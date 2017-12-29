Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó

Bạn không biết mặc chân váy bò (jeans) với áo gì mới đẹp, hãy tham khảo những gợi ý phối đồ vô cùng thời thượng và sành điệu dưới đây.
Tuy đã xuất hiện trong giới thời trang nhiều thập kỷ qua, chân váy bò, hay còn gọi là váy jeans vẫn rất được phái đẹp ưa chuộng. Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, mẫu chân váy này vẫn giữ được nét cổ điển, bụi bặm, đầy cá tính như thuở ban đầu.
Nếu vẫn đang thắc mắc, nên mặc chân váy bò với áo gì, bạn hãy tham khảo các gợi ý dưới đây.
Chân váy bò dài mặc với áo gì?
Trong các mẫu chân váy bò, kiểu dài quá gối là thiết kế mang nét cổ điển nhất. Dưới đây là một vài gợi ý phối áo cùng chân váy bò dài.
Chân váy bò chữ A mặc với áo gì?
Trong những mẫu chân váy bò, thiết kế dáng xòe chữ A là điệu đà nhất. Kiểu váy bò này có rất nhiều ưu điểm, không chỉ giúp giấu đi phần bắp đùi to mà còn tạo cảm giác đôi chân trông dài, thon gọn hơn.
Khi mua mẫu váy bò chữ A này về, bạn không cần phải suy nghĩ việc mặc với áo gì mới hợp, vì nó phù hợp với tất cả.
Chân váy bò ngắn mặc với áo gì?
Ngoài việc mang những ưu điểm của chiếc váy dáng chữ A, chân váy bò ngắn còn có một lợi thế khác là làm tăng vẻ đẹp năng động và tươi trẻ.
Chân váy bò kết hợp với giày gì?
Chân váy bò phù hợp với tất cả các phong cách, các loại giày, do đó, bạn đừng thắc mắc "Chân váy bò kết hợp giày gì mới đẹp?". Dưới đây là một vài minh chứng cho điều này.
Chân váy bò là item không thể thiếu trong tủ quần áo của cô nàng sành điệu, năng động, chuộng phong cách cổ điển. Và một cô nàng sành thời trang phải thành thạo việc "Mặc chân váy bò với áo gì?".
Váy mùa đông rất đa dạng với nhiều kiểu dáng như: Ôm body, xếp ly, yếm, đuôi cá... Do đó, đừng lo lắng vì chẳng biết mặc gì khi trời đột ngột trở lạnh, vì đã có 'bí kíp' phối váy mùa đông cực đẹp và chuẩn phong cách Hàn Quốc dưới đây.