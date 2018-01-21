Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu

Thời trang 21/01/2018 12:02

Dưới đây là những gợi ý về cách phối đồ đi chơi, dạo phố Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa chất và sang chảnh.

Chân váy jean là một trong những thiết kế thời trang mang vẻ đẹp "chất", cổ điển, năng động và vô cùng cá tính. Để những ngày đầu năm của bạn trở nên nổi bật hơn, hãy học cách phối đồ dạo phố cùng chân váy jeans dưới đây.

Chân váy jeans và áo thun

Phối chân váy jean với áo thun trơn, họa tiết kẻ sọc hay in chữ đều tạo nên một tổng thể vừa năng động vừa đẹp mắt. Những ngày đi chơi Tết cần hoạt động nhiều, hãy diện set đồ này cùng đôi sandal trệt hoặc giày sneakers. 

Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 1
Trẻ trung, năng động khi phối chân váy jeans chữ A với áo thun. Set đồ này vô cùng phù hợp để các quý cô U30 "ăn gian" tuổi tác - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 2
Chân váy jean tà chéo phối cùng áo thun trắng cũng là set đồ đi chơi Tết tuyệt vời. Kiểu chân váy jean có thiết kế biến tấu này đang rất được ưa chuộng - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 3
Chân váy jeans chữ A thiết kế cổ điển phối cùng áo thun trơn vừa năng động vừa nhí nhảnh. Đây là set đồ cực kỳ phù hợp với các cô nàng ở độ tuổi 20 - Ảnh: Internet

Chân váy jeans và áo trễ vai

Với cô nàng yêu thích phong cách quyến rũ, phóng khoáng, set đồ phối chân váy jean và áo trễ vai sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Khi diện áo trễ vai cùng váy jeans, bờ vai trắng mịn, đôi chân săn chắc, thon gọn sẽ được khoe tối đa.

Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 4
Áo trễ vai đen phối cùng chân váy jean hai tầng giúp bạn gái trông cá tính, bụi bặm - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 5
Gợi cảm, sexy hơn khi phối chân váy jean ôm với áo thun croptop trễ vai - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 6
Những ngày du lịch biển dịp Tết, bạn có thể diện chân váy jean với áo trễ vai trắng và đi sandal đế bằng - Ảnh: Internet

Chân váy jeans và áo sơ mi

Chân váy jeans và áo sơ mi được xem là cách phối truyền thống nhất. Set đồ này mang đến vẻ đẹp đa phong cách, từ cổ điển đến hiện đại, từ năng động đến quyến rũ. 

Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 7
Cá tính, cổ điển khi kết hợp chân váy jean vạt bất đối xứng với áo sơ mi hồng - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 8
Chân váy jean sẻ tà hai bên vô cùng đẹp khi kết hợp với áo sơ mi kẻ sọc nhí - Ảnh: Internet

Chân váy jeans yếm

Ngoài các thiết kế chân váy thông thường, kiểu váy yếm jeans cũng là một trong những item không thể thiếu đối với người yêu phong cách cổ điển.

Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 9
Yếm jeans cá tính, bụi bặm khi phối cùng áo thun trắng tay lửng - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu - Ảnh 10
Nữ tính và duyên dáng hơn khi phối chân váy jeans yếm với áo ren trắng dài tay - Ảnh: Internet

Với những cách phối đồ cùng chân váy jeans vừa đẹp vừa chất trên, Tết này bạn cứ thoải mái diện chúng đi chơi, đi dạo phố hay dự các buổi tiệc tùng.

'Bí kíp' 1001 cách mix đồ Tết với chân váy xếp ly dài 80cm, diện là thu hút mọi ánh nhìn

'Bí kíp' 1001 cách mix đồ Tết với chân váy xếp ly dài 80cm, diện là thu hút mọi ánh nhìn

Tết này, phái đẹp đừng quên sắm cho mình một chiếc chân váy xếp ly dài, khoảng 80 cm là hoàn hảo nhất. Vì thiết kế này có rất nhiều cách mix đồ sang trọng, quý phái, đủ để bạn "bung lụa" dịp đầu năm.

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