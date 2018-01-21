Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu

Dưới đây là những gợi ý về cách phối đồ đi chơi, dạo phố Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa chất và sang chảnh.
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Chân váy jean là một trong những thiết kế thời trang mang vẻ đẹp "chất", cổ điển, năng động và vô cùng cá tính. Để những ngày đầu năm của bạn trở nên nổi bật hơn, hãy học cách phối đồ dạo phố cùng chân váy jeans dưới đây.
Chân váy jeans và áo thun
Phối chân váy jean với áo thun trơn, họa tiết kẻ sọc hay in chữ đều tạo nên một tổng thể vừa năng động vừa đẹp mắt. Những ngày đi chơi Tết cần hoạt động nhiều, hãy diện set đồ này cùng đôi sandal trệt hoặc giày sneakers.
Chân váy jeans và áo trễ vai
Với cô nàng yêu thích phong cách quyến rũ, phóng khoáng, set đồ phối chân váy jean và áo trễ vai sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Khi diện áo trễ vai cùng váy jeans, bờ vai trắng mịn, đôi chân săn chắc, thon gọn sẽ được khoe tối đa.
Chân váy jeans và áo sơ mi
Chân váy jeans và áo sơ mi được xem là cách phối truyền thống nhất. Set đồ này mang đến vẻ đẹp đa phong cách, từ cổ điển đến hiện đại, từ năng động đến quyến rũ.
Chân váy jeans yếm
Ngoài các thiết kế chân váy thông thường, kiểu váy yếm jeans cũng là một trong những item không thể thiếu đối với người yêu phong cách cổ điển.
Với những cách phối đồ cùng chân váy jeans vừa đẹp vừa chất trên, Tết này bạn cứ thoải mái diện chúng đi chơi, đi dạo phố hay dự các buổi tiệc tùng.