Chân váy ôm là thiết kế rất được chị em phụ nữ ưa chuộng vì tiện lợi, đẹp mà không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phối đồ với kiểu dáng chân váy đầy quyến rũ này. Để biết nên kết hợp chân váy ôm với áo gì, hãy xem một số gợi ý bên dưới.

Chân váy ôm đen kết hợp với áo gì?

Trong nhóm váy ôm, kiểu dáng chân váy đen là mẫu được ưa chuộng và mặc nhiều nhất vì tiện dụng và dễ phối. Rất nhiều kiểu áo có thể kết hợp với chân váy này, chẳng hạn như: Sơ mi, thun form rộng, thun cổ chữ V...