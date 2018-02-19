Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn

Thời trang 19/02/2018 10:57

Thời tiết đang dần ấm lên, do đó, các cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, thoáng mát và cực gợi cảm dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời đối với bạn gái.

Thời tiết đang dần ấm lên, bạn nên cất hết số quần áo đông vào tủ và kéo tất cả những mẫu quần short, váy ngắn, áo thun, áo croptop... ra để phối đồ đi chơi Tết theo một số gợi ý dưới đây.

Phối đồ đi chơi Tết với quần short

Short là thiết kế quần vô cùng quen thuộc và đã tồn tại rất nhiều năm qua, tuy nhiên item này chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Dưới đây là một vài cách phối đồ đi chơi Tết với quần shorts bạn có thể tham khảo.

Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 1
Cách phối đồ đi chơi Tết với quần short, áo thun croptop cực kỳ trẻ trung và năng động - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 2
Ngoài jean, quần short vải, kaki cũng là lựa chọn đồ đi chơi Tết tuyệt vời - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 3
Điệu đà, duyên dáng với cách phối đồ đi chơi Tết gồm quần short họa tiết và áo sơ mi cách điệu - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 4
Quần short ống suông cùng áo voan trễ vai cũng là cách phối đồ phù hợp cho dịp Tết - Ảnh: Internet

Phối đồ đi chơi Tết với chân váy ngắn

Chân váy ngắn là thiết kế vô cùng điệu đà có công dụng khoe trọn đôi chân dài, thon gọn và quyến rũ của phái đẹp. Nếu muốn sở hữu diện mạo tươi trẻ, cuốn hút, bạn nên học cách phối đồ đi chơi Tết với mẫu váy này.

Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 5
Cách phối đồ đi chơi Tết cùng chân váy ngắn, áo hoodie mang đến sự trẻ trung, tinh nghịch - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 6
Chân váy ngắn sọc caro sẽ giúp bạn trông trẻ ra cả chục tuổi. Bạn có thể phối item này với áo sơ mi để đi chơi Tết - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 7
Set đồ đi chơi Tết đậm vẻ vintage khi phối chân váy ngắn xếp li màu nâu với áo sơ mi lụa in hoa - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 8
Tết này, bạn đừng bỏ qua chân váy jean ngắn - item hot mọi thời đại - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 9
Muốn trở nên nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết tông trắng của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: Internet

Phối đồ đi chơi Tết với áo hai dây

Đây là thiết kế áo khoe lợi thế đôi vai trần quyến rũ của phụ nữ. Đặc biệt, phối đồ đi chơi Tết cùng áo hai dây là cách để bạn ăn gian chiều cao cực kỳ hiệu nghiệm.

Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 10
Cách phối đồ đi chơi với áo hai dây và quần tây ống suông cực kỳ phù hợp với phụ nữ U40 - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 11
Chân váy ôm đuôi cá phối cùng áo hai dây dạng yếm cũng là set đồ đi chơi Tết tuyệt vời - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 12
Nếu ngại áo hai dây quá sexy, bạn có thể mặc chiếc áo thun đơn giản bên trong - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 13
Áo hai dây phối cùng chân váy jean ngắn cũng vô cùng phù hợp để diện đi chơi Tết - Ảnh: Internet
Trời dần ấm lên, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết thoải mái, gợi cảm để thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 14
Set đồ chất lừ phối áo hai dây croptop với quần ống loe, khoác ngoài áo jean bụi bặm - Ảnh: Internet

Những cách phối đồ đi chơi Tết trên sẽ giúp diện mạo của bạn trông thật cá tính, thời thượng, gợi cảm và nổi bật.

Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này

Đang lúng túng vì hết biết ăn mặc thế nào, học ngay cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới này

Nếu đang cảm thấy lúng túng vì hết biết diện trang phục thế nào, hãy học cách phối đồ đi chơi Tết tuy cũ mà mới dưới đây, chắc chắn bạn sẽ trở nên tươi mới và nổi bật hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ đi chơi tết phối đồ gợi cảm cách phối đồ sexy

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 38 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 43 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt