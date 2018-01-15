'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng

Chân váy xòe là thiết kế giúp tôn lên sự nữ tính, thùy mị của phụ nữ. Ngoài vẻ đẹp ấy, kiểu váy này còn nhận được sự yêu thích vì tính tiện dụng, dễ phối và đa phong cách. Tết này, nếu là cô nàng ưa chuộng xu hướng thời trang nữ tính, đừng bỏ qua item chân váy xòe dài qua gối.

Chân váy xòe dài qua gối

Chân váy xòe dài qua gối rất dễ phối đồ, bạn có thể diện chúng cùng áo thun trơn, áo len hay áo sơ mi đều trở nên nổi bật và phong cách.