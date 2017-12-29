Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó

Thời trang 29/12/2017 15:15

Bạn không biết mặc chân váy bò (jeans) với áo gì mới đẹp, hãy tham khảo những gợi ý phối đồ vô cùng thời thượng và sành điệu dưới đây.

Tuy đã xuất hiện trong giới thời trang nhiều thập kỷ qua, chân váy bò, hay còn gọi là váy jeans vẫn rất được phái đẹp ưa chuộng. Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, mẫu chân váy này vẫn giữ được nét cổ điển, bụi bặm, đầy cá tính như thuở ban đầu. 

Nếu vẫn đang thắc mắc, nên mặc chân váy bò với áo gì, bạn hãy tham khảo các gợi ý dưới đây. 

Chân váy bò dài mặc với áo gì?

Trong các mẫu chân váy bò, kiểu dài quá gối là thiết kế mang nét cổ điển nhất. Dưới đây là một vài gợi ý phối áo cùng chân váy bò dài.

Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 1
Chân váy bò dài quá gối mặc cùng áo thun đi với đôi giày thể thao tạo nên một tổng thể vô cùng năng động, tràn đầy sinh khí. Bạn có thể diện set đồ này đi học, đi dạo phố - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 2

Chân váy bò mặc cùng với áo sơ mi tay phồng, phối cùng đôi boots cổ ngắn vô cùng đẹp - Ảnh: Internet

Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 3
Mặc áo ren croptop hai dây cùng váy bò dài giống Bích Phương cũng là một gợi ý tuyệt vời - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 4
Bạn có thể mặc chân váy bò với áo len ôm body, đi giày sneakers trắng. Set đồ này của Minh Hằng là một lựa chọn thông minh cho những ngày dạo phố mùa đông - Ảnh: Internet

Chân váy bò chữ A mặc với áo gì?

Trong những mẫu chân váy bò, thiết kế dáng xòe chữ A là điệu đà nhất. Kiểu váy bò này có rất nhiều ưu điểm, không chỉ giúp giấu đi phần bắp đùi to mà còn tạo cảm giác đôi chân trông dài, thon gọn hơn.

Khi mua mẫu váy bò chữ A này về, bạn không cần phải suy nghĩ việc mặc với áo gì mới hợp, vì nó phù hợp với tất cả.

Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 5
Chân váy bò chữ A mặc với áo gì là đẹp nhất? Đó chính là áo trễ vai form rộng - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 6
Nếu bạn sở hữu chiều cao khiêm tốn, hãy mặc chân váy bò chữ A với áo thun croptop - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 7
Với một chiếc váy bò chữ A dài quá gối thêu hoa, không còn gì tuyệt vời hơn khi mặc với áo sơ mi trắng form rộng - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 8
Ngoài ra, bạn có thể mặc áo voan form rộng thoải mái với chân váy jeans chữ A ngắn - Ảnh: Internet

Chân váy bò ngắn mặc với áo gì?

Ngoài việc mang những ưu điểm của chiếc váy dáng chữ A, chân váy bò ngắn còn có một lợi thế khác là làm tăng vẻ đẹp năng động và tươi trẻ. 

Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 9
Chân váy bò ngắn vạt bất đối xứng phối mặc cùng áo thun đơn giản tạo nên tổng thể trẻ trung, khỏe khoắn - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 10
Chân váy bò ngắn với chi tiết nút tròn phía trước làm tăng nét cổ điển, đặc biệt khi phối cùng áo sơ mi sẽ giúp bạn trông cao hơn - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 11
Chân váy bò ngắn trên gối phối cùng áo tay lửng họa tiết hoa nhí cũng vô cùng tuyệt vời - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 12
Để tôn lên vóc dáng cân đối và đôi chân dài, bạn hãy phối chân váy bò ngắn bụi bặm với áo ôm sát cơ thể và đi sandal - Ảnh: Internet

Chân váy bò kết hợp với giày gì?

Chân váy bò phù hợp với tất cả các phong cách, các loại giày, do đó, bạn đừng thắc mắc "Chân váy bò kết hợp giày gì mới đẹp?". Dưới đây là một vài minh chứng cho điều này.

Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 13
Chân váy bò chữ A kết hợp cùng áo len mỏng và giày sneakers đen - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 14
Bạn cũng có thể kết hợp giày sandal đế vuông cùng chân váy jeans bo - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 15
Boots cổ cao, cổ thấp cùng chân váy bò là sự kết hợp hoàn hảo nhất - Ảnh: Internet
Bí quyết phối chân váy bò với từng loại áo cực chuẩn: Muốn mặc đẹp và sành điệu chẳng có gì khó - Ảnh 16
Một đôi sandal đế xuồng nổi bật cũng vô cùng phù hợp với chân váy jeans bò - Ảnh: Internet

Chân váy bò là item không thể thiếu trong tủ quần áo của cô nàng sành điệu, năng động, chuộng phong cách cổ điển. Và một cô nàng sành thời trang phải thành thạo việc "Mặc chân váy bò với áo gì?".

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