Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi'

Hiện nay, giày cao gót quai ngang hay còn gọi là sandal cao gót nhận được rất nhiều sự yêu thích của phái đẹp. Thiết kế giày này vô cùng tiện lợi, đặc biệt là không gây cảm giác đau buốt hay mỏi khi đi lại trong thời gian dài. Đồng thời, kiểu giày cao gót này có thể phối được với mọi phong cách thời trang khác nhau. Chính vì những ưu điểm ấy mà item này được rất nhiều phụ nữ săn đón. Nếu yêu thích đôi giày này, hãy học các cách phối đồ đi chơi Tết dưới đây.

Giày cao gót quai ngang đế vuông

Đây là thiết kế giày cao gót mang nét đẹp cổ điển và cực kỳ phù hợp với phong cách thời trang retro. Bên cạnh đó, thiết kế đế vuông giúp bạn gái di chuyển dễ dàng và thoải mái vô cùng.