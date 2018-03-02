Cách phối đồ Xuân - Hè cực thời trang giúp nàng xinh đẹp, thần thái 'hết phần thiên hạ'

Dưới đây là những cách phối đồ mang xu hướng thời trang Xuân - Hè cực chất để bạn gái có thể tự tin khắp chốn.
- Để không bị hớ hênh, phản cảm khi mặc quần tất, phụ nữ nên học ngay cách phối đồ này
- Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết
Bạn muốn sở hữu vẻ ngoài cực chất và thần thái hết nấc, hãy tham khảo các cách phối đồ vô cùng thời trang dưới đây.
Set 1: Áo khoác jean, đầm đỏ họa tiết, boot trắng
Sự kết hợp giữa áo khoác jean cá tính, bụi bặm với đầm liền đỏ họa tiết hoa nhí nữ tính, điệu đà giúp set đồ này toát lên vẻ đẹp cực kỳ nổi bật và khác biệt. Đeo thêm một chiếc balo tông trắng, sọc caro sẽ thêm phần hoàn hảo cho set đồ thời trang này.
Set 2: Áo khoác jean, áo thun họa tiết, quần skinny sọc caro, giày thể thao
Đây là cách phối đồ đậm chất cá tính, năng động và đặc biệt phù hợp với xu hướng thời trang mùa Xuân - Hè 2018. Với set đồ này, bạn có thể thoải mái tung tăng trong mọi hoạt động.
Set 3: Quần jean bụi bặm, áo khoác bomber, áo thun kẻ sọc, giày cao gót
Đây cũng là một set đồ phối các chi tiết mang vẻ đẹp khác nhau. Nhiều sự khác biệt phối hợp khéo léo cùng nhau giúp người diện sở hữu gu thời trang vô cùng thần thái và sang chảnh.
Set 4: Đầm sơ mi sọc, áo len họa tiết form rộng, boot trắng
Đầm sơ mi, áo len và boot dường như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng khi mix-match cùng nhau chúng lại tạo nên tổng thể vô cùng bắt mắt, nổi bật. Cách phối đồ này cực kỳ phù hợp để đi dạo phố, dã ngoại. Đặc biệt, dịp 8/3 sắp tới, bạn có thể áp dụng mẹo ăn mặc này để đi chơi.
Set 5: Quần jean, áo sơ mi cách điệu tay loe, giày lười
Đây là cách phối đồ phù hợp với phụ nữ độ tuổi từ 25 trở lên vì mang đến vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. Tuy phối ít chi tiết nhưng đây vẫn là set đồ cực kỳ thời trang. Sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi bạn phối cùng vòng cổ họa tiết lớn.
Sở hữu vẻ ngoài cùng phong cách ăn mặc đẹp, thần thái và sang trọng là điều mà mọi phụ nữ đều ao ước. Để có được điều này, đòi hỏi bạn phải trau dồi cho bản thân vốn kiến thức thời trang nhất định nhằm tăng gu thẩm mỹ. Trong trường hợp này, "bí kíp" gồm 5 set đồ mang phong cách Xuân - Hè trên sẽ cực kỳ có ích đối với bạn.