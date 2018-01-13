'Bí kíp' 1001 cách mix đồ Tết với chân váy xếp ly dài 80cm, diện là thu hút mọi ánh nhìn

Tết này, phái đẹp đừng quên sắm cho mình một chiếc chân váy xếp ly dài, khoảng 80 cm là hoàn hảo nhất. Vì thiết kế này có rất nhiều cách mix đồ sang trọng, quý phái, đủ để bạn "bung lụa" dịp đầu năm.

Phụ nữ luôn muốn bản thân phải đẹp, nổi bật và lộng lẫy, vậy thì học ngay cách mix đồ với chân váy xếp ly dài 80 cm dưới đây, mong muốn ấy sẽ trở thành sự thật. Mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo gì? Nhiều người thường nghĩ, mỗi chiếc chân váy chỉ phù hợp để phối cùng với một mẫu áo nhất định nào đó. Điều này hoàn toàn sai khi nói về chân váy xếp ly dài 80 cm, thiết kết này rất biến hóa, bạn có thể phối với mẫu áo tùy ý nào đều tạo ra một tổng thể hoàn hảo và rất khác biệt.

Mix cùng áo thun dài tay Khi mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo thun dài tay, đặc biệt là kiểu thiết kế ôm body, bạn sẽ có một set đồ vô cùng thanh lịch, nhã nhặn và có khả năng giữ ấm. Khéo léo mix chân váy xếp ly dài 80 cm đỏ đô với áo thun ôm tông hồng nude giúp bạn gái trở nên thanh lịch và nữ tính - Ảnh: Internet Sự phối hợp màu sắc vô cùng bắt mắt với chân váy xếp ly dài vàng ánh kim và áo thun ôm xanh lá - Ảnh: Internet Nếu muốn trở nên cá tính hơn, hãy khoác áo jacket da bụi bặm ngoài set chân váy xếp ly dài và áo thun ôm - Ảnh: Internet Một ngày đầu năm khi tiết trời còn se lạnh, hãy mix chân váy xếp ly dài với áo len mỏng, đi cùng đôi boots cổ cao - Ảnh: Internet Mix cùng áo thun đơn giản Nếu mặc cùng áo thun dài tay ôm body tạo nên sự nhã nhặn, thì khi mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo thun đơn giản sẽ mang đến nét trẻ trung, năng động và đáng yêu vô cùng.

Set đồ năng động với chân váy xếp ly dài và áo thun trắng - Ảnh: Internet Mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo thun croptop cách điệu cũng là sự lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet Chân váy xếp ly dài, áo thun tay loe trắng, giày oxford cũng là set đồ mang đến sự trẻ trung và xinh xắn - Ảnh: Internet Mix cùng áo sơ mi Nếu là cô nàng thích sự chín chắn, trưởng thành và sang trọng, hãy mix chân váy xếp ly dáng dài với áo sơ mi. Ngoài đi dạo phố, đây là set đồ cực đẹp để diện đến công sở. Áo sơ mi trắng trở nên đặc sắc hơn khi mix cùng chân váy xếp ly dài màu nâu ánh kim - Ảnh: Internet Chân váy xếp ly voan dài mix cùng áo sơ mi sọc nhí, điểm nhấn thắt lưng dây ở eo tạo nên tổng thể cổ điển và sang trọng - Ảnh: Internet Quý cô văn phòng có thể mix chân váy dáng dài xếp ly nhẹ hàng với áo sơ mi họa tiết hoa và đi sandal vai ngang - Ảnh: Internet Mix cùng áo hai dây Không còn vẻ năng động, sang trọng, nhã nhặn như các cách phối đồ trên, mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo hai dây sẽ mang đến sự quyến rũ và gợi cảm cho phái đẹp. Ngọt ngào, gợi cảm với set đồ gồm chân váy xếp ly dài và áo hai dây màu nude - Ảnh: Internet Bạn gái có thể diện set đồ với chân váy xếp ly dài và áo thun hai dây này đi dạo phố Xuân - Ảnh: Internet Set đồ với chân váy xếp ly dài và áo hai dây sẽ thêm phần hoàn hảo khi đi cùng đôi giày cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet Với những cách mix chân váy xếp ly dài 80 cm trên, hy vọng phái đẹp sẽ có những ngày Tết thật nổi bật và xinh đẹp.

Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này Dù đã sở hữu rất nhiều kiểu chân váy ôm nhưng bạn không biết kết hợp với loại áo gì mới đẹp, hãy tham khảo các gợi ý phối đồ dưới đây.

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