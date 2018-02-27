Để không bị hớ hênh, phản cảm khi mặc quần tất, phụ nữ nên học ngay cách phối đồ này

Những ngày gần đây, hình ảnh các cô gái mặc quần tất vô cùng phản cảm đi lễ chùa, du xuân lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hiện tượng này khiến dư luận hết sức bức xúc. Để tránh mắc phải sai lầm này, hãy học ngay các cách mặc quần tất dưới đây.
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Quần tất rất được phụ nữ ưa chuộng, tuy nhiên, chúng không phải là item dễ mặc. Dịp Tết vừa qua, hình ảnh các cô gái mặc quần tất hớ hênh, phản cảm giữa nơi công cộng đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Để bản thân không lâm vào tình cảnh này, hãy học ngay cách mặc quần tất vừa quyến rũ vừa văn minh dưới đây.
Mặc quần tất đúng cách
Để mặc quần tất nữ đúng cách, bạn cần phải xác định trước chất liệu, màu sắc, độ dày và loại vải. Dưới đây là một vài gợi ý cụ thể mà bạn nên tham khảo.
Màu sắc
Vì được mặc kèm theo các kiểu dáng trang phục khác nên bạn cần chú ý đến màu sắc để set đồ trở nên hài hòa, hợp thời trang hơn. An toàn nhất vẫn là quần tất có màu đen và màu da vì chúng có thể phối với tất cả các màu sắc còn lại.
Ngoài ra, bạn nên chọn quần tất có màu cùng tông hoặc đối lập với quần áo đang mặc. Cách phối đồ này đòi hỏi người diện phải có tính thẩm mỹ cao.
Chất liệu
Vào mùa xuân hè, bạn nên chọn kiểu dáng quần tất mỏng, may bằng chất liệu thoáng mát và có khả năng thấm hút mồ hôi. Ngược lại, nên mặc quần tất dày, có chất liệu cách nhiệt, giữ ấm vào mùa đông.
Cách phối đồ với quần tất
Nếu muốn mặc quần tất, chiếc váy hoặc quần bên ngoài phải có chiều dài đủ che phủ phần mông để tránh gặp phải tính huống hớ hênh, phản cảm.
Đồng thời, khi diện quần tất cùng váy ngắn, đừng nghĩ chúng sẽ giúp che giấu cơ thể mà vô tư hoạt động.
Quần tất giúp làm giảm vẻ gợi cảm, đồng thời giữ ấm mỗi khi bạn mặc quần short hay váy ngắn. Chính vì vậy, hãy diện quần tất một cách thông minh và khéo léo, đừng khiến bản thân trở nên hớ hênh, phản cảm trong mắt người đối diện.