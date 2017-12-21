Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này

Váy mùa đông rất đa dạng với nhiều kiểu dáng như: Ôm body, xếp ly, yếm, đuôi cá... Do đó, đừng lo lắng vì chẳng biết mặc gì khi trời đột ngột trở lạnh, vì đã có 'bí kíp' phối váy mùa đông cực đẹp và chuẩn phong cách Hàn Quốc dưới đây.

Trời đột ngột trở lạnh khiến các nàng loay hoay chẳng biết phải mặc quần áo thế nào để vừa đẹp lại vừa giữ ấm cơ thể. Đừng quá lo lắng, hãy học cách phối váy mùa đông dưới đây, bạn sẽ trở thành một fashionista chính hiệu. Váy xếp ly Váy xếp ly là kiểu dáng rất được ưa chuộng trong mùa đông. Với độ dài dưới gối, chiếc váy này cực kỳ phù hợp với áo len có tông màu tương đồng - Ảnh: Internet Váy dập ly sole phần gấu phối cùng áo len cổ lọ form rộng và đôi boots cổ cao tông xám giúp bạn gái trở nên vừa năng động vừa sang chảnh - Ảnh: Internet Trong những kiểu váy mùa đông đẹp nhất, xếp ly là thiết kế vừa tôn dáng vừa tiện lợi khi sử dụng. Bạn có thể mặc kiểu váy này suốt 4 mùa trong năm nếu biết cách mix - match - Ảnh: Internet Váy len Mẫu váy mùa đông ấm áp nhất khi được may từ chất liệu len. Với chiếc váy len ngắn ôm body màu đỏ này, bạn có thể tung tăng "bung lụa" dịp Giáng sinh cận kề - Ảnh: Internet Để khoe tối đa lợi thế về ngoại hình, hãy chọn chiếc đầm len liền ôm body có tông màu tối. Những khi cần hoạt động nhiều ngoài trời, chọn phối cùng chiếc áo khoác dạ dáng dài sẽ vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet Trẻ trung, phóng khoáng khi phối váy len form rộng dáng dài cùng áo ôm body, đi với đôi boots trắng cổ cao. Với set đồ này, trông bạn như một siêu mẫu thực thụ - Ảnh: Internet Nếu là cô nàng cá tính, hãy mix váy len form rộng cổ lọ với chân váy xòe phía trong. Đây là kiểu phối trang phục "chệch chuẩn" tạo nên sự khác biệt - Ảnh: Internet Váy yếm Giữa thị trường váy mùa đông 2017 đầy kiểu dáng, chủng loại, váy yếm vẫn giữ một vị thế không ai có thể đánh bại. Với vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn nhưng không kém phần nữ tính, váy yếm luôn khiến phái đẹp điên đảo - Ảnh: Internet Khéo léo phối váy yếm kaki màu đỏ rượu vang với áo len sọc ngang cùng tông giúp tạo nên một tổng thể hoàn hảo, sang trọng - Ảnh: Internet Set đồ quen thuộc nhưng không lỗi thời với váy yếm jeans, áo tay dài trắng. Sự kết hợp "trên đông dưới hè" này sẽ giúp bạn nổi bật trong những ngày trời se lạnh - Ảnh: Internet Vẫn là váy yếm và áo dài tay trắng nhưng set đồ này đạt được ưu điểm giữ ấm khi kết hợp với đôi tất đen dài. Đặc biệt, đây là kiểu phối đồ mùa đông rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet Váy dạ xòe Dạ là chất liệu giữ ấm tốt và có ưu điểm tạo form váy rất chuẩn. Do đó, kiểu dáng váy xòe dạ rất được yêu thích vào mùa đông. Với form bồng bềnh điệu đà, váy xòe dạ rất được lòng những cô nàng thục nữ, kiêu kỳ - Ảnh: Internet Bạn có thể phối chiếc váy dạ xòe sát nách với áo len ôm màu trắng, set đồ này vừa giữ ấm tốt vừa tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng - Ảnh: Internet Nếu đang chọn cho mình chiếc váy mùa đông ấm áp, bạn đừng bỏ qua kiểu dáng đầm xòe dạ màu tím ngọt ngào này - Ảnh: Internet 5 mẫu váy đang được các tín đồ thời trang châu Á diện nhiều nhất khi tiết trời se lạnh Váy len, váy nhung, váy 2 dây… đang là những mẫu váy được nhiều cô nàng châu Á ưu ái, diện nhiều nhất vào thời tiết hơi se lạnh của mùa thu đông này. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-biet-mac-gi-khi-troi-tro-lanh-hoc-ngay-cach-phoi-vay-mua-dong-chuan-han-quoc-nay-263368.html Theo Diệu Ý (T.H) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-biet-mac-gi-khi-troi-tro-lanh-hoc-ngay-cach-phoi-vay-mua-dong-chuan-han-quoc-nay-263368.html