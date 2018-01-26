Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy đen xòe ngắn vừa xinh vừa đáng yêu, ai nhìn cũng mê đắm

Chân váy đen xòe ngắn trên gối là thiết kế rất được phái đẹp ưa chuộng. Mẫu chân váy này vô cùng tiện lợi, bạn có thể tùy ý biến hóa theo nhiều phong cách mà không hề sợ "lạc quẻ".
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Chân váy đen xòe là thiết kế chưa bao giờ lỗi mốt trong giới thời trang. Đây là kiểu dáng váy đa phong cách vì có thể phối với rất nhiều kiểu áo khác nhau.
Tết này, nếu muốn trở thành cô nàng năng động, trẻ trung nhưng không kém phần duyên dáng, hãy học ngay cách phối đồ đi chơi với chân váy đen xòe ngắn dưới đây.
Chân váy đen xòe và áo thun
Khi nhắc đến chân váy xòe đen, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến áo thun, vì đây là sự kết hợp đơn giản nhất. Set đồ đơn giản này sẽ mang đến vẻ đẹp năng động, trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính và duyên dáng.
Chân váy xòe đen và áo sơ mi
Ngoài áo thun, áo sơ mi phối cùng chân váy xòe đen ngắn trên gối cũng là lựa chọn tuyệt vời để diện đi chơi dịp đầu năm. Set đồ này tạo nên sự đáng yêu nhưng vẫn vô cùng thanh lịch.
Chân váy xòe đen và áo hoodie
Nếu phối cùng áo thun tạo nên vẻ tươi trẻ, phối cùng áo sơ mi mang đến sự nữ tính thì phối chân váy xòe đen với áo hoodie sẽ mang đến sự cá tính, bụi bặm.
Tết đến là dịp để mọi người, đặc biệt là phụ nữ xúng xính áo quần mới đi chơi nhằm thư giãn sau một năm làm việc chăm chỉ. Để có một diện mạo xinh xắn, đáng yêu, tươi trẻ nhưng vẫn duyên dáng và nữ tính, hãy diện chân váy đen xòe ngắn theo các cách phối trên.