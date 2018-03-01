Để xinh đẹp hết nấc trong ngày 8/3, học ngay cách phối đồ cùng chân váy chữ A dài qua gối này

Thời trang 01/03/2018 16:39

Chân váy chữ A dài qua gối từ lâu đã trở thành item thời trang rất được phụ nữ ưa chuộng. Để sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính, xinh xắn hết nấc, ngày 8/3 sắp tới, bạn hãy diện kiểu chân váy này đi chơi.

Chân váy chữ A dài qua gối mang đến sự dịu dàng, nữ tính hết nấc, dưới đây là một vài gợi ý về cách phối đồ cùng item này.

Chân váy xòe chữ A dài qua gối

Thiết kế chân váy này rất đơn giản nên mang đến vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng cho người diện. Độ xòe bồng bềnh của thân váy dài qua gối giúp che giấu đi những khuyết điểm về đôi chân ngắn, kém thon gọn cực kỳ hữu hiệu.

Chân váy chữ A dáng dài xòe bồng bềnh mang đến vẻ nữ tính, xinh xắn cho người diện - Ảnh: Internet
Chân váy chữ A dài qua gối, dáng xòe họa tiết hoa lá cực kỳ đẹp khi phối cùng áo sơ mi - Ảnh: Internet

Chân váy caro chữ A dài qua gối

Nếu kiểu dáng xòe mang đến sự nữ tính thì chân váy chữ A dài qua gối sọc caro lại toát lên sự cổ điển và cá tính.

Chân váy chữ A dáng dài qua gối sọc caro nhẹ nhàng, cổ điển khi phối cùng áo sơ mi trắng - Ảnh: Internet
Năng động, trẻ trung hơn với set đồ phối chân váy chữ A dài sọc caro cùng áo thun và đi giày thể thao - Ảnh: Internet
Chân váy chữ A dài sọc caro đen trắng cực kỳ phù hợp khi với sandal hai dây - Ảnh: Internet

Chân váy xếp ly chữ A dài qua gối

Chân váy xếp ly dài qua gối dáng chữ A vừa mang đến nét cổ điển vừa đậm vẻ nữ tính, dịu dàng. Kiểu thiết kế chân váy này rất phù hợp với áo ôm body.

Chân váy chữ A dài qua gối xếp ly màu hồng pastel cực kỳ đẹp khi phối cùng áo ôm body đen - Ảnh: Internet
Chân váy chữ A dài xếp ly màu ánh bạc cũng là lựa chọn trang phục đi chơi ngày 8/3 tuyệt vời - Ảnh: Internet
Thoải mái, năng động hơn khi phối chân váy chữ A dài xếp ly với áo thun tay lửng form rộng - Ảnh: Internet

Chân váy ren chữ A dài qua gối 

Chân váy chữ A dài qua gối ren mang đến cho phái đẹp sự quý phái, sang chảnh vô cùng. Bạn có thể diện kiểu váy này để đi chơi, đi tiệc đều phù hợp.

Chân váy chữ A dài ren phối với áo sơ mi cách điệu quý phái, sang trọng vô cùng - Ảnh: Internet
Chân váy chữ A ren màu hồng cam phối cùng áo thun tay ngắn ôm body cực sang trọng, quý phái - Ảnh: Internet
Chân váy chữ A dáng dài phối tua rua mặc cùng áo thun mang đến vẻ đẹp tươi trẻ, nữ tính và rất đáng yêu - Ảnh: Internet

Bạn đang băn khoăn không biết mặc gì để đi chơi trong ngày 8/3 sắp đến, hãy áp dụng các cách phối đồ với chân váy chữ A dáng dài qua gối từ đơn giản đến sang trọng, quý phái trên. Nếu diện những set đồ với kiểu váy cực kỳ đẹp này, bạn sẽ trở nên nổi bật và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Để không bị hớ hênh, phản cảm khi mặc quần tất, phụ nữ nên học ngay cách phối đồ này

Để không bị hớ hênh, phản cảm khi mặc quần tất, phụ nữ nên học ngay cách phối đồ này

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