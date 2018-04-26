Những bài tập giảm eo đơn giản chỉ với 1 chiếc ghế tại nhà, chị em tha hồ diện bikini khoe dáng ngày hè

Chẳng còn nỗi lo vòng 2 ngấn mỡ kém thon gọn, chị em hãy áp dụng ngay những bài tập giảm eo với ghế cực đơn giản này tại nhà để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn nhé!
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Bạn đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch biển hè này nhưng lại ngần ngại khi diện những bộ bikini quyến rũ vì vòng eo “bánh mì”. Đừng quá lo lắng, việc luyện tập thể dục có thể giúp bạn tự tin thả dáng trước bãi biển đấy!
Nếu bạn không có thời gian đến phòng gym mỗi ngày, hãy thử áp dụng những bài tập này tại nhà. Việc giảm eo sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết chỉ với một chiếc ghế.
Với sự hỗ trợ của một chiếc ghế tựa, bạn đã có thể thực hiện chuỗi bài tập giảm mỡ thừa cực đơn giản dưới đây, hãy cùng luyện tập ngay thôi nào!
Những bài tập giảm eo với ghế đơn giản tại nhà
Trước khi thực hiện các bài tập, bạn cần kiểm tra độ chắc chắn của ghế để đảm bảo an toàn.
Vặn mình
Bài tập này sẽ tác động đến các cơ bụng xiên của bạn, giúp giảm mỡ thừa và khiến vòng eo săn chắc hơn.
Hướng dẫn thực hiện: Bạn ngồi thẳng, lưng chạm vào ghế, hai tay đặt sau gáy. Từ từ xoay phần thân trên sang phải, giữ trong 3 giây rồi xoay sang trái, chú ý không di chuyển phần hông và chân. Thực hiện động tác khoảng 10 lần.
Cúi người về phía trước
Động tác này có tác dụng tăng cơ, góp phần làm cho vòng hai săn chắc, thon gọn.
Hướng dẫn thực hiện: Ngồi trên ghế, thẳng lưng, đưa hai tay ra sau và giữ chặt phần gáy. Từ từ cúi người về phía trước rồi trở về tư thế ban đầu, hai tay vẫn cố định phần gáy. Thực hiện động tác khoảng 15 lần.
Kéo đầu gối lên ngực và duỗi thẳng chân
Không chỉ có tác dụng giảm mỡ và làm thon gọn vòng eo, bài tập này còn tác động đến các cơ trên đôi chân, giúp bạn có một đôi chân khỏe mạnh, dẻo dai hơn.
Hướng dẫn thực hiện: Bạn ngồi dựa lưng vào ghế, nâng hai chân lên cao chạm vào nhau. Sau đó kéo đầu gối vào ngực và giữ trong 3 giây. Từ từ duỗi thẳng chân và tiếp tục giữ trong 3 giây. Lặp lại động tác liên tục như vậy khoảng 10 lần.
Xoay đầu gối
Động tác xoay đầu gối sẽ tác động đến các cơ hông và cơ chân, giúp đốt cháy mỡ thừa ở phần hông, đùi và bắp chân, mang đến cho bạn vóc dáng thon gọn hằng mơ ước.
Hướng dẫn thực hiện: Bạn ngồi dựa lưng vào ghế, giữ lưng thẳng và nâng hai chân lên chạm vào nhau. Kéo hai đầu gối về gần phía ngực rồi xoay toàn bộ phần chân lần lượt sang phải và trái. Hãy đảm bảo toàn bộ phần hông, đùi và cẳng chân của bạn đều vận động. Lặp lại động tác khoảng 10 lần.
Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn nhờ những bài tập với ghế cực đơn giản này nhé!