Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi'

Thời trang 06/02/2018 10:50

Bạn là cô nàng yêu thích phong cách sang chảnh, Tết này đừng bỏ qua các gợi ý phối đồ đi chơi với giày cao gót quai ngang dưới đây.

Hiện nay, giày cao gót quai ngang hay còn gọi là sandal cao gót nhận được rất nhiều sự yêu thích của phái đẹp. Thiết kế giày này vô cùng tiện lợi, đặc biệt là không gây cảm giác đau buốt hay mỏi khi đi lại trong thời gian dài. Đồng thời, kiểu giày cao gót này có thể phối được với mọi phong cách thời trang khác nhau. Chính vì những ưu điểm ấy mà item này được rất nhiều phụ nữ săn đón. Nếu yêu thích đôi giày này, hãy học các cách phối đồ đi chơi Tết dưới đây.

Giày cao gót quai ngang đế vuông

Đây là thiết kế giày cao gót mang nét đẹp cổ điển và cực kỳ phù hợp với phong cách thời trang retro. Bên cạnh đó, thiết kế đế vuông giúp bạn gái di chuyển dễ dàng và thoải mái vô cùng. 

Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 1
Giày cao gót quai ngang đế vuông màu xám vừa cổ điển vừa sành điệu khi phối với đầm suông cùng tông. Với sự kết hợp này, ngày Tết của bạn sẽ vô cùng tỏa sáng, nổi bật - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 2
Giày cao gót quai ngang đế vuông trong suốt cũng là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Đi chơi Tết, bạn có thể phối thiết kế giày này với quần jean bụi bặm và áo ôm body gợi cảm - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 3
Những ngày Tết sẽ thêm phần cổ điển khi phối giày cao gót quai ngang đế vuông với quần jean vintage - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 4
Để ngày Tết thêm tươi tắn, hãy phối quần jean thêu hoa với áo trễ vai họa tiết, đi cùng giày cao gót quai ngang đế vuông - Ảnh: Internet

Giày cao gót quai ngang đế nhọn

Giày cao gót quai ngang đế nhọn là thiết kế được phụ nữ ưa chuộng nhất. Thiết kế này có phần đế nhọn tạo cảm giác thanh mảnh và mềm mại. 

Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 5
Giày cao gót quai ngang đế nhọn mang đến vẻ đẹp tinh khôi và dịu dàng - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 6
Thiết kế giày cao gót quai ngang này cực kỳ đẹp khi phối với quần tây ống suông lửng - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 7
Cá tính hơn khi phối quần jean ống loe với áo thun trơn, áo khoác boomber và đi cùng giày cao gót quai ngang đế nhọn - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 8
Một gợi ý phối đồ khác với giày cao gót quai ngang đế nhọn màu nude - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 9
Khi phối giày cao gót quai ngang đế nhọn với chân váy ngắn, đôi chân của bạn sẽ trông vô cùng dài và thon gọn - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 10
Set đồ gồm quần jean và áo thun phối cùng giày cao gót quai ngang vừa điệu đà vừa cá tính - Ảnh: Internet

Giày cao gót quai ngang cách điệu

Để chiều lòng nhu cầu của phái đẹp, các nhãn hàng, nhà thiết kế đã tạo ra nhiều mẫu giày cao gót quai ngang cách điệu vô cùng bắt mắt, sành điệu và cá tính. 

Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 11
Giày cao gót quai ngang đế nhọn, cách điệu giây đôi vô cùng thời thượng - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 12
Đây cũng là một thiết kế giày cao gót quai ngang đáng sở hữu trong Tết này - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 13
Thiết kế quai lớn, đính đá vô cùng lạ mắt này cũng là mẫu giày cao gót quai ngang vô cùng đẹp - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 14
Điệu đà, nữ tính với giày cao gót quai ngang giây buộc nơ - Ảnh: Internet
Phối đồ đi chơi Tết với giày cao gót quai ngang cực sang chảnh, nàng không học là tiếc 'hùi hụi' - Ảnh 15
Cổ điển, xinh xắn với giày cao gót quai ngang đính đá màu xanh pastel - Ảnh: Internet

Lựa chọn trang phục đi chơi Tết sẽ không còn quá khó khăn nếu bạn biết đến các cách phối đồ với giày cao gót quai ngang sành điệu, thời thượng trên.

Nghiện đi giày thể thao như các cầu thủ U23 Việt Nam mà không biết 1001 mẹo thần kỳ này thì đừng đi còn hơn

Nghiện đi giày thể thao như các cầu thủ U23 Việt Nam mà không biết 1001 mẹo thần kỳ này thì đừng đi còn hơn

Ai hay đi giày hãy đọc ngay bài viết này, mẹo xuất sắc khiến đàn ông và phụ nữ đều rỉ tai nhau ầm ầm làm theo.

Xem thêm
Từ khóa:   giày cao gót quai ngang đế vuông giày cao gót quai ngang sandal cao gót

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt