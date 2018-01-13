'Bí kíp' 1001 cách mix đồ Tết với chân váy xếp ly dài 80cm, diện là thu hút mọi ánh nhìn

Tết này, phái đẹp đừng quên sắm cho mình một chiếc chân váy xếp ly dài, khoảng 80 cm là hoàn hảo nhất. Vì thiết kế này có rất nhiều cách mix đồ sang trọng, quý phái, đủ để bạn "bung lụa" dịp đầu năm.
- Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó
- Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này
Phụ nữ luôn muốn bản thân phải đẹp, nổi bật và lộng lẫy, vậy thì học ngay cách mix đồ với chân váy xếp ly dài 80 cm dưới đây, mong muốn ấy sẽ trở thành sự thật.
Mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo gì?
Nhiều người thường nghĩ, mỗi chiếc chân váy chỉ phù hợp để phối cùng với một mẫu áo nhất định nào đó. Điều này hoàn toàn sai khi nói về chân váy xếp ly dài 80 cm, thiết kết này rất biến hóa, bạn có thể phối với mẫu áo tùy ý nào đều tạo ra một tổng thể hoàn hảo và rất khác biệt.
Mix cùng áo thun dài tay
Khi mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo thun dài tay, đặc biệt là kiểu thiết kế ôm body, bạn sẽ có một set đồ vô cùng thanh lịch, nhã nhặn và có khả năng giữ ấm.
Mix cùng áo thun đơn giản
Nếu mặc cùng áo thun dài tay ôm body tạo nên sự nhã nhặn, thì khi mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo thun đơn giản sẽ mang đến nét trẻ trung, năng động và đáng yêu vô cùng.
Mix cùng áo sơ mi
Nếu là cô nàng thích sự chín chắn, trưởng thành và sang trọng, hãy mix chân váy xếp ly dáng dài với áo sơ mi. Ngoài đi dạo phố, đây là set đồ cực đẹp để diện đến công sở.
Mix cùng áo hai dây
Không còn vẻ năng động, sang trọng, nhã nhặn như các cách phối đồ trên, mix chân váy xếp ly dài 80 cm với áo hai dây sẽ mang đến sự quyến rũ và gợi cảm cho phái đẹp.
Với những cách mix chân váy xếp ly dài 80 cm trên, hy vọng phái đẹp sẽ có những ngày Tết thật nổi bật và xinh đẹp.