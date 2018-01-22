Có 4 kiểu váy suông chữ A này, nàng béo không lo dáng người 'ục ịch' khó chọn đồ Tết

Thời trang 22/01/2018 09:52

Với 4 kiểu váy suông chữ A dành riêng cho người béo dưới đây, các cô nàng sở hữu thân hình không cân đối có thể diện vào Tết này.

Tết đến, nỗi lo váy áo lại đeo bám phụ nữ, đặc biệt là đối với những chị em không sở hữu thân hình cân đối, săn chắc. Vì vóc dáng kém thon gọn mà họ luôn tự ti, không dám thỏa sức thể hiện bản thân và ngại diện các kiểu dáng trang phục sành điệu, thời thượng. Đừng vội tuyệt vọng, vì đã có 4 kiểu váy suông chữ A vừa duyên dáng vừa phù hợp với người béo dưới đây.

Váy suông chữ A đen

Người béo nên lựa chọn váy suông chữ A có màu tối, trầm để che giấu tối đa những khuyết điểm trên cơ thể.

Chân váy chữ A đen giúp người béo trở nên thon gọn, nhỏ nhắn hơn. Để không trở nên đơn điệu, bạn có thể phối thêm chiếc vòng cổ sắc màu - Ảnh: Internet
Kiểu váy suông chữ A đen với thiết kế dây chéo trước ngực này cũng rất phù hợp với các cô nàng mập mạp - Ảnh: Internet
Để tạo cảm giác đôi chân dài và thon gọn, bạn có thể chọn kiểu đầm suông chữ A có thắt lưng nơ - Ảnh: Internet

Váy suông chữ A ren

Ren cũng là chất liệu may váy suông chữ A rất đẹp, để phù hợp với người béo, bạn hãy chọn những thiết kế có màu sắc đơn giản và nhã nhặn.

Đầm chữ A suông dài, phối ren dưới vạt tạo nên sự sang trọng và quý phái - Ảnh: Internet
Thiết kế váy suông chữ A có hai tay phối ren màu đen này cũng vô cùng phù hợp với người béo - Ảnh: Internet
Thiết kế váy suông chữ A may từ 100% ren này cũng là lựa chọn tuyệt vời cho quý cô mũm mĩm - Ảnh: Internet

Váy suông chữ A in hoa

Ngoài hai kiểu dáng trên, váy suông chữ A in hoa cũng tạo nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho người diện. Đặc biệt, họa tiết hoa giúp đánh lạc hướng ánh nhìn khiến người đối diện "lãng quên" đi nhược điểm về ngoại hình "phì nhiêu" của bạn.

Váy suông chữ A in hoa hồng lớn giúp người diện trở nên sang trọng và quý phái - Ảnh: Internet
Thiết kế váy suông chữ A in hoa này giúp che giấu thân hình béo ú cực tốt - Ảnh: Internet
Đừng ngại diện những trang phục sát nách, chẳng hạn như kiểu váy suông chữ A in họa tiết hoa trừu tượng này - Ảnh: Internet

Váy suông chữ A đuôi cá

Nếu cả 3 thiết kế trên đều mang đến sự thanh lịch, sang trọng thì kiểu đầm suông chữ A đuôi cá này sẽ mang lại sự nhí nhảnh và trẻ trung cho cô nàng tròn trịa. Kiểu đầm này giúp người béo che giấu phần đùi mập mạp.

Váy suông chữ A đuôi cá màu hồng tím đẹp mắt và nhí nhảnh - Ảnh: Internet
Váy suông chữ A đuôi cá may từ ren cũng là lựa chọn hoàn hảo cho người béo - Ảnh: Internet
Hay váy suông chữ A hồng nhạt phối với đuôi cá trắng tạo nên sự lạ mắt và khác biệt - Ảnh: Internet

Với 4 kiểu dáng váy suông chữ A đẹp mắt, hiện đại và sang trọng này, lựa chọn quần áo Tết sẽ không còn là nỗi ám ảnh của người béo nữa.  

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Cách phối đồ đi chơi Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa sành điệu

Dưới đây là những gợi ý về cách phối đồ đi chơi, dạo phố Tết với chân váy jeans vừa đẹp vừa chất và sang chảnh.

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