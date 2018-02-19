Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn

Thời tiết đang dần ấm lên, bạn nên cất hết số quần áo đông vào tủ và kéo tất cả những mẫu quần short, váy ngắn, áo thun, áo croptop... ra để phối đồ đi chơi Tết theo một số gợi ý dưới đây.

Phối đồ đi chơi Tết với quần short

Short là thiết kế quần vô cùng quen thuộc và đã tồn tại rất nhiều năm qua, tuy nhiên item này chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Dưới đây là một vài cách phối đồ đi chơi Tết với quần shorts bạn có thể tham khảo.