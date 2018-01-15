'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng

Thời trang 15/01/2018 16:16

Dưới đây là những gợi ý về cách phối đồ với chân váy xòe dài qua gối, Tết này các nàng yêu thích phong cách nữ tính cứ vô tư tỏa sáng.

Chân váy xòe là thiết kế giúp tôn lên sự nữ tính, thùy mị của phụ nữ. Ngoài vẻ đẹp ấy, kiểu váy này còn nhận được sự yêu thích vì tính tiện dụng, dễ phối và đa phong cách. Tết này, nếu là cô nàng ưa chuộng xu hướng thời trang nữ tính, đừng bỏ qua item chân váy xòe dài qua gối.

Chân váy xòe dài qua gối

Chân váy xòe dài qua gối rất dễ phối đồ, bạn có thể diện chúng cùng áo thun trơn, áo len hay áo sơ mi đều trở nên nổi bật và phong cách. 

'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 1
Chân váy xòe dài qua gối thùy mị sẽ tăng thêm phần khỏe khoắn khi phối cùng giày thể thao và áo hoodie nâu rêu - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 2
Đơn giản nhưng vẫn cá tính với set đồ gồm chân váy xòe dài qua gối chấm bi và áo thun trơn - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 3
Thời thượng, quý phái hơn khi phối chân váy dài qua gối voan và áo hai dây, đi cùng giày cao gót - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 4
Hay mang đậm vẻ vintage, hoài cổ khi phối chân váy xòe dài qua gối xếp tầng với áo trễ vai họa tiết hoa - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 5
Ngày Tết điệu đà hơn với chân váy xòe dài qua gối xếp tầng có điểm nhấn bèo nhúng - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 6
Đôi chân thon lấp ló bên dưới lớp vải voan của chân váy xòe dài qua gối này giúp bạn gái trở nên gợi cảm hơn - Ảnh: Internet

Chân váy xòe hoa dài qua gối

Vừa mang nét nữ tính của kiểu váy xòe, chân váy dài qua gối họa tiết hoa có thêm sự lãng mạn và cổ điển. 

'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 7
Chân váy xòe dài in hoa trên nền đỏ nhẹ nhàng hơn khi phối cùng áo sơ mi màu xanh pastel - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 8
Sự kết hợp đầy nhã nhặn giữa chân váy hoa xòe dài qua gối màu nude và áo trễ vai trắng - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 9
Set đồ nữ tính giữa chân váy dài hoa và áo sơ mi sẽ thêm phần bụi bặm khi phối cùng boots cổ cao - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 10
Sang trọng, quý phái với chân váy hoa xòe dài qua gối màu xanh pastel - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 11
Sexy hơn khi kết hợp chân váy xòe in hoa thiết kế ôm phía trên với áo hở vai - Ảnh: Internet

Chân váy jean xòe qua gối

Thiết kế chân váy jean xòe qua gối vừa mang nét dịu dàng, nữ tính vừa mang sự cổ điển, bụi bặm. Khi diện kiểu váy jean này, bạn sẽ có một diện mạo thật nổi bật và cá tính.

'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 12
Chân váy jean dài qua gối bụi bặm hơn khi phối cùng áo len mỏng cổ lọ - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 13
Nữ tính hơn với set đồ gồm chân váy jean xòe dài qua gối và áo ren hai dây - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 14
Năng động với sự kết hợp giữa chân váy jean xòe và áo thun dài tay sọc ngang, đi cùng giày thể thao - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 15
Chân váy xòe jean dài qua gối vô cùng tuyệt vời khi kết hợp với áo thun trơn - Ảnh: Internet
'Nghìn lẻ một' cách phối đồ Tết với chân váy xòe dài qua gối khiến chàng xiêu lòng - Ảnh 16
Set đồ vừa nữ tính vừa bụi bặm với chân váy jean xòe dài qua gối và áo thun sọc ngang - ảnh: Internet

Với "nghìn lẻ một" cách phối chân váy xòe dài qua gối trên, Tết này các quý cô cứ tự tin diện chúng sải bước trên phố, đảm bảo mọi ánh nhìn sẽ hướng về bạn.

'Bí kíp' 1001 cách mix đồ Tết với chân váy xếp ly dài 80cm, diện là thu hút mọi ánh nhìn

'Bí kíp' 1001 cách mix đồ Tết với chân váy xếp ly dài 80cm, diện là thu hút mọi ánh nhìn

Tết này, phái đẹp đừng quên sắm cho mình một chiếc chân váy xếp ly dài, khoảng 80 cm là hoàn hảo nhất. Vì thiết kế này có rất nhiều cách mix đồ sang trọng, quý phái, đủ để bạn "bung lụa" dịp đầu năm.

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