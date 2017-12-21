Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này

Thời trang 21/12/2017 13:57

Váy mùa đông rất đa dạng với nhiều kiểu dáng như: Ôm body, xếp ly, yếm, đuôi cá... Do đó, đừng lo lắng vì chẳng biết mặc gì khi trời đột ngột trở lạnh, vì đã có 'bí kíp' phối váy mùa đông cực đẹp và chuẩn phong cách Hàn Quốc dưới đây.

Trời đột ngột trở lạnh khiến các nàng loay hoay chẳng biết phải mặc quần áo thế nào để vừa đẹp lại vừa giữ ấm cơ thể. Đừng quá lo lắng, hãy học cách phối váy mùa đông dưới đây, bạn sẽ trở thành một fashionista chính hiệu. 

Váy xếp ly

Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 1
Váy xếp ly là kiểu dáng rất được ưa chuộng trong mùa đông. Với độ dài dưới gối, chiếc váy này cực kỳ phù hợp với áo len có tông màu tương đồng - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 2
Váy dập ly sole phần gấu phối cùng áo len cổ lọ form rộng và đôi boots cổ cao tông xám giúp bạn gái trở nên vừa năng động vừa sang chảnh - Ảnh: Internet 
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 3
Trong những kiểu váy mùa đông đẹp nhất, xếp ly là thiết kế vừa tôn dáng vừa tiện lợi khi sử dụng. Bạn có thể mặc kiểu váy này suốt 4 mùa trong năm nếu biết cách mix - match - Ảnh: Internet

Váy len

Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 4
Mẫu váy mùa đông ấm áp nhất khi được may từ chất liệu len. Với chiếc váy len ngắn ôm body màu đỏ này, bạn có thể tung tăng "bung lụa" dịp Giáng sinh cận kề - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 5
Để khoe tối đa lợi thế về ngoại hình, hãy chọn chiếc đầm len liền ôm body có tông màu tối. Những khi cần hoạt động nhiều ngoài trời, chọn phối cùng chiếc áo khoác dạ dáng dài sẽ vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 6
Trẻ trung, phóng khoáng khi phối váy len form rộng dáng dài cùng áo ôm body, đi với đôi boots trắng cổ cao. Với set đồ này, trông bạn như một siêu mẫu thực thụ - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 7
Nếu là cô nàng cá tính, hãy mix váy len form rộng cổ lọ với chân váy xòe phía trong. Đây là kiểu phối trang phục "chệch chuẩn" tạo nên sự khác biệt - Ảnh: Internet

Váy yếm

Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 8
Giữa thị trường váy mùa đông 2017 đầy kiểu dáng, chủng loại, váy yếm vẫn giữ một vị thế không ai có thể đánh bại. Với vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn nhưng không kém phần nữ tính, váy yếm luôn khiến phái đẹp điên đảo - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 9
Khéo léo phối váy yếm kaki màu đỏ rượu vang với áo len sọc ngang cùng tông giúp tạo nên một tổng thể hoàn hảo, sang trọng - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 10
Set đồ quen thuộc nhưng không lỗi thời với váy yếm jeans, áo tay dài trắng. Sự kết hợp "trên đông dưới hè" này sẽ giúp bạn nổi bật trong những ngày trời se lạnh - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 11
Vẫn là váy yếm và áo dài tay trắng nhưng set đồ này đạt được ưu điểm giữ ấm khi kết hợp với đôi tất đen dài. Đặc biệt, đây là kiểu phối đồ mùa đông rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Váy dạ xòe

Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 12
Dạ là chất liệu giữ ấm tốt và có ưu điểm tạo form váy rất chuẩn. Do đó, kiểu dáng váy xòe dạ rất được yêu thích vào mùa đông. Với form bồng bềnh điệu đà, váy xòe dạ rất được lòng những cô nàng thục nữ, kiêu kỳ - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 13
Bạn có thể phối chiếc váy dạ xòe sát nách với áo len ôm màu trắng, set đồ này vừa giữ ấm tốt vừa tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng - Ảnh: Internet
Không biết mặc gì khi trời trở lạnh, học ngay cách phối váy mùa đông chuẩn Hàn Quốc này - Ảnh 14
Nếu đang chọn cho mình chiếc váy mùa đông ấm áp, bạn đừng bỏ qua kiểu dáng đầm xòe dạ màu tím ngọt ngào này - Ảnh: Internet
5 mẫu váy đang được các tín đồ thời trang châu Á diện nhiều nhất khi tiết trời se lạnh

5 mẫu váy đang được các tín đồ thời trang châu Á diện nhiều nhất khi tiết trời se lạnh

Váy len, váy nhung, váy 2 dây… đang là những mẫu váy được nhiều cô nàng châu Á ưu ái, diện nhiều nhất vào thời tiết hơi se lạnh của mùa thu đông này.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu váy mùa đông cách phối đồ mùa đông váy mùa đông đẹp váy dạ xòe mùa đông chân váy mùa đông mẫu váy mùa đông váy xếp ly

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 39 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 39 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt