biệt là phụ nữ xúng xính áo quần mới đi chơi nhằm thư giãn sau một năm làm việc chăm chỉ. Để có một diện mạo xinh xắn, đáng yêu, tươi trẻ nhưng vẫn duyên dáng và nữ tính, hãy diện chân váy đen xòe ngắn theo các cách phối trên.

Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu Dưới đây là những gợi ý về cách phối đồ đi chơi, dạo phố Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa chất và sang chảnh.

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