Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi'

Bạn là cô nàng yêu thích phong cách sang chảnh, Tết này đừng bỏ qua các gợi ý phối đồ đi chơi với giày cao gót quai ngang dưới đây.
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Hiện nay, giày cao gót quai ngang hay còn gọi là sandal cao gót nhận được rất nhiều sự yêu thích của phái đẹp. Thiết kế giày này vô cùng tiện lợi, đặc biệt là không gây cảm giác đau buốt hay mỏi khi đi lại trong thời gian dài. Đồng thời, kiểu giày cao gót này có thể phối được với mọi phong cách thời trang khác nhau. Chính vì những ưu điểm ấy mà item này được rất nhiều phụ nữ săn đón. Nếu yêu thích đôi giày này, hãy học các cách phối đồ đi chơi Tết dưới đây.
Giày cao gót quai ngang đế vuông
Đây là thiết kế giày cao gót mang nét đẹp cổ điển và cực kỳ phù hợp với phong cách thời trang retro. Bên cạnh đó, thiết kế đế vuông giúp bạn gái di chuyển dễ dàng và thoải mái vô cùng.
Giày cao gót quai ngang đế nhọn
Giày cao gót quai ngang đế nhọn là thiết kế được phụ nữ ưa chuộng nhất. Thiết kế này có phần đế nhọn tạo cảm giác thanh mảnh và mềm mại.
Giày cao gót quai ngang cách điệu
Để chiều lòng nhu cầu của phái đẹp, các nhãn hàng, nhà thiết kế đã tạo ra nhiều mẫu giày cao gót quai ngang cách điệu vô cùng bắt mắt, sành điệu và cá tính.
Lựa chọn trang phục đi chơi Tết sẽ không còn quá khó khăn nếu bạn biết đến các cách phối đồ với giày cao gót quai ngang sành điệu, thời thượng trên.