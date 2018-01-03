Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này

Thời trang 03/01/2018 15:26

Dù đã sở hữu rất nhiều kiểu chân váy ôm nhưng bạn không biết kết hợp với loại áo gì mới đẹp, hãy tham khảo các gợi ý phối đồ dưới đây.

Chân váy ôm là thiết kế rất được chị em phụ nữ ưa chuộng vì tiện lợi, đẹp mà không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phối đồ với kiểu dáng chân váy đầy quyến rũ này. Để biết nên kết hợp chân váy ôm với áo gì, hãy xem một số gợi ý bên dưới.

Chân váy ôm đen kết hợp với áo gì?

Trong nhóm váy ôm, kiểu dáng chân váy đen là mẫu được ưa chuộng và mặc nhiều nhất vì tiện dụng và dễ phối. Rất nhiều kiểu áo có thể kết hợp với chân váy này, chẳng hạn như: Sơ mi, thun form rộng, thun cổ chữ V...

Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 1
Chân váy ôm đen tua rua lạ mắt kết hợp cùng áo sơ mi trắng tạo nên tổng thể sang trọng - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 2
Chân váy ôm đen chất liệu ren kết hợp với áo thun cách điệu, cổ chữ V tạo nên set đồ cá tính, gợi cảm - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 3
Chân váy ren đen ôm kết hợp với áo thun form rộng tạo nên vẻ năng động và tươi trẻ - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 4
Chân váy ôm đen dáng dài qua gối, sẻ tà cao khoe đôi chân dài và thon gọn. Có thể kết hợp áo thun đơn giản với kiểu chân váy ôm này - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 5
Set đồ mùa đông cực chất với chân váy ôm đen chất liệu da và áo sơ mi dài tay thêu hoa - Ảnh: Internet

Chân váy ôm hoa kết hợp với áo gì?

Phụ nữ công sở rất yêu thích thiết kế chân váy ôm họa tiết hoa vì sự sang trọng, đằm thắm và thanh lịch mà chúng mang đến. Kiểu dáng váy này kết hợp với áo có màu sắc nhã nhặn, thiết kế đơn giản là hoàn hảo nhất.

Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 6

Chân váy hoa ôm dáng dài phối cùng áo thun màu nude - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 7
Chân váy ôm họa tiết hoa lá màu xanh dương vô cùng tuyệt vời khi kết hợp với áo trắng thiết kế bèo nhúng - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 8
Chân váy họa tiết trên nền vàng kết hợp cùng áo sơ mi voan tạo nên set đồ vừa sang trọng vừa sexy - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 9
Bạn cũng có thể học theo Hoàng Thùy Linh phối chân váy ôm hoa ngắn trên gối với áo trễ vai màu tím ngọt ngào - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 10
Chân váy ôm body đính hoa màu nude kết hợp cùng áo sơ mi đen tạo nên sự đối lập màu sắc khá bắt mắt - Ảnh: Internet

Chân váy ôm jeans kết hợp với áo gì?

Ngoài chân váy họa tiết hoa, phái đẹp, đặc biệt là từ độ tuổi 20 - 30 rất ưa chuộng kiểu dáng chân váy ôm jeans. Mẫu chân váy này có thể kết hợp với nhiều loại áo khác nhau, mang đến sự năng động và tràn đầy sức sống.

Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 11
Chân váy jeans ôm kết hợp với áo thun xám và giày sneakers mang đến sự khỏe khoắn - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 12
Chân váy jeans ôm sẻ tà phối cùng áo sơ mi tay phồng mang đến set đồ có phong cách cổ điển - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 13
Áo thun tay dài sọc ngang kết hợp với chân váy ôm jeans vạt bất đối xứng tạo nên sự phá cách và tinh nghịch - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 14
Bạn cũng có thể kết hợp áo hai dây sexy với chân váy ôm jeans thiết kế vintage - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 15
Chân váy jeans ôm và áo trễ vai cũng là sự kết hợp hoàn hảo - Ảnh: Internet

Chân váy ôm ren kết hợp với áo gì?

Không nhã nhặn như váy đen, năng động như váy jeans hay thanh lịch như váy hoa, chân váy ôm chất liệu ren mang đến sự quyến rũ, thời thượng và dịu dàng rất khác biệt. Vậy nên kết hợp kiểu chân váy ôm này với áo gì?

Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 16
Bạn có thể mặc chân váy ôm ren trắng với áo sơ mi màu xám ghi - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 17
Chân váy ren ôm sẻ tà cao phối cùng áo thun trắng hai dây vô cùng sexy và thời thượng - Ảnh: Internet
Có chân váy ôm mà không biết kết hợp với áo gì mới đẹp thì xem ngay bài viết này - Ảnh 18
Set đồ với màu sắc vô cùng ngọt ngào, chân váy ren trắng kết hợp cùng áo hồng phấn - Ảnh: Internet

Sau khi đã đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn đã biết cách kết hợp chân váy ôm với áo gì để tạo nên phong cách sang trọng, năng động hay gợi cảm. 

Chúc bạn luôn xinh!

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