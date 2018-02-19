Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn

Thời tiết đang dần ấm lên, do đó, các cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, thoáng mát và cực gợi cảm dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời đối với bạn gái.
- Phối đồ đi chơi Tết: Cứ mặc theo 3 màu sắc này là may mắn suốt cả năm
- 8 quy tắc phối đồ nữ giới nên biết
Thời tiết đang dần ấm lên, bạn nên cất hết số quần áo đông vào tủ và kéo tất cả những mẫu quần short, váy ngắn, áo thun, áo croptop... ra để phối đồ đi chơi Tết theo một số gợi ý dưới đây.
Phối đồ đi chơi Tết với quần short
Short là thiết kế quần vô cùng quen thuộc và đã tồn tại rất nhiều năm qua, tuy nhiên item này chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Dưới đây là một vài cách phối đồ đi chơi Tết với quần shorts bạn có thể tham khảo.
Phối đồ đi chơi Tết với chân váy ngắn
Chân váy ngắn là thiết kế vô cùng điệu đà có công dụng khoe trọn đôi chân dài, thon gọn và quyến rũ của phái đẹp. Nếu muốn sở hữu diện mạo tươi trẻ, cuốn hút, bạn nên học cách phối đồ đi chơi Tết với mẫu váy này.
Phối đồ đi chơi Tết với áo hai dây
Đây là thiết kế áo khoe lợi thế đôi vai trần quyến rũ của phụ nữ. Đặc biệt, phối đồ đi chơi Tết cùng áo hai dây là cách để bạn ăn gian chiều cao cực kỳ hiệu nghiệm.
Những cách phối đồ đi chơi Tết trên sẽ giúp diện mạo của bạn trông thật cá tính, thời thượng, gợi cảm và nổi bật.