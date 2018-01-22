Có 4 kiểu váy suông chữ A này, nàng béo không lo dáng người 'ục ịch' khó chọn đồ Tết

Với 4 kiểu váy suông chữ A dành riêng cho người béo dưới đây, các cô nàng sở hữu thân hình không cân đối có thể diện vào Tết này.
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Tết đến, nỗi lo váy áo lại đeo bám phụ nữ, đặc biệt là đối với những chị em không sở hữu thân hình cân đối, săn chắc. Vì vóc dáng kém thon gọn mà họ luôn tự ti, không dám thỏa sức thể hiện bản thân và ngại diện các kiểu dáng trang phục sành điệu, thời thượng. Đừng vội tuyệt vọng, vì đã có 4 kiểu váy suông chữ A vừa duyên dáng vừa phù hợp với người béo dưới đây.
Váy suông chữ A đen
Người béo nên lựa chọn váy suông chữ A có màu tối, trầm để che giấu tối đa những khuyết điểm trên cơ thể.
Váy suông chữ A ren
Ren cũng là chất liệu may váy suông chữ A rất đẹp, để phù hợp với người béo, bạn hãy chọn những thiết kế có màu sắc đơn giản và nhã nhặn.
Váy suông chữ A in hoa
Ngoài hai kiểu dáng trên, váy suông chữ A in hoa cũng tạo nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho người diện. Đặc biệt, họa tiết hoa giúp đánh lạc hướng ánh nhìn khiến người đối diện "lãng quên" đi nhược điểm về ngoại hình "phì nhiêu" của bạn.
Váy suông chữ A đuôi cá
Nếu cả 3 thiết kế trên đều mang đến sự thanh lịch, sang trọng thì kiểu đầm suông chữ A đuôi cá này sẽ mang lại sự nhí nhảnh và trẻ trung cho cô nàng tròn trịa. Kiểu đầm này giúp người béo che giấu phần đùi mập mạp.
Với 4 kiểu dáng váy suông chữ A đẹp mắt, hiện đại và sang trọng này, lựa chọn quần áo Tết sẽ không còn là nỗi ám ảnh của người béo nữa.