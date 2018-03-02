Cách phối đồ Xuân - Hè cực thời trang giúp nàng xinh đẹp, thần thái 'hết phần thiên hạ'

Bạn muốn sở hữu vẻ ngoài cực chất và thần thái hết nấc, hãy tham khảo các cách phối đồ vô cùng thời trang dưới đây.

Sự kết hợp giữa áo khoác jean cá tính, bụi bặm với đầm liền đỏ họa tiết hoa nhí nữ tính, điệu đà giúp set đồ này toát lên vẻ đẹp cực kỳ nổi bật và khác biệt. Đeo thêm một chiếc balo tông trắng, sọc caro sẽ thêm phần hoàn hảo cho set đồ thời trang này.

Đây là cách phối đồ đậm chất cá tính, năng động và đặc biệt phù hợp với xu hướng thời trang mùa Xuân - Hè 2018. Với set đồ này, bạn có thể thoải mái tung tăng trong mọi hoạt động.

Set đồ phối theo phong cách thời trang năng động, cá tình và cực kỳ chất - Ảnh: Internet

Set 3: Quần jean bụi bặm, áo khoác bomber, áo thun kẻ sọc, giày cao gót

Đây cũng là một set đồ phối các chi tiết mang vẻ đẹp khác nhau. Nhiều sự khác biệt phối hợp khéo léo cùng nhau giúp người diện sở hữu gu thời trang vô cùng thần thái và sang chảnh.

Cách phối đồ giúp người diện sở hữu vẻ ngoài thần thái, sang chảnh vô cùng - Ảnh: Internet

Set 4: Đầm sơ mi sọc, áo len họa tiết form rộng, boot trắng

Đầm sơ mi, áo len và boot dường như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng khi mix-match cùng nhau chúng lại tạo nên tổng thể vô cùng bắt mắt, nổi bật. Cách phối đồ này cực kỳ phù hợp để đi dạo phố, dã ngoại. Đặc biệt, dịp 8/3 sắp tới, bạn có thể áp dụng mẹo ăn mặc này để đi chơi.

Áo len form rộng phối cùng đầm sơ mi, đi boot trắng mang đến set đồ bắt mắt, nổi bật vô cùng - Ảnh: Internet

Set 5: Quần jean, áo sơ mi cách điệu tay loe, giày lười

Đây là cách phối đồ phù hợp với phụ nữ độ tuổi từ 25 trở lên vì mang đến vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. Tuy phối ít chi tiết nhưng đây vẫn là set đồ cực kỳ thời trang. Sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi bạn phối cùng vòng cổ họa tiết lớn.

Cách phối đồ thời trang cho phụ nữ độ tuổi sau 25 vô cùng thanh lịch, sang trọng - Ảnh: Internet

Sở hữu vẻ ngoài cùng phong cách ăn mặc đẹp, thần thái và sang trọng là điều mà mọi phụ nữ đều ao ước. Để có được điều này, đòi hỏi bạn phải trau dồi cho bản thân vốn kiến thức thời trang nhất định nhằm tăng gu thẩm mỹ. Trong trường hợp này, "bí kíp" gồm 5 set đồ mang phong cách Xuân - Hè trên sẽ cực kỳ có ích đối với bạn.