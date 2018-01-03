Dù đã sở hữu rất nhiều kiểu chân váy ôm nhưng bạn không biết kết hợp với loại áo gì mới đẹp, hãy tham khảo các gợi ý phối đồ dưới đây.
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Chân váy ôm là thiết kế rất được chị em phụ nữ ưa chuộng vì tiện lợi, đẹp mà không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phối đồ với kiểu dáng chân váy đầy quyến rũ này. Để biết nên kết hợp chân váy ôm với áo gì, hãy xem một số gợi ý bên dưới.
Chân váy ôm đen kết hợp với áo gì?
Trong nhóm váy ôm, kiểu dáng chân váy đen là mẫu được ưa chuộng và mặc nhiều nhất vì tiện dụng và dễ phối. Rất nhiều kiểu áo có thể kết hợp với chân váy này, chẳng hạn như: Sơ mi, thun form rộng, thun cổ chữ V...
Chân váy ôm hoa kết hợp với áo gì?
Phụ nữ công sở rất yêu thích thiết kế chân váy ôm họa tiết hoa vì sự sang trọng, đằm thắm và thanh lịch mà chúng mang đến. Kiểu dáng váy này kết hợp với áo có màu sắc nhã nhặn, thiết kế đơn giản là hoàn hảo nhất.
Chân váy ôm jeans kết hợp với áo gì?
Ngoài chân váy họa tiết hoa, phái đẹp, đặc biệt là từ độ tuổi 20 - 30 rất ưa chuộng kiểu dáng chân váy ôm jeans. Mẫu chân váy này có thể kết hợp với nhiều loại áo khác nhau, mang đến sự năng động và tràn đầy sức sống.
Chân váy ôm ren kết hợp với áo gì?
Không nhã nhặn như váy đen, năng động như váy jeans hay thanh lịch như váy hoa, chân váy ôm chất liệu ren mang đến sự quyến rũ, thời thượng và dịu dàng rất khác biệt. Vậy nên kết hợp kiểu chân váy ôm này với áo gì?
Sau khi đã đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn đã biết cách kết hợp chân váy ôm với áo gì để tạo nên phong cách sang trọng, năng động hay gợi cảm.
Chúc bạn luôn xinh!