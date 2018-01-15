'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng

Dưới đây là những gợi ý về cách phối đồ với chân váy xòe dài qua gối, Tết này các nàng yêu thích phong cách nữ tính cứ vô tư tỏa sáng.
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Chân váy xòe là thiết kế giúp tôn lên sự nữ tính, thùy mị của phụ nữ. Ngoài vẻ đẹp ấy, kiểu váy này còn nhận được sự yêu thích vì tính tiện dụng, dễ phối và đa phong cách. Tết này, nếu là cô nàng ưa chuộng xu hướng thời trang nữ tính, đừng bỏ qua item chân váy xòe dài qua gối.
Chân váy xòe dài qua gối
Chân váy xòe dài qua gối rất dễ phối đồ, bạn có thể diện chúng cùng áo thun trơn, áo len hay áo sơ mi đều trở nên nổi bật và phong cách.
Chân váy xòe hoa dài qua gối
Vừa mang nét nữ tính của kiểu váy xòe, chân váy dài qua gối họa tiết hoa có thêm sự lãng mạn và cổ điển.
Chân váy jean xòe qua gối
Thiết kế chân váy jean xòe qua gối vừa mang nét dịu dàng, nữ tính vừa mang sự cổ điển, bụi bặm. Khi diện kiểu váy jean này, bạn sẽ có một diện mạo thật nổi bật và cá tính.
Với "nghìn lẻ một" cách phối chân váy xòe dài qua gối trên, Tết này các quý cô cứ tự tin diện chúng sải bước trên phố, đảm bảo mọi ánh nhìn sẽ hướng về bạn.